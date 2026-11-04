Okinavada fotograf qisqichbaqalar uchun «uy» yig‘moqda (foto)

·1·Dunyo
Okinavada fotograf qisqichbaqalar uchun «uy» yig‘moqda (foto)

Ba’zan inson uchun oddiy chiqindi bo‘lib ko‘ringan buyum jonzot uchun boshpanaga aylanishi mumkin. Okinavada yashovchi yovvoyi tabiat fotografi Shon Miller plastik qopqoqlar va boshqa chiqindilardan uy sifatida foydalanayotgan zohid qisqichbaqalarni ko‘rib, ularga yordam berishga qaror qildi.

Fotografning kuzatishlariga ko‘ra, tabiiy chig‘anoqlar yetishmasligi va sohillarning chiqindilar bilan ifloslanishi sabab ayrim qisqichbaqalar plastik qopqoqlar, shisha bo‘laklari hamda boshqa sun’iy buyumlardan boshpana sifatida foydalanmoqda. Aslida ular o‘sib borgani sari o‘zlariga mosroq, kattaroq chig‘anoqqa ko‘chib o‘tishi kerak.

Sohil bo‘yidagi turli chig‘anoqlar va plastmassa ichidagi kichik qisqichbaqa.

Shon Miller 2020 yilda «Make The Switch 4 Nature» loyihasini yo‘lga qo‘ydi. U dengiz mahsulotlari restoranlari va qisqichbaqa boquvchilardan bo‘sh chig‘anoqlarni yig‘adi, ularni tozalaydi va maxsus belgilar bilan raqamlab, tabiiy muhitga qaytaradi. Fotografning aytishicha, qisqichbaqalar hid orqali o‘zlariga mos chig‘anoqlarni topib, ularga ko‘chib o‘tishi mumkin.

Chig‘anoqlarida raqamlari bo‘lgan ikki xil zohid qisqichbaqaning yonma-yon surati.

Loyiha orqali minglab chig‘anoqlar tabiatga qaytarilgan. Bu tashabbus nafaqat qisqichbaqalarga boshpana topishda yordam beradi, balki sohillardan chig‘anoqlarni esdalik uchun olib ketish muammosiga ham e’tibor qaratadi.

Chig‘anoq o‘rnida plastik va metall chiqindilardan foydalanayotgan ikki qisqichbaqa.

Shon Millerning ta’kidlashicha, sohildan olib ketilgan har bir chig‘anoq u yerda yashaydigan jonzotning ehtimoliy uyi bo‘lishi mumkin. Shuning uchun sohilda chig‘anoq topsangiz, uni olib ketishdan oldin o‘ylab ko‘ring — u kimningdir yashash joyi bo‘lib qolishi mumkin.

Turli shak
Shon MillerMake The Switch 4 Naturezohid qisqichbaqalarekologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oddiy chaqmoq emas: Fransiyada osmon uzra noyob qizil spritlar suratga olindiOddiy chaqmoq emas: Fransiyada osmon uzra noyob qizil spritlar suratga olindi14 oktabr 15:13Okean tubidan 9 ta sirli yangi jonzot turi topildiOkean tubidan 9 ta sirli yangi jonzot turi topildi20 sentabr 13:38«Delfin» tayfuni Xitoyga urildi: 1 mlndan ortiq odam evakuatsiya qilindi«Delfin» tayfuni Xitoyga urildi: 1 mlndan ortiq odam evakuatsiya qilindi10 avgust 08:44Chexiya prezidenti Formula-1 poygasida fotograf bo‘lib ishladiChexiya prezidenti Formula-1 poygasida fotograf bo‘lib ishladi31 iyul 03:57Yillar davomida tanish bo‘lgan it 20 yoshli qizga hujum qildiYillar davomida tanish bo‘lgan it 20 yoshli qizga hujum qildi29 avgust 15:2284 yoshli ayol har oy 2000 km yo‘l bosib, kiyim tarqatadi84 yoshli ayol har oy 2000 km yo‘l bosib, kiyim tarqatadi22 sentabr 18:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi