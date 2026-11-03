Moda va siyosat to‘qnashuvi: Pokiston podiumida Isroil va Falastin mavzusidagi bahsli chiqish

·98·Dunyo
Moda va siyosat to‘qnashuvi: Pokiston podiumida Isroil va Falastin mavzusidagi bahsli chiqish
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Lohur shahrida o‘tgan LAAM moda haftaligida «Dreams of Arthur» brendi namoyish etgan siyosiy shiorli libos ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in bahslarga sabab bo‘ldi.
  • Model kiygan qora rangli kurtkaning orqa qismida «MAKE ISRAEL PALESTINA AGAIN» degan yozuv aks ettirilgan edi.
  • Ushbu holat moda san’ati global geosiyosiy qarashlarni ifodalash maydoniga aylanib borayotganini ko‘rsatdi.

Pokistonning madaniy poytaxti Lohur shahrida bo‘lib o‘tgan nufuzli LAAM moda haftaligi xalqaro jamoatchilik va ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab bo‘lgan voqea bilan yodda qoldi. Mahalliy «Dreams of Arthur» dizaynerlik brendi o‘zining yangi liboslar to‘plami namoyishi davomida kutilmagan siyosiy ishorani ommaga taqdim etdi.

Podiumga chiqqan modellardan birining qora rangli overcize kurtkasi orqa qismida yirik oq harflar bilan «MAKE ISRAEL PALESTINA AGAIN» («Isroilni yana Falastinga aylantiramiz») degan bahsli shior yozilgani aks etdi.

Namoyish tafsilotlari va podiumdagi muhit

Lohur podiumidagi namoyish davomida modellar tashrif buyuruvchilar va kameralar qarshisida to‘plamning asosiy g‘oyasini namoyish etishdi:

  • Shiorli kurtka: Namoyish qilingan kiyim keng bichimli, qora tusdagi hajmdor kurtka va bosh kiyimdan iborat bo‘lib, uning orqa tomonidagi yozuv asosiy vizual urg‘u sifatida taqdim etilgan;

  • Ommaviy reaksiya: Model tomoshabinlarga orqa o‘girib to‘xtagan paytda podiumdagi yozuv tasvirchilar tomonidan yaqindan tasvirga olindi va tadbir yakunlanishi bilanoq tarmoqlarda virus darajasida tarqaldi;

  • Siyosiy ohang: Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari va tahlilchilar ushbu qadamni dizaynerlarning Yaqin Sharqdagi keskin geosiyosiy vaziyatga o‘z munosabatini moda tili orqali ifodalashga urinishi sifatida baholadi.

Moda va siyosiy bayonotlar: Chegara qayerda?

So‘nggi yillarda jahon moda haftaliklari va nufuzli sahnalarda ijtimoiy-siyosiy masalalarga e’tibor qaratish ommalashib bormoqda:

  • Bahslar girdobi: «Dreams of Arthur» brendining bu chiqishi tarmoqlarda ikki xil baholandi — ayrim foydalanuvchilar buni falastinliklarga dalda sifatida ko‘rgan bo‘lsa, boshqalar bunday radikal shiorlarning madaniy tadbirlar va moda sahnalarida qo‘llanilishiga qarshi ekanini bildirdi;

  • San’atdagi chegaralar: Mutaxassislar moda san’ati global bahslarni yoritish maydoniga aylanib borayotgani, biroq siyosiy qarashlar podiumda neytrallik va dizaynning estetik qiymatini ikkinchi planga tushirib qo‘yishi mumkinligini qayd etishmoqda.

Lohurdagi moda haftaligida yuz bergan mazkur hodisa moda sanoatining faqatgina kiyim-kechak namoyishi emas, balki katta siyosiy maydonning aks-sadosiga aylanib borayotganini yana bir bor ko‘rsatdi.

LAAM moda haftaligiDreams of ArthurLohurFalastin-Isroil mojarosi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammad bin Salmon G‘azodagi hujumlar va Al-Aqsoga tajovuzni keskin qoraladi!Muhammad bin Salmon G‘azodagi hujumlar va Al-Aqsoga tajovuzni keskin qoraladi!2 oktabr 15:26Tramp ma’muriyati Mahmud Abbosga BMT Bosh Assambleyasi uchun viza berishdan bosh tortdiTramp ma’muriyati Mahmud Abbosga BMT Bosh Assambleyasi uchun viza berishdan bosh tortdi17 sentabr 15:02Ralph Lauren brendiga global boykot: Gal Gadot sabab moda giganti mojarolar girdobidaRalph Lauren brendiga global boykot: Gal Gadot sabab moda giganti mojarolar girdobida15 sentabr 11:14«Islomiy NATO»da bo‘linish: Pokiston Saudiya Arabistonini himoya qilmadi«Islomiy NATO»da bo‘linish: Pokiston Saudiya Arabistonini himoya qilmadi11 sentabr 00:02Dunyo yangi harbiy bloklarga bo‘linmoqda: Isroil va Turkiya qarama-qarshiligi cho‘qqiga chiqdiDunyo yangi harbiy bloklarga bo‘linmoqda: Isroil va Turkiya qarama-qarshiligi cho‘qqiga chiqdi13 sentabr 18:50Saudiya shahzodasi Isroil bilan husiylarga qarshi birgalikda zarba berishdan bosh tortdiSaudiya shahzodasi Isroil bilan husiylarga qarshi birgalikda zarba berishdan bosh tortdi14 oktabr 23:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?