O‘zbek hakamlari nazoratidagi bahs: “Istiqlol” Qatar klubi ustidan g‘alaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo Elit Chempionlar ligasining 4-turida Eronning «Istiqlol» klubi Qatarning «Al Shamal» jamoasini 1:0 hisobida mag‘lub etdi.
- Uchrashuvning birinchi daqiqasida Joel Asani kiritgan gol o‘yin taqdirini hal qildi, Jaloliddin Masharipov bahsni to‘liq o‘tkazgan bo‘lsa, Rustam Ashurmatov 90-daqiqada maydonga tushdi.
- Mazkur bellashuvni Asker Najafaliyev boshchiligidagi o‘zbekistonlik hakamlar brigadasi boshqarib bordi.
Osiyo Elit Chempionlar ligasi 4-turi doirasida Iroqning Basra shahrida kechgan uchrashuv o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun alohida qiziqish uyg‘otdi. Eronning «Istiqlol» klubi Qatarning «Al Shamal» jamoasiga qarshi bahs olib borib, tezkor gol evaziga 1:0 hisobida muhim g‘alabaga erishdi.
Mazkur qarama-qarshilik nafaqat O‘zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilarining maydondagi harakati, balki o‘yinni to‘liq o‘zbekistonlik hakamlar brigadasi boshqarib borgani bilan ham ajralib turdi.
1-daqiqadagi hal qiluvchi zarba va maydondagi vakillarimiz
Uchrashuv taqdiri start hushtagi yangrashi bilan kiritilgan chaqmoqdek gol orqali hal bo‘ldi:
Asanining tezkor goli: O‘yinning hali birinchi daqiqasi to‘liq o‘tmasdanoq Joel Asani raqib darvozasini aniq nishonga olib, Tehron klubini oldinga olib chiqdi — 1:0;
Masharipov to‘liq 90 daqiqa harakat qildi: O‘zbekiston terma jamoasi sardori va yarimhimoyachisi Jaloliddin Masharipov «Istiqlol»ning asosiy tarkibida maydonga tushib, bahs yakuniga qadar faol va yorqin o‘yin namoyish etdi;
Ashurmatovning maydonga tushishi: Himoyachimiz Rustam Ashurmatov uchrashuvni zahira o‘rindig‘ida boshladi va murabbiy qarori bilan 90-daqiqada maydonga tushib, jamoasining muhim g‘alabali hisobni saqlab qolishiga ko‘maklashdi.
O‘zbekistonlik hakamlar to‘liq tarkibda: Xalqaro ishonch
Uchrashuvdagi intizom va bahsli vaziyatlar o‘zbekistonlik tajribali referilar tomonidan nazorat qilindi:
Bosh hakam va qanot yordamchilari: Bellashuvni Asker Najafaliyev boshqardi. Unga yon chiziqlarda hamyurtlarimiz Baxtiyorxo‘ja Shavkatov hamda Ruslan Serazitdinov ko‘maklashdi;
VAR tizimida mahalliy mutaxassislar: Videoyordamchi hakam (VAR) tizimiga Firdavs Norsafarov mas’ul bo‘lgan bo‘lsa, unga Abdurashid Xudoyberganov assistentlik qildi.
Elit OCHL maydonidagi ushbu muvaffaqiyat «Istiqlol»ning pley-off yo‘llanmasi uchun kurashdagi imkoniyatlarini yaxshilab, guruhdagi mavqeyini mustahkamladi.
Izohlar 0
…