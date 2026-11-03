Moda va siyosat to‘qnashuvi: Pokiston podiumida Isroil va Falastin mavzusidagi bahsli chiqish
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Lohur shahrida o‘tgan LAAM moda haftaligida «Dreams of Arthur» brendi namoyish etgan siyosiy shiorli libos ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in bahslarga sabab bo‘ldi.
- Model kiygan qora rangli kurtkaning orqa qismida «MAKE ISRAEL PALESTINA AGAIN» degan yozuv aks ettirilgan edi.
- Ushbu holat moda san’ati global geosiyosiy qarashlarni ifodalash maydoniga aylanib borayotganini ko‘rsatdi.
Pokistonning madaniy poytaxti Lohur shahrida bo‘lib o‘tgan nufuzli LAAM moda haftaligi xalqaro jamoatchilik va ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab bo‘lgan voqea bilan yodda qoldi. Mahalliy «Dreams of Arthur» dizaynerlik brendi o‘zining yangi liboslar to‘plami namoyishi davomida kutilmagan siyosiy ishorani ommaga taqdim etdi.
Podiumga chiqqan modellardan birining qora rangli overcize kurtkasi orqa qismida yirik oq harflar bilan «MAKE ISRAEL PALESTINA AGAIN» («Isroilni yana Falastinga aylantiramiz») degan bahsli shior yozilgani aks etdi.
Namoyish tafsilotlari va podiumdagi muhit
Lohur podiumidagi namoyish davomida modellar tashrif buyuruvchilar va kameralar qarshisida to‘plamning asosiy g‘oyasini namoyish etishdi:
Shiorli kurtka: Namoyish qilingan kiyim keng bichimli, qora tusdagi hajmdor kurtka va bosh kiyimdan iborat bo‘lib, uning orqa tomonidagi yozuv asosiy vizual urg‘u sifatida taqdim etilgan;
Ommaviy reaksiya: Model tomoshabinlarga orqa o‘girib to‘xtagan paytda podiumdagi yozuv tasvirchilar tomonidan yaqindan tasvirga olindi va tadbir yakunlanishi bilanoq tarmoqlarda virus darajasida tarqaldi;
Siyosiy ohang: Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari va tahlilchilar ushbu qadamni dizaynerlarning Yaqin Sharqdagi keskin geosiyosiy vaziyatga o‘z munosabatini moda tili orqali ifodalashga urinishi sifatida baholadi.
Moda va siyosiy bayonotlar: Chegara qayerda?
So‘nggi yillarda jahon moda haftaliklari va nufuzli sahnalarda ijtimoiy-siyosiy masalalarga e’tibor qaratish ommalashib bormoqda:
Bahslar girdobi: «Dreams of Arthur» brendining bu chiqishi tarmoqlarda ikki xil baholandi — ayrim foydalanuvchilar buni falastinliklarga dalda sifatida ko‘rgan bo‘lsa, boshqalar bunday radikal shiorlarning madaniy tadbirlar va moda sahnalarida qo‘llanilishiga qarshi ekanini bildirdi;
San’atdagi chegaralar: Mutaxassislar moda san’ati global bahslarni yoritish maydoniga aylanib borayotgani, biroq siyosiy qarashlar podiumda neytrallik va dizaynning estetik qiymatini ikkinchi planga tushirib qo‘yishi mumkinligini qayd etishmoqda.
Lohurdagi moda haftaligida yuz bergan mazkur hodisa moda sanoatining faqatgina kiyim-kechak namoyishi emas, balki katta siyosiy maydonning aks-sadosiga aylanib borayotganini yana bir bor ko‘rsatdi.
Izohlar 0
…