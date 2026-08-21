Maktablarda yangi o‘quv yili qachondan boshlanishi aytildi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekistondagi umumta’lim maktablarida 2026–2027-o‘quv yilining boshlanish sanasi ma’lum qilindi. Bu haqda Maktab va maktabgacha ta’lim vazirligi xabar berdi.
Vazirlik ma’lumotiga ko‘ra, yangi o‘quv yilida darslar 2 sentyabr, chorshanba kuni boshlanadi. O‘quvchilar shu kundan boshlab yangi chorak va ta’lim jarayonini boshlaydi.
Shuningdek, bu yil maktablarning birinchi sinfiga qabul qilinadigan 795 mingdan ortiq bolaga “Prezident sovg‘asi” topshiriladi. To‘plam 12 turdagi o‘quv qurollaridan iborat bo‘ladi.
Mazkur sovg‘alar yangi o‘quv yilini boshlayotgan kichik o‘quvchilar uchun an’anaviy tarzda taqdim etiladi. Birinchi sinf o‘quvchilari yangi o‘quv qurollari bilan ta’minlanishi ularning ta’lim jarayoniga moslashishiga ham yordam beradi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…