Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga xushxabar: 15 foiz ustama olish uchun nima qilish kerak?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistondagi boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari uchun malaka sinovlarida qatnashish va milliy sertifikat olish uchun onlayn arizalar qabuli boshlandi.
- Sinov natijalariga ko‘ra «B+», «A» yoki «A+» darajasini qo‘lga kiritgan pedagoglarning oylik ish haqiga 15 foiz miqdorida qo‘shimcha ustama belgilanadi.
- Arizalar my.gov.uz portali orqali joriy yilning 5 noyabriga qadar qabul qilinadi.
O‘zbekistonda milliy sertifikat olish istagida bo‘lgan boshlang‘ich ta’lim pedagoglari uchun muhim jarayonga start berildi: malaka sinovlarida qatnashish uchun onlayn arizalar qabuli rasman ochildi. Tegishli ixtisoslikka ega va sinovlarda muvaffaqiyatli ishtirok etib, yuqori ball to‘plagan o‘qituvchilarning oylik ish haqiga 15 foiz miqdorida qo‘shimcha ustama to‘lab beriladi.
Malaka sertifikati o‘qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish va ularni moddiy rag‘batlantirish tizimining muhim bo‘g‘ini bo‘lib, arizalar cheklangan muddat ichida qabul qilinadi.
Sertifikat darajalari va 15 foizlik ustama sharti
Pedagoglarning bilim darajasini baholash tizimi bir nechta toifalarni o‘z ichiga oladi:
Ustama to‘lanadigan daraja: Sinov natijasiga ko‘ra «B+» yoki undan yuqori («A», «A+») natijani qayd etgan boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga belgilangan lavozim maoshining 15 foizi miqdorida har oylik qo‘shimcha ustama haq belgilanadi;
Beriladigan darajalar ko‘lami: Ishtirokchilar to‘plagan ballariga qarab jami 6 xil — A+, A, B+, B, C+ yoki C malaka darajalaridan birini qo‘lga kiritishi mumkin;
Amal qilish muddati: Milliy sertifikat taqdim etilgan kundan boshlab 3 yil davomida o‘z kuchini saqlab qoladi va shu davr mobaynida belgilangan imtiyozlardan foydalanish huquqini beradi.
Ariza topshirish tartibi va so‘nggi muddat
Malaka imtihoniga hujjat topshirish to‘liq raqamlashtirilgan bo‘lib, ortiqcha ovoragarchiliklarsiz amalga oshiriladi:
Topshirish platformasi: Barcha murojaatlar Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali — my.gov.uz orqali elektron tarzda qabul qilinadi;
So‘nggi muhlat: Ro‘yxatdan o‘tish jarayoni joriy yilning 5 noyabriga qadar davom etadi;
Imkoniyatdan foydalanish: Mutaxassislar barcha boshlang‘ich sinf muallimlarini muddat tugashini kutmasdan, o‘z vaqtida elektron tizim orqali ro‘yxatdan o‘tishga chaqirmoqda.
Boshlang‘ich ta’lim sertifikati vizitkasi
Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Kimlar uchun
Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari
Moddiy rag‘bat
Oylik lavozim maoshiga 15% ustama
Ustama olish talabi
«B+», «A» yoki «A+» darajasi
Mavjud darajalar
A+, A, B+, B, C+, C
Sertifikat amal qilish muddati
3 yil
Ariza qabul qilish muddati
5 noyabrgacha
Hujjat topshirish manzili
my.gov.uz portali
Izohlar 0
…