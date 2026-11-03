Bozorboy Milliy gvardiya xodimlari uning qo‘lini sindirganini aytdi: holat tekshirilmoqda (video)

·81·Jamiyat
Bozorboy Milliy gvardiya xodimlari uning qo‘lini sindirganini aytdi: holat tekshirilmoqda (video)

Toshkentdagi «Chorsu» bozorida qo‘shiq kuylashi bilan tanilgan ko‘cha ijrochisi Bozorboy Milliy gvardiya xodimlari uni olib ketish vaqtida qo‘lini sindirib qo‘yganini iddao qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda uning qo‘li maxsus fiksatorga olingan holda aks etgan videomurojaati tarqaldi.

Biroq hozircha jarohat qachon va qanday sharoitda olingani, shuningdek, qo‘l singani tibbiy tashxis bilan tasdiqlangani haqida rasmiy ma’lumot yo‘q.

Eslatib o‘tamiz, 17 sentyabr kuni Milliy gvardiya xodimlari Bozorboyni «Eski Jo‘va» bozori hududidan IIBga olib borgan edi. Idora ma’lumotiga ko‘ra, u bozorda tadbirkorlar, fuqarolar va xorijlik sayyohlardan pul so‘ragan, pul berishdan bosh tortgan ayrim kishilarni esa haqoratlab, bezovta qilgan.

Mazkur holat ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo‘ldi. Bozorboyning jarohat haqidagi da’vosi yuzasidan Milliy gvardiya rasmiy tekshiruv boshlagani, voqeaga xolis huquqiy baho berilib, natijasi bo‘yicha tegishli qaror qabul qilinishi ma’lum qilindi.

BozorboyMilliy gvardiyaChorsu bozoriEski Jo‘va
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildiChorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi20 sentabr 19:42«Chorsudagi Habib Nurmagomedov»: Ahad Qayum shov-shuvli qiyofadoshni topdi (video)«Chorsudagi Habib Nurmagomedov»: Ahad Qayum shov-shuvli qiyofadoshni topdi (video)20 sentabr 20:02Toshkentda mol va qo‘y go‘shtining narxlari ma’lum qilindiToshkentda mol va qo‘y go‘shtining narxlari ma’lum qilindi29 iyun 18:04Toshkentda shubhali 176 kilogramm go‘sht yo‘q qilindiToshkentda shubhali 176 kilogramm go‘sht yo‘q qilindi27 iyun 15:36Qashqadaryoda eshak go‘shti savdosi: sud aybdorlarga jazo tayinladiQashqadaryoda eshak go‘shti savdosi: sud aybdorlarga jazo tayinladi5 iyun 15:00FVV Chorsu bozoridagi tutun bo‘yicha izoh berdiFVV Chorsu bozoridagi tutun bo‘yicha izoh berdi29 may 19:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi