Hayotdagi eng katta boylik nima? Og‘ir kasallikka chalingan blogerning hayotidan saboq

·68·Dunyo
Hayotdagi eng katta boylik nima? Og‘ir kasallikka chalingan blogerning hayotidan saboq
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Oshqozon saratonining to‘rtinchi bosqichidan vafot etgan moda blogeri Kirzayda Rodriges hayotdagi eng katta boylik pul yoki shon-shuhrat emas, balki sog‘liq va yaqinlar ekanini ta’kidlagan.
  • 2018 yil 9 sentyabrda 40 yoshida hayotdan ko‘z yumgan bloger o‘zining so‘nggi postlarida hashamatli hayot bilan kasallik davridagi qiyinchiliklarni taqqoslab, oddiy quvonchlarni qadrlashga chaqirgan.

Internetda inson hayotidagi haqiqiy boylik pul, shon-shuhrat yoki dabdaba emas, balki sog‘liq va yaqinlar ekanini eslatuvchi ta’sirli matn tarqalmoqda. Unda go‘yoki 40 yoshida oshqozon saratonidan vafot etgan moda blogeri Kirzayda Rodrigesning so‘nggi so‘zlari keltirilgan.

Dominikan Respublikasida tug‘ilgan Kirzayda Rodriges moda va uslub haqidagi bloglari orqali tanilgan. U 2017 yil oxirida oshqozon saratonining to‘rtinchi bosqichiga chalinganini ma’lum qilgan. Kasallik bilan kurash jarayonida u davolanish, sochlarining to‘kilishi va kundalik hayotidagi o‘zgarishlar haqida kuzatuvchilariga ochiq gapirib borgan.

Bloger 2018 yil 9 sentyabrda 40 yoshida vafot etgan. Uning hayotining so‘nggi oylarida yozgan postlarida sog‘liq, oila va yaqinlar qadri haqidagi fikrlar alohida o‘rin tutgan. Masalan, u kasallik sabab avvalgi hayot tarzi o‘zgargani, ovqatlanish va oddiy harakatlar ham qiyinlashgani haqida yozgan. Shuningdek, u yaqinlari bilan o‘tkazgan vaqt va hayotdagi kichik quvonchlarni qadrlashini ta’kidlagan.

Matnda muallif go‘yoki avvalgi hashamatli hayoti bilan kasallikdan keyingi holatini taqqoslaydi. Unda quyidagi satrlar keltirilgan:

— Menda dunyodagi eng qimmat mashinalardan biri bor edi. Bugun esa nogironlar aravachasida yuribman.

— Mening brendim hashamatli kiyim-kechak, poyabzal va qimmatbaho buyumlarni sotardi. Endi esa kasalxona choyshabiga o‘ralib yotibman.

— Hisobimda millionlab pul bor edi, ammo bugun ular menga hech qanday yordam bera olmaydi.

— Qasrda yashardim, bugun esa kasalxonadagi tor joyda yotibman. Besh yulduzli mehmonxonalarda dam olardim, endi esa shifoxona xonalarida kun o‘tkazyapman.

— Yuzlab dastxatlar berganman, bugun esa imzom faqat tibbiy hujjatlarda aks etadi.

— Yettita stilistim bor edi, bugun esa sochlarimdan ham ayrilganman. Shaxsiy samolyotlarda safar qilardim, endi esa oddiy ehtiyojlarimni qondirish uchun ham yordamga muhtojman.

— Eng yaxshi taomlardan bahramand bo‘lardim, bugun esa ovqatlanishim bir necha tabletka va tomchi suv bilan cheklangan.

Matn yakunida esa insonni hayot haqida chuqurroq o‘ylashga undaydigan fikrlar keltiriladi:

«Pul, shon-shuhrat va dabdaba bugun men uchun avvalgidek ahamiyatga ega emas. Chunki sog‘liqdan qimmatliroq boylik yo‘q.

Agar sog‘lig‘ingiz, dasturxoningizda noningiz, boshingiz uzra tomingiz va yoningizda oilangiz bo‘lsa, ishoning, sizda baxtli hayot uchun eng muhim ne’matlar bor».

Kirzayda Rodrigesoshqozon saratonimoda blogeri
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Parijda odamlarni shprits bilan qo‘rqitgan bloger qamoq jazosiga hukm qilindiParijda odamlarni shprits bilan qo‘rqitgan bloger qamoq jazosiga hukm qilindi19 oktabr 10:00Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldiMillioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi29 oktabr 14:02Bloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindiBloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindi22 sentabr 08:59Dunyoda milliarderlar rekordi yangilandi: Dunyo boyligi kimlar qo‘lida?Dunyoda milliarderlar rekordi yangilandi: Dunyo boyligi kimlar qo‘lida?28 avgust 09:19“Kulganim uchun jarima” degan blogerning videosi ortidan shov-shuv!“Kulganim uchun jarima” degan blogerning videosi ortidan shov-shuv!26 avgust 05:15Milliarderlar qashshoqqa aylanmoqdami? 590 nafar boyvachcha Forbes ro‘yxatidan haydaldiMilliarderlar qashshoqqa aylanmoqdami? 590 nafar boyvachcha Forbes ro‘yxatidan haydaldi19 sentabr 08:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi