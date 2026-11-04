Jahongir Zokirov va Rahmatullo Boymatov “Zuffa Boxing 13” turnirida ringga ko‘tariladi

·47·Sport
Jahongir Zokirov va Rahmatullo Boymatov “Zuffa Boxing 13” turnirida ringga ko‘tariladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ar-Riyod shahrida bo'lib o'tadigan «Zuffa Boxing 13» turnirida o'zbekistonlik bokschilar Jahongir Zokirov va Rahmatullo Boymatov navbatdagi janglarini o'tkazadi.
  • Jahongir Zokirov o'ta og'ir vazn toifasida kanadalik Brendon Kolantonioga qarshi 6 raundlik bahsda ringga chiqadi.
  • Yarim og'ir vazn vakili Rahmatullo Boymatov esa 8 raundga mo'ljallangan jangda ganalik Moro Inusax Kanla bilan kuch sinashadi.

Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahri navbatdagi nufuzli professional boks turniriga mezbonlik qilishga hozirlanmoqda. Promouterlar tomonidan tashkil etilayotgan «Zuffa Boxing 13» turnirining to‘liq fayt-kardi rasman e’lon qilindi.

O‘zbekistonlik boks ishqibozlarini quvontirgan jihati — mazkur katta boks oqshomi doirasida professional ringda mag‘lubiyatsiz odimlayotgan ikki nafar vakilimiz — Jahongir Zokirov hamda Rahmatullo Boymatov muhim janglarini o‘tkazadi.

O‘zbek bokschilarining janglari va raqiblari

Seshanba kuni rasman tasdiqlangan juftliklarga ko‘ra, hamyurtlarimiz quyidagi raqiblarga qarshi kuch sinashadi:

  • Jahongir Zokirov — Brendon Kolantonio: O‘ta og‘ir vazn toifasida faoliyat olib borayotgan va hozirgacha barcha janglarini muddatidan avval yakunlagan Jahongir Zokirov (2-0, 2 KO) tajribali kanadalik bokschi Brendon Kolantonioga (8-2, 1 KO) qarshi ringga ko‘tariladi. Ushbu to‘qnashuv 6 raund etib belgilangan;

  • Rahmatullo Boymatov — Moro Inusax Kanla: Yarim og‘ir vazn toifasida porlayotgan iste’dod egasi Rahmatullo Boymatov (1-0, 1 KO) Gana vakili, haqiqiy nokautchi Moro Inusax Kanlaga (10-1, 9 KO) qarshi jiddiy sinovdan o‘tadi. 8 raundga mo‘ljallangan bu bahs Boymatov uchun faoliyatidagi eng jiddiy chaqiriq bo‘lishi kutilmoqda.

Oqshomning markaziy bahsi va o‘tkazilish joyi

Musobaqaning eng asosiy to‘qnashuvi ham kuchli nomlar o‘rtasida kechadi:

  • Karlos Adames ringga qaytmoqda: Kechaning markaziy jangida Dominikan Respublikasi vakili, WBC versiyasi bo‘yicha amaldagi jahon chempioni Karlos Adames (25-1-1, 18 KO) Uels vakili Jerom Uorbertonga (18-2-2, 2 KO) qarshi dosh beradi. O‘n raundli reytingi bahs unvon himoyasi maqomisiz o‘tkaziladi;

  • Sana va arena: «Zuffa Boxing 13» janglari 14 noyabr, shanba kuni Ar-Riyoddagi muhtasham «The Venue» arenasida bo‘lib o‘tadi.

O‘zbek og‘ir vaznlilarining yangi avlodi uchun ushbu xalqaro platforma jahon boksi markaziga aylangan Saudiya Arabistonida o‘z kuchini yana bir bor ko‘rsatish uchun qulay imkoniyat yaratadi.

Jahongir ZokirovRahmatullo BoymatovZuffa Boxing 13Ar-Riyod
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abdumalik Xalakov Osiyo chempioni bo‘ldi: Finalda koreyalik bokschi taslim etildiAbdumalik Xalakov Osiyo chempioni bo‘ldi: Finalda koreyalik bokschi taslim etildi2 oktabr 14:41Osiyo o‘yinlarida oltin kun: 3 nafar bokschimiz ertaga chempionlik uchun ringga chiqadiOsiyo o‘yinlarida oltin kun: 3 nafar bokschimiz ertaga chempionlik uchun ringga chiqadi1 oktabr 19:43Osiyo o‘yinlarida oltin sari qadam: Ertaga 3 nafar bokschimiz final uchun jang qiladi!Osiyo o‘yinlarida oltin sari qadam: Ertaga 3 nafar bokschimiz final uchun jang qiladi!28 sentabr 23:08Jahongir Zokirov Tojikiston vakiliga imkoniyat qoldirmadiJahongir Zokirov Tojikiston vakiliga imkoniyat qoldirmadi27 sentabr 16:29Har bir g‘alaba — medal kafolati: o‘zbek bokschilari chorak final jangiga kirishmoqda!Har bir g‘alaba — medal kafolati: o‘zbek bokschilari chorak final jangiga kirishmoqda!26 sentabr 19:46Jahongir Zokirov Dana Uayt promoushenidagi debyut jangini AQSHda o‘tkazadiJahongir Zokirov Dana Uayt promoushenidagi debyut jangini AQSHda o‘tkazadi5 iyun 14:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi