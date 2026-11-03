Maktab ta’tilida farzandlar bilan: Kimlarga qo‘shimcha haq to‘lanadigan ta’til beriladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 401 va 402-moddalariga muvofiq, ayrim toifadagi ota-onalar farzandlari bilan vaqt o‘tkazish uchun har yili kamida 4 kalendar kunlik haq to‘lanadigan qo‘shimcha ta’til olish huquqiga ega.
- Ushbu imtiyoz 12 yoshga to‘lmagan ikki va undan ortiq farzandi bor yoki 16 yoshga to‘lmagan nogironligi bo‘lgan bolani tarbiyalayotgan ota-onalardan biriga taqdim etiladi.
4 noyabrdan e’tiboran respublika maktablarida kuzgi ta’til kunlari boshlanishi munosabati bilan ko‘plab ota-onalarda farzandlari bilan ko‘proq vaqt o‘tkazish va ularga ta’til davrida qarashish ehtiyoji yuzaga kelmoqda. Amaldagi milliy qonunchilik ayrim toifadagi ota-onalar uchun aynan shunday vaziyatlarda qo‘shimcha ta’til olish imtiyozini qonunan kafolatlab qo‘ygan.
O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 401 va 402-moddalariga muvofiq, muayyan mezonlarga to‘g‘ri keladigan xodimlarga yillik asosiy ta’tildan tashqari qo‘shimcha haq to‘lanadigan ta’til kunlari taqdim etiladi.
Kimlar qo‘shimcha ta’til olish huquqiga ega?
Qonunchilik talablariga asosan, quyidagi toifadagi fuqarolardan biri (otasi yoki onasi) har yili kafolatlangan qo‘shimcha dam olish kunlarini rasmiylashtirishi mumkin:
Ikki va undan ortiq farzandi borlar: 12 yoshga to‘lmagan ikki va undan ko‘p bolani tarbiyalayotgan ota-onalardan biri;
Nogironligi bo‘lgan farzandi bor oilalar: 16 yoshga to‘lmagan nogironligi bo‘lgan bolasi bor ota-onalardan biri (yoki ota-ona o‘rnini bosuvchi shaxs).
Ta’til muddati va to‘lov shartlari
Mazkur imtiyoz bo‘yicha beriladigan qo‘shimcha ta’tilning asosiy shartlari quyidagicha belgilangan:
Davomiyligi: Yuqorida ko‘rsatilgan toifadagi xodimlarga har yili kamida 4 kalendar kun muddatiga qo‘shimcha ta’til beriladi;
Maosh saqlanishi: Ushbu ta’til davri uchun xodimning ish haqi to‘liq saqlanadi, ya’ni u haq to‘lanadigan ta’tillar sirasiga kiradi;
Vaqtni belgilash: Xodim ushbu ta’til kunlarini yillik mehnat ta’tiliga qo‘shib olishi yoxud oilaviy sharoitdan kelib chiqib, bolalarning maktab ta’tili davrida alohida foydalanishi mumkin.
Ushbu qonuniy imtiyozdan foydalanish uchun xodim ish beruvchi nomiga ariza bilan birga farzandlarining tug‘ilganlik haqidagi guvohnomalari nusxasini taqdim etishi kifoya.
Izohlar 0
…