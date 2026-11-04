O‘zbek hakamlari nazoratidagi bahs: “Istiqlol” Qatar klubi ustidan g‘alaba qozondi

·62·Sport
O‘zbek hakamlari nazoratidagi bahs: “Istiqlol” Qatar klubi ustidan g‘alaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo Elit Chempionlar ligasining 4-turida Eronning «Istiqlol» klubi Qatarning «Al Shamal» jamoasini 1:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • Uchrashuvning birinchi daqiqasida Joel Asani kiritgan gol o‘yin taqdirini hal qildi, Jaloliddin Masharipov bahsni to‘liq o‘tkazgan bo‘lsa, Rustam Ashurmatov 90-daqiqada maydonga tushdi.
  • Mazkur bellashuvni Asker Najafaliyev boshchiligidagi o‘zbekistonlik hakamlar brigadasi boshqarib bordi.

Osiyo Elit Chempionlar ligasi 4-turi doirasida Iroqning Basra shahrida kechgan uchrashuv o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun alohida qiziqish uyg‘otdi. Eronning «Istiqlol» klubi Qatarning «Al Shamal» jamoasiga qarshi bahs olib borib, tezkor gol evaziga 1:0 hisobida muhim g‘alabaga erishdi.

Mazkur qarama-qarshilik nafaqat O‘zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilarining maydondagi harakati, balki o‘yinni to‘liq o‘zbekistonlik hakamlar brigadasi boshqarib borgani bilan ham ajralib turdi.

1-daqiqadagi hal qiluvchi zarba va maydondagi vakillarimiz

Uchrashuv taqdiri start hushtagi yangrashi bilan kiritilgan chaqmoqdek gol orqali hal bo‘ldi:

  • Asanining tezkor goli: O‘yinning hali birinchi daqiqasi to‘liq o‘tmasdanoq Joel Asani raqib darvozasini aniq nishonga olib, Tehron klubini oldinga olib chiqdi — 1:0;

  • Masharipov to‘liq 90 daqiqa harakat qildi: O‘zbekiston terma jamoasi sardori va yarimhimoyachisi Jaloliddin Masharipov «Istiqlol»ning asosiy tarkibida maydonga tushib, bahs yakuniga qadar faol va yorqin o‘yin namoyish etdi;

  • Ashurmatovning maydonga tushishi: Himoyachimiz Rustam Ashurmatov uchrashuvni zahira o‘rindig‘ida boshladi va murabbiy qarori bilan 90-daqiqada maydonga tushib, jamoasining muhim g‘alabali hisobni saqlab qolishiga ko‘maklashdi.

O‘zbekistonlik hakamlar to‘liq tarkibda: Xalqaro ishonch

Uchrashuvdagi intizom va bahsli vaziyatlar o‘zbekistonlik tajribali referilar tomonidan nazorat qilindi:

  • Bosh hakam va qanot yordamchilari: Bellashuvni Asker Najafaliyev boshqardi. Unga yon chiziqlarda hamyurtlarimiz Baxtiyorxo‘ja Shavkatov hamda Ruslan Serazitdinov ko‘maklashdi;

  • VAR tizimida mahalliy mutaxassislar: Videoyordamchi hakam (VAR) tizimiga Firdavs Norsafarov mas’ul bo‘lgan bo‘lsa, unga Abdurashid Xudoyberganov assistentlik qildi.

Elit OCHL maydonidagi ushbu muvaffaqiyat «Istiqlol»ning pley-off yo‘llanmasi uchun kurashdagi imkoniyatlarini yaxshilab, guruhdagi mavqeyini mustahkamladi.

Osiyo Elit Chempionlar ligasiJaloliddin MasharipovRustam AshurmatovIstiqlol Tehron
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elit OCHL 3-turi: Masharipov va Ashurmatov jamoasi BAA klubiga mag‘lub bo‘ldiElit OCHL 3-turi: Masharipov va Ashurmatov jamoasi BAA klubiga mag‘lub bo‘ldi28 oktabr 07:10Ronaldu Toshkentga kelmaydi: “An Nasr” yulduzi “Paxtakor”ga qarshi bahsni o‘tkazib yuboradiRonaldu Toshkentga kelmaydi: “An Nasr” yulduzi “Paxtakor”ga qarshi bahsni o‘tkazib yuboradi30 oktabr 22:29Legionerlarimizning shov-shuvli triumfi: «Istiqlol» «As Sadd»ni 3:0 hisobida mag‘lub etdiLegionerlarimizning shov-shuvli triumfi: «Istiqlol» «As Sadd»ni 3:0 hisobida mag‘lub etdi15 sentabr 06:31«Istiqlol»dan muhim qaror: Masharipov va Ashurmatov yangi mavsumni qaysi raqamlarda boshlaydi?«Istiqlol»dan muhim qaror: Masharipov va Ashurmatov yangi mavsumni qaysi raqamlarda boshlaydi?13 avgust 09:03Futbol oqshomi: Samarqandda markaziy bahs va 19-turning 3 ta qaynoq o‘yini!Futbol oqshomi: Samarqandda markaziy bahs va 19-turning 3 ta qaynoq o‘yini!25 avgust 10:44O‘zbekistonlik legionerlar o‘ynagan “Istiqlol” safarda muhim g‘alabaga erishdiO‘zbekistonlik legionerlar o‘ynagan “Istiqlol” safarda muhim g‘alabaga erishdi13 oktabr 06:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi