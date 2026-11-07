Uylarni tozalaydi va zavodda ishlaydi: Xiaomi'ning gumanoid roboti nimalarga qodir?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi kompaniyasi Vujen shahrida o‘tkazilgan Butunjahon internet konferensiyasida Xiaomi-Robotics-1 sun’iy intellekt bazasida ishlovchi yangi gumanoid robotini taqdim etdi.
- Ushbu robot Xiaomi Youth Apartments majmuasida 30 daqiqa ichida 50 dan ortiq uy yumushlarini mustaqil bajargan holda o‘z samaradorligini isbotladi.
- Shuningdek, mazkur texnologiya avtomobil yig‘ish zavodida 8 soatlik to‘liq smenani xatolarni o‘zi tuzatgan holda muvaffaqiyatli yakunladi.
Xitoyning Vujen shahrida bo‘lib o‘tgan nufuzli Butunjahon internet konferensiyasida Xiaomi kompaniyasi robototexnika va sun’iy intellekt sohasidagi eng so‘nggi inqilobiy yutuqlarini ommaga namoyish etdi. Tadbir doirasida uy sharoitida mustaqil harakatlanish va murakkab vazifalarni hal etishga ixtisoslashgan Xiaomi-Robotics-1 sun’iy intellekt model bazasi taqdim qilindi.
Ushbu tizim bilan jihozlangan odamsimon robot kompaniya xodimlari uchun mo‘ljallangan Xiaomi Youth Apartments turar joy majmuasida real sharoitda sinovdan o‘tkazilib, hayratlanarli ko‘rsatkichlarni qayd etdi.
3 ta xona, 50 dan ortiq vazifa: Uydagi sinov qanday kechdi?
Sun’iy intellekt asosida harakatlanuvchi robot inson yordamisiz murakkab uy yumushlarini to‘liq mustaqil bajarishini isbotladi:
Uzluksiz vazifalar zanjiri: Robot 30 daqiqadan ortiq vaqt ichida ketma-ket 50 dan ziyod topshiriqlar zanjirini hech bir xatosiz yakunladi;
To‘liq avtonom harakat: Qurilma inson aralashuvisiz 3 ta xona bo‘ylab bemalol harakatlanib, barcha jarayonlarni mustaqil rejalashtirdi;
Maishiy murakkabliklarni yechish: Robot divan va ish stollarini tartibga keltirish, chiqindilarni saralab tozalash, turli mayda buyumlarni ajratib o‘z joyiga joylashtirish hamda xonadonni umumiy inspeksiyadan o‘tkazish kabi nozik vazifalarni muvaffaqiyatli uddaladi.
Sanoatdagi inqilob: Avtozavoddagi 8 soatlik to‘liq smena
Xiaomi mazkur intellektual platformaning nafaqat xonadonlarda, balki og‘ir sanoatda ham beqiyos samara berishini amalda ko‘rsatib berdi:
Xatolarni o‘zi tuzatadigan robot: Kompaniyaning gumanoid roboti avtomobil yig‘ish zavodida to‘liq 8 soatlik ish smenasini hech bir uzilishsiz va yuzaga kelgan kichik xatolarni o‘zi mustaqil to‘g‘rilagan holda muvaffaqiyatli yakunladi;
Yagona universal «miya»: Xiaomi asoschisi va rahbari Ley Junning ta’kidlashicha, uydagi maishiy yumushlarni bajargan robotda ham, avtomobil konveyerida mehnat qilgan gumanoidda ham orqa fonda aynan bir xil universal Xiaomi-Robotics-1 sun’iy intellekt model bazasi faoliyat yuritmoqda.
Izohlar 0
…