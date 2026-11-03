Maktab ta’tilida farzandlar bilan: Kimlarga qo‘shimcha haq to‘lanadigan ta’til beriladi?

·52·Jamiyat
Maktab ta’tilida farzandlar bilan: Kimlarga qo‘shimcha haq to‘lanadigan ta’til beriladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 401 va 402-moddalariga muvofiq, ayrim toifadagi ota-onalar farzandlari bilan vaqt o‘tkazish uchun har yili kamida 4 kalendar kunlik haq to‘lanadigan qo‘shimcha ta’til olish huquqiga ega.
  • Ushbu imtiyoz 12 yoshga to‘lmagan ikki va undan ortiq farzandi bor yoki 16 yoshga to‘lmagan nogironligi bo‘lgan bolani tarbiyalayotgan ota-onalardan biriga taqdim etiladi.

4 noyabrdan e’tiboran respublika maktablarida kuzgi ta’til kunlari boshlanishi munosabati bilan ko‘plab ota-onalarda farzandlari bilan ko‘proq vaqt o‘tkazish va ularga ta’til davrida qarashish ehtiyoji yuzaga kelmoqda. Amaldagi milliy qonunchilik ayrim toifadagi ota-onalar uchun aynan shunday vaziyatlarda qo‘shimcha ta’til olish imtiyozini qonunan kafolatlab qo‘ygan.

O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 401 va 402-moddalariga muvofiq, muayyan mezonlarga to‘g‘ri keladigan xodimlarga yillik asosiy ta’tildan tashqari qo‘shimcha haq to‘lanadigan ta’til kunlari taqdim etiladi.

Kimlar qo‘shimcha ta’til olish huquqiga ega?

Qonunchilik talablariga asosan, quyidagi toifadagi fuqarolardan biri (otasi yoki onasi) har yili kafolatlangan qo‘shimcha dam olish kunlarini rasmiylashtirishi mumkin:

  • Ikki va undan ortiq farzandi borlar: 12 yoshga to‘lmagan ikki va undan ko‘p bolani tarbiyalayotgan ota-onalardan biri;

  • Nogironligi bo‘lgan farzandi bor oilalar: 16 yoshga to‘lmagan nogironligi bo‘lgan bolasi bor ota-onalardan biri (yoki ota-ona o‘rnini bosuvchi shaxs).

Ta’til muddati va to‘lov shartlari

Mazkur imtiyoz bo‘yicha beriladigan qo‘shimcha ta’tilning asosiy shartlari quyidagicha belgilangan:

  • Davomiyligi: Yuqorida ko‘rsatilgan toifadagi xodimlarga har yili kamida 4 kalendar kun muddatiga qo‘shimcha ta’til beriladi;

  • Maosh saqlanishi: Ushbu ta’til davri uchun xodimning ish haqi to‘liq saqlanadi, ya’ni u haq to‘lanadigan ta’tillar sirasiga kiradi;

  • Vaqtni belgilash: Xodim ushbu ta’til kunlarini yillik mehnat ta’tiliga qo‘shib olishi yoxud oilaviy sharoitdan kelib chiqib, bolalarning maktab ta’tili davrida alohida foydalanishi mumkin.

Ushbu qonuniy imtiyozdan foydalanish uchun xodim ish beruvchi nomiga ariza bilan birga farzandlarining tug‘ilganlik haqidagi guvohnomalari nusxasini taqdim etishi kifoya.

Mehnat kodeksiqo‘shimcha ta’tilmaktab ta’tilimehnat huquqi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maktablarda ta’til boshlanadi: O‘quvchilar necha kun dam oladi va darslar qachon boshlanadi?Maktablarda ta’til boshlanadi: O‘quvchilar necha kun dam oladi va darslar qachon boshlanadi?Bugun 11:19Maktab o‘quvchilari uchun "kuzgi ta’til" sanasi ma’lum qilindiMaktab o‘quvchilari uchun "kuzgi ta’til" sanasi ma’lum qilindi18 oktabr 21:20To‘ng‘ich farzand aqlliroq bo‘ladimi?: Olimlar kutilmagan sababni isbotladi!To‘ng‘ich farzand aqlliroq bo‘ladimi?: Olimlar kutilmagan sababni isbotladi!20 sentabr 14:13Eringizni kim deb bilsangiz, siz ham o‘sha insonning ayolisiz: oiladagi munosabatlar siriEringizni kim deb bilsangiz, siz ham o‘sha insonning ayolisiz: oiladagi munosabatlar siri1 noyabr 09:51Toshkentda 3-sinf o‘quvchisi bilan bog‘liq holat tekshirilmoqdaToshkentda 3-sinf o‘quvchisi bilan bog‘liq holat tekshirilmoqda8 sentabr 10:41Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladiSangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladiBugun 16:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi