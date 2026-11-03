Unai Emeri “Kamp Nou”dagi “Barselona”ga qarshi bahs oldidan nimalar dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Aston Villa» bosh murabbiyi Unai Emeri «Barselona» jamoasini joriy mavsumdagi Chempionlar ligasi g‘olibligi uchun asosiy favorit deb atadi.
- Mazkur jamoalar o‘rtasidagi bahs 3 noyabrdan 4 noyabrga o‘tar kechasi, Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da «Kamp Nou» stadionida bo‘lib o‘tadi.
- Ayni damda «Aston Villa»
- 9 ochko bilan 2-o‘rinda, «Barselona» esa 6 ochko bilan 8-pog‘onada bormoqda.
Angliyaning «Aston Villa» klubi bosh murabbiyi Unai Emeri joriy mavsumda UYEFA Chempionlar Ligasida g‘oliblikni qo‘lga kiritishga eng asosiy da’vogar jamoa nomini ma’lum qildi.
The Touchline nashri tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, yevrokuboklarning tajribali mutaxassisi aynan Kataloniyaning «Barselona» jamoasini musobaqa bosh sovrini uchun eng asosiy favorit sifatida e’tirof etdi. E’tiborli jihati, ispaniyalik mutaxassis bu fikrlarni aynan «ko‘k-anorranglilar»ga qarshi o‘ta muhim bahs oldidan bildirdi.
«Kamp Nou»dagi katta jang: To‘qnashuv qachon boshlanadi?
UYEFA Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 4-turidan o‘rin olgan markaziy to‘qnashuv muxlislar uchun haqiqiy futbol bayramiga aylanishi kutilmoqda:
O‘yin vaqti va stadion: Bahs 3 noyabrdan 4 noyabrga o‘tar kechasi, Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da Barselonadagi muhtasham «Kamp Nou» arenasida start oladi;
Emeri taktikasi: Ispaniya futbolini va «Barselona»ning o‘yin uslubini juda yaxshi biladigan Emeri o‘z sobiq raqibiga qarshi qanday qarshi hujum rejasi tuzgani ko‘plab tahlilchilar diqqatini tortmoqda.
Turnir jadvalidagi holat: Favorit ortda, autsayder yuqorida
O‘zaro bahs oldidan jamoalarning egallagan pozitsiyalari va qayd etgan natijalari ancha kutilmagan manzarani hosil qilgan:
«Aston Villa» 100 foizlik natija bilan: Birmingemliklar davom etayotgan mavsumda haqiqiy sensatsiya ko‘rsatmoqda — dastlabki uchta uchrashuvning barchasida g‘alaba qozonib, 9 ochko bilan 2-o‘rinda bormoqda;
«Barselona» ta’qibchi rolida: Xans-Diter Flik shogirdlari esa o‘tgan 3 ta bahsda ikkita g‘alaba va bitta mag‘lubiyat qayd etgan holda 6 ochko bilan 8-pog‘onani egallab turibdi;
Oradagi 3 ochkolik farq: Agar kataloniyaliklar o‘z maydonlarida g‘alaba qozonsa, turnir jadvalida raqibi bilan ochkolarini tenglashtirib oladi. Birmingemliklar esa ochko olish orqali peshqadamlar qatoridagi o‘rnini mustahkamlashni ko‘zlamoqda.
Raqibiga yuqori baho bergan Unai Emeri o‘z jamoasi bilan «Kamp Nou»da navbatdagi shov-shuvli natijani qayd etishga urinib ko‘rishi aniq.
Izohlar 0
…