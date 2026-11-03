Unai Emeri “Kamp Nou”dagi “Barselona”ga qarshi bahs oldidan nimalar dedi?

·1·Sport
Unai Emeri “Kamp Nou”dagi “Barselona”ga qarshi bahs oldidan nimalar dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Aston Villa» bosh murabbiyi Unai Emeri «Barselona» jamoasini joriy mavsumdagi Chempionlar ligasi g‘olibligi uchun asosiy favorit deb atadi.
  • Mazkur jamoalar o‘rtasidagi bahs 3 noyabrdan 4 noyabrga o‘tar kechasi, Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da «Kamp Nou» stadionida bo‘lib o‘tadi.
  • Ayni damda «Aston Villa»
  • 9 ochko bilan 2-o‘rinda, «Barselona» esa 6 ochko bilan 8-pog‘onada bormoqda.

Angliyaning «Aston Villa» klubi bosh murabbiyi Unai Emeri joriy mavsumda UYEFA Chempionlar Ligasida g‘oliblikni qo‘lga kiritishga eng asosiy da’vogar jamoa nomini ma’lum qildi.

The Touchline nashri tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, yevrokuboklarning tajribali mutaxassisi aynan Kataloniyaning «Barselona» jamoasini musobaqa bosh sovrini uchun eng asosiy favorit sifatida e’tirof etdi. E’tiborli jihati, ispaniyalik mutaxassis bu fikrlarni aynan «ko‘k-anorranglilar»ga qarshi o‘ta muhim bahs oldidan bildirdi.

«Kamp Nou»dagi katta jang: To‘qnashuv qachon boshlanadi?

UYEFA Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 4-turidan o‘rin olgan markaziy to‘qnashuv muxlislar uchun haqiqiy futbol bayramiga aylanishi kutilmoqda:

  • O‘yin vaqti va stadion: Bahs 3 noyabrdan 4 noyabrga o‘tar kechasi, Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da Barselonadagi muhtasham «Kamp Nou» arenasida start oladi;

  • Emeri taktikasi: Ispaniya futbolini va «Barselona»ning o‘yin uslubini juda yaxshi biladigan Emeri o‘z sobiq raqibiga qarshi qanday qarshi hujum rejasi tuzgani ko‘plab tahlilchilar diqqatini tortmoqda.

Turnir jadvalidagi holat: Favorit ortda, autsayder yuqorida

O‘zaro bahs oldidan jamoalarning egallagan pozitsiyalari va qayd etgan natijalari ancha kutilmagan manzarani hosil qilgan:

  • «Aston Villa» 100 foizlik natija bilan: Birmingemliklar davom etayotgan mavsumda haqiqiy sensatsiya ko‘rsatmoqda — dastlabki uchta uchrashuvning barchasida g‘alaba qozonib, 9 ochko bilan 2-o‘rinda bormoqda;

  • «Barselona» ta’qibchi rolida: Xans-Diter Flik shogirdlari esa o‘tgan 3 ta bahsda ikkita g‘alaba va bitta mag‘lubiyat qayd etgan holda 6 ochko bilan 8-pog‘onani egallab turibdi;

  • Oradagi 3 ochkolik farq: Agar kataloniyaliklar o‘z maydonlarida g‘alaba qozonsa, turnir jadvalida raqibi bilan ochkolarini tenglashtirib oladi. Birmingemliklar esa ochko olish orqali peshqadamlar qatoridagi o‘rnini mustahkamlashni ko‘zlamoqda.

Raqibiga yuqori baho bergan Unai Emeri o‘z jamoasi bilan «Kamp Nou»da navbatdagi shov-shuvli natijani qayd etishga urinib ko‘rishi aniq.

Aston VillaBarselonaUnai EmeriUYEFA Chempionlar Ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“PSJ” qatorasiga ikkinchi bor jahonning eng yaxshi klubi deb topildi“PSJ” qatorasiga ikkinchi bor jahonning eng yaxshi klubi deb topildi27 oktabr 08:04Hansi Flik YECHL to‘qnashuvi oldidan “Aston Villa” va Unai Emeriga yuqori baho berdiHansi Flik YECHL to‘qnashuvi oldidan “Aston Villa” va Unai Emeriga yuqori baho berdiBugun 06:59Flik «Barselona»ning Istanbuldagi 4:1 hisobidagi g‘alabasiga qanday baho berdi?Flik «Barselona»ning Istanbuldagi 4:1 hisobidagi g‘alabasiga qanday baho berdi?14 oktabr 14:01Aston Villa Aaron Van-Bissakani oʻz safiga qoʻshib olmoqchiAston Villa Aaron Van-Bissakani oʻz safiga qoʻshib olmoqchi12 avgust 20:55«Barselona»ga qaytgan Joau Kanselu Chempionlar Ligasidagi ambitsiyalarni ochiqladi«Barselona»ga qaytgan Joau Kanselu Chempionlar Ligasidagi ambitsiyalarni ochiqladi20 avgust 21:16Jordi Alba: “Butun faoliyatim uchun Unai Emerydan minnatdorman”Jordi Alba: “Butun faoliyatim uchun Unai Emerydan minnatdorman”5 iyun 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi