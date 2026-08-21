Maktablarda yangi o‘quv yili qachondan boshlanishi aytildi

·1·Jamiyat
Maktablarda yangi o‘quv yili qachondan boshlanishi aytildi

O‘zbekistondagi umumta’lim maktablarida 2026–2027-o‘quv yilining boshlanish sanasi ma’lum qilindi. Bu haqda Maktab va maktabgacha ta’lim vazirligi xabar berdi.

Vazirlik ma’lumotiga ko‘ra, yangi o‘quv yilida darslar 2 sentyabr, chorshanba kuni boshlanadi. O‘quvchilar shu kundan boshlab yangi chorak va ta’lim jarayonini boshlaydi.

Shuningdek, bu yil maktablarning birinchi sinfiga qabul qilinadigan 795 mingdan ortiq bolaga “Prezident sovg‘asi” topshiriladi. To‘plam 12 turdagi o‘quv qurollaridan iborat bo‘ladi.

Mazkur sovg‘alar yangi o‘quv yilini boshlayotgan kichik o‘quvchilar uchun an’anaviy tarzda taqdim etiladi. Birinchi sinf o‘quvchilari yangi o‘quv qurollari bilan ta’minlanishi ularning ta’lim jarayoniga moslashishiga ham yordam beradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qashqadaryoda 17 yoshli haydovchi yigit o‘ynab yurgan 3 yoshli bolakayni urib yubordi (video)Qashqadaryoda 17 yoshli haydovchi yigit o‘ynab yurgan 3 yoshli bolakayni urib yubordi (video)Bugun, 16:07Toshkent markazida bir qizga “sizga ko‘z tekkan” deya uning 500 ming so‘m pulini aldab, firibgarlik qilishdiToshkent markazida bir qizga “sizga ko‘z tekkan” deya uning 500 ming so‘m pulini aldab, firibgarlik qilishdiBugun, 15:59Tog‘a va voyaga yetmagan jiyani giyohvand modda bilan ushlandiTog‘a va voyaga yetmagan jiyani giyohvand modda bilan ushlandiBugun, 15:50Qashqadaryolik juftlik 35 yil o‘tib nikohini rasmiylashtirdiQashqadaryolik juftlik 35 yil o‘tib nikohini rasmiylashtirdiBugun, 14:41Xonqada qarzdorga tegishli qidiruvdagi BYD avtomashinasi xatlandiXonqada qarzdorga tegishli qidiruvdagi BYD avtomashinasi xatlandiBugun, 09:22Taqiqlangan moddalar aralashgan mahsulotlar olib kirilishi fosh etildiTaqiqlangan moddalar aralashgan mahsulotlar olib kirilishi fosh etildiBugun, 08:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi