Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga xushxabar: 15 foiz ustama olish uchun nima qilish kerak?

·3·Jamiyat
Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga xushxabar: 15 foiz ustama olish uchun nima qilish kerak?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistondagi boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari uchun malaka sinovlarida qatnashish va milliy sertifikat olish uchun onlayn arizalar qabuli boshlandi.
  • Sinov natijalariga ko‘ra «B+», «A» yoki «A+» darajasini qo‘lga kiritgan pedagoglarning oylik ish haqiga 15 foiz miqdorida qo‘shimcha ustama belgilanadi.
  • Arizalar my.gov.uz portali orqali joriy yilning 5 noyabriga qadar qabul qilinadi.

O‘zbekistonda milliy sertifikat olish istagida bo‘lgan boshlang‘ich ta’lim pedagoglari uchun muhim jarayonga start berildi: malaka sinovlarida qatnashish uchun onlayn arizalar qabuli rasman ochildi. Tegishli ixtisoslikka ega va sinovlarda muvaffaqiyatli ishtirok etib, yuqori ball to‘plagan o‘qituvchilarning oylik ish haqiga 15 foiz miqdorida qo‘shimcha ustama to‘lab beriladi.

Malaka sertifikati o‘qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish va ularni moddiy rag‘batlantirish tizimining muhim bo‘g‘ini bo‘lib, arizalar cheklangan muddat ichida qabul qilinadi.

Sertifikat darajalari va 15 foizlik ustama sharti

Pedagoglarning bilim darajasini baholash tizimi bir nechta toifalarni o‘z ichiga oladi:

  • Ustama to‘lanadigan daraja: Sinov natijasiga ko‘ra «B+» yoki undan yuqori («A», «A+») natijani qayd etgan boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga belgilangan lavozim maoshining 15 foizi miqdorida har oylik qo‘shimcha ustama haq belgilanadi;

  • Beriladigan darajalar ko‘lami: Ishtirokchilar to‘plagan ballariga qarab jami 6 xil — A+, A, B+, B, C+ yoki C malaka darajalaridan birini qo‘lga kiritishi mumkin;

  • Amal qilish muddati: Milliy sertifikat taqdim etilgan kundan boshlab 3 yil davomida o‘z kuchini saqlab qoladi va shu davr mobaynida belgilangan imtiyozlardan foydalanish huquqini beradi.

Ariza topshirish tartibi va so‘nggi muddat

Malaka imtihoniga hujjat topshirish to‘liq raqamlashtirilgan bo‘lib, ortiqcha ovoragarchiliklarsiz amalga oshiriladi:

  • Topshirish platformasi: Barcha murojaatlar Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali — my.gov.uz orqali elektron tarzda qabul qilinadi;

  • So‘nggi muhlat: Ro‘yxatdan o‘tish jarayoni joriy yilning 5 noyabriga qadar davom etadi;

  • Imkoniyatdan foydalanish: Mutaxassislar barcha boshlang‘ich sinf muallimlarini muddat tugashini kutmasdan, o‘z vaqtida elektron tizim orqali ro‘yxatdan o‘tishga chaqirmoqda.

Boshlang‘ich ta’lim sertifikati vizitkasi

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Kimlar uchun

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari

Moddiy rag‘bat

Oylik lavozim maoshiga 15% ustama

Ustama olish talabi

«B+», «A» yoki «A+» darajasi

Mavjud darajalar

A+, A, B+, B, C+, C

Sertifikat amal qilish muddati

3 yil

Ariza qabul qilish muddati

5 noyabrgacha

Hujjat topshirish manzili

my.gov.uz portali

Boshlang‘ich ta’limMilliy sertifikatMaktabgacha va maktab ta’limi vazirligimy.gov.uz
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda do‘kon peshlavhasi uchun reklama pasporti olish talabi bekor qilindiO‘zbekistonda do‘kon peshlavhasi uchun reklama pasporti olish talabi bekor qilindi16 oktabr 17:00Xorijda o‘zbek restoranini ochgan tadbirkorga davlat xarajatlarning yarmini qoplab beradiXorijda o‘zbek restoranini ochgan tadbirkorga davlat xarajatlarning yarmini qoplab beradi10 oktabr 21:32Davlat mulkini ijaraga berish bo‘yicha muhim reglament tasdiqlandiDavlat mulkini ijaraga berish bo‘yicha muhim reglament tasdiqlandi10 oktabr 18:45JSHSHIR kodini o‘qishni bilasizmi? Har bir fuqaro bilishi kerak bo‘lgan muhim ma’lumotJSHSHIR kodini o‘qishni bilasizmi? Har bir fuqaro bilishi kerak bo‘lgan muhim ma’lumot10 oktabr 11:00Toshkentda talabalar yotoqxonadan nega chiqarildi? Vazirlik sababini tushuntirdiToshkentda talabalar yotoqxonadan nega chiqarildi? Vazirlik sababini tushuntirdi7 oktabr 14:01Maktablarda yangi o‘quv yili qachondan boshlanishi aytildiMaktablarda yangi o‘quv yili qachondan boshlanishi aytildi21 avgust 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi