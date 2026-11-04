Jahongir Zokirov va Rahmatullo Boymatov “Zuffa Boxing 13” turnirida ringga ko‘tariladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ar-Riyod shahrida bo'lib o'tadigan «Zuffa Boxing 13» turnirida o'zbekistonlik bokschilar Jahongir Zokirov va Rahmatullo Boymatov navbatdagi janglarini o'tkazadi.
- Jahongir Zokirov o'ta og'ir vazn toifasida kanadalik Brendon Kolantonioga qarshi 6 raundlik bahsda ringga chiqadi.
- Yarim og'ir vazn vakili Rahmatullo Boymatov esa 8 raundga mo'ljallangan jangda ganalik Moro Inusax Kanla bilan kuch sinashadi.
Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahri navbatdagi nufuzli professional boks turniriga mezbonlik qilishga hozirlanmoqda. Promouterlar tomonidan tashkil etilayotgan «Zuffa Boxing 13» turnirining to‘liq fayt-kardi rasman e’lon qilindi.
O‘zbekistonlik boks ishqibozlarini quvontirgan jihati — mazkur katta boks oqshomi doirasida professional ringda mag‘lubiyatsiz odimlayotgan ikki nafar vakilimiz — Jahongir Zokirov hamda Rahmatullo Boymatov muhim janglarini o‘tkazadi.
O‘zbek bokschilarining janglari va raqiblari
Seshanba kuni rasman tasdiqlangan juftliklarga ko‘ra, hamyurtlarimiz quyidagi raqiblarga qarshi kuch sinashadi:
Jahongir Zokirov — Brendon Kolantonio: O‘ta og‘ir vazn toifasida faoliyat olib borayotgan va hozirgacha barcha janglarini muddatidan avval yakunlagan Jahongir Zokirov (2-0, 2 KO) tajribali kanadalik bokschi Brendon Kolantonioga (8-2, 1 KO) qarshi ringga ko‘tariladi. Ushbu to‘qnashuv 6 raund etib belgilangan;
Rahmatullo Boymatov — Moro Inusax Kanla: Yarim og‘ir vazn toifasida porlayotgan iste’dod egasi Rahmatullo Boymatov (1-0, 1 KO) Gana vakili, haqiqiy nokautchi Moro Inusax Kanlaga (10-1, 9 KO) qarshi jiddiy sinovdan o‘tadi. 8 raundga mo‘ljallangan bu bahs Boymatov uchun faoliyatidagi eng jiddiy chaqiriq bo‘lishi kutilmoqda.
Oqshomning markaziy bahsi va o‘tkazilish joyi
Musobaqaning eng asosiy to‘qnashuvi ham kuchli nomlar o‘rtasida kechadi:
Karlos Adames ringga qaytmoqda: Kechaning markaziy jangida Dominikan Respublikasi vakili, WBC versiyasi bo‘yicha amaldagi jahon chempioni Karlos Adames (25-1-1, 18 KO) Uels vakili Jerom Uorbertonga (18-2-2, 2 KO) qarshi dosh beradi. O‘n raundli reytingi bahs unvon himoyasi maqomisiz o‘tkaziladi;
Sana va arena: «Zuffa Boxing 13» janglari 14 noyabr, shanba kuni Ar-Riyoddagi muhtasham «The Venue» arenasida bo‘lib o‘tadi.
O‘zbek og‘ir vaznlilarining yangi avlodi uchun ushbu xalqaro platforma jahon boksi markaziga aylangan Saudiya Arabistonida o‘z kuchini yana bir bor ko‘rsatish uchun qulay imkoniyat yaratadi.
Izohlar 0
…