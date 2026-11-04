Indoneziyada yong‘indan keyin madrasadagi Qur’on kitoblari butun holda topildi

·0·Dunyo
Indoneziyada yong‘indan keyin madrasadagi Qur’on kitoblari butun holda topildi

Indoneziyaning G‘arbiy Yava provinsiyasidagi Garut tumanida yuz bergan yong‘indan keyin madrasada saqlangan Qur’on nusxalari butun holda topildi. Voqea aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi.

Ma’lum qilinishicha, 30 oktyabr kuni Nurul Yakin madrasasi va unga tutash Ujang Sofyan ismli fuqaroga tegishli uyda yong‘in sodir bo‘lgan. Olov yarim mustahkam qurilish materiallaridan bunyod etilgan binolarga jiddiy zarar yetkazgan.

Yong‘inni bartaraf etish va hududni sovitish ishlari olib borilayotgan vaqtda o‘t o‘chiruvchilardan biri bino ichidagi qizil javonga e’tibor qaratgan. Atrofdagi yog‘och qismlar yonib, devorlar qoraygan bo‘lsa-da, javon ichida saqlangan Qur’on kitoblari butun holda qolgan.

Hodisa joyidagi xodim bu manzarani videoga olib, «Boshqa narsalarning barchasi yongan, Qur’on esa yo‘q. Alhamdulillah», deya hayrat va shukronalik bildirgan.

Garut tumani yong‘in xavfsizligi va qutqaruv xizmati rahbari Usep Basuki Eko yong‘in haqidagi xabar soat 13:45 da kelib tushganini tasdiqlagan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yong‘inga elektr simlaridagi qisqa tutashuv sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin.

Voqea tasvirlangan video ijtimoiy tarmoqlarda ko‘plab muhokamalarga sabab bo‘ldi.

IndoneziyaGarutNurul Yakin madrasasiyong‘in
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mavrikiy qirg‘oqlari yaqinida 18 metr chuqurlikdan Qur’on topildi (video)Mavrikiy qirg‘oqlari yaqinida 18 metr chuqurlikdan Qur’on topildi (video)21 sentabr 12:15Indoneziyada shov-shuvli voqea: kuyov uylangan “kelin” aslida erkak bo‘lib chiqdiIndoneziyada shov-shuvli voqea: kuyov uylangan “kelin” aslida erkak bo‘lib chiqdi17 oktabr 14:1315 yil devor ortida yashirilgan kutubxona qayta topildi (video)15 yil devor ortida yashirilgan kutubxona qayta topildi (video)20 sentabr 15:52Indoneziyada hukumat tarqatgan bepul ovqatdan 800 ga yaqin kishi zaharlandiIndoneziyada hukumat tarqatgan bepul ovqatdan 800 ga yaqin kishi zaharlandi3 sentabr 15:24Uch yillik bedaraklikdan so‘ng erkak o‘rmondan tirik topildiUch yillik bedaraklikdan so‘ng erkak o‘rmondan tirik topildi14 oktabr 18:18Indoneziyada «Supermen» libosidagi o‘t o‘chiruvchi mashhur bo‘ldiIndoneziyada «Supermen» libosidagi o‘t o‘chiruvchi mashhur bo‘ldi24 avgust 15:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi