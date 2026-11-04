Okinavada fotograf qisqichbaqalar uchun «uy» yig‘moqda (foto)
Ba’zan inson uchun oddiy chiqindi bo‘lib ko‘ringan buyum jonzot uchun boshpanaga aylanishi mumkin. Okinavada yashovchi yovvoyi tabiat fotografi Shon Miller plastik qopqoqlar va boshqa chiqindilardan uy sifatida foydalanayotgan zohid qisqichbaqalarni ko‘rib, ularga yordam berishga qaror qildi.
Fotografning kuzatishlariga ko‘ra, tabiiy chig‘anoqlar yetishmasligi va sohillarning chiqindilar bilan ifloslanishi sabab ayrim qisqichbaqalar plastik qopqoqlar, shisha bo‘laklari hamda boshqa sun’iy buyumlardan boshpana sifatida foydalanmoqda. Aslida ular o‘sib borgani sari o‘zlariga mosroq, kattaroq chig‘anoqqa ko‘chib o‘tishi kerak.
Shon Miller 2020 yilda «Make The Switch 4 Nature» loyihasini yo‘lga qo‘ydi. U dengiz mahsulotlari restoranlari va qisqichbaqa boquvchilardan bo‘sh chig‘anoqlarni yig‘adi, ularni tozalaydi va maxsus belgilar bilan raqamlab, tabiiy muhitga qaytaradi. Fotografning aytishicha, qisqichbaqalar hid orqali o‘zlariga mos chig‘anoqlarni topib, ularga ko‘chib o‘tishi mumkin.
Loyiha orqali minglab chig‘anoqlar tabiatga qaytarilgan. Bu tashabbus nafaqat qisqichbaqalarga boshpana topishda yordam beradi, balki sohillardan chig‘anoqlarni esdalik uchun olib ketish muammosiga ham e’tibor qaratadi.
Shon Millerning ta’kidlashicha, sohildan olib ketilgan har bir chig‘anoq u yerda yashaydigan jonzotning ehtimoliy uyi bo‘lishi mumkin. Shuning uchun sohilda chig‘anoq topsangiz, uni olib ketishdan oldin o‘ylab ko‘ring — u kimningdir yashash joyi bo‘lib qolishi mumkin.
Izohlar 0
…