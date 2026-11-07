Uylarni tozalaydi va zavodda ishlaydi: Xiaomi'ning gumanoid roboti nimalarga qodir?

·46·Texno
Uylarni tozalaydi va zavodda ishlaydi: Xiaomi'ning gumanoid roboti nimalarga qodir?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi kompaniyasi Vujen shahrida o‘tkazilgan Butunjahon internet konferensiyasida Xiaomi-Robotics-1 sun’iy intellekt bazasida ishlovchi yangi gumanoid robotini taqdim etdi.
  • Ushbu robot Xiaomi Youth Apartments majmuasida 30 daqiqa ichida 50 dan ortiq uy yumushlarini mustaqil bajargan holda o‘z samaradorligini isbotladi.
  • Shuningdek, mazkur texnologiya avtomobil yig‘ish zavodida 8 soatlik to‘liq smenani xatolarni o‘zi tuzatgan holda muvaffaqiyatli yakunladi.

Xitoyning Vujen shahrida bo‘lib o‘tgan nufuzli Butunjahon internet konferensiyasida Xiaomi kompaniyasi robototexnika va sun’iy intellekt sohasidagi eng so‘nggi inqilobiy yutuqlarini ommaga namoyish etdi. Tadbir doirasida uy sharoitida mustaqil harakatlanish va murakkab vazifalarni hal etishga ixtisoslashgan Xiaomi-Robotics-1 sun’iy intellekt model bazasi taqdim qilindi.

Ushbu tizim bilan jihozlangan odamsimon robot kompaniya xodimlari uchun mo‘ljallangan Xiaomi Youth Apartments turar joy majmuasida real sharoitda sinovdan o‘tkazilib, hayratlanarli ko‘rsatkichlarni qayd etdi.

3 ta xona, 50 dan ortiq vazifa: Uydagi sinov qanday kechdi?

Sun’iy intellekt asosida harakatlanuvchi robot inson yordamisiz murakkab uy yumushlarini to‘liq mustaqil bajarishini isbotladi:

  • Uzluksiz vazifalar zanjiri: Robot 30 daqiqadan ortiq vaqt ichida ketma-ket 50 dan ziyod topshiriqlar zanjirini hech bir xatosiz yakunladi;

  • To‘liq avtonom harakat: Qurilma inson aralashuvisiz 3 ta xona bo‘ylab bemalol harakatlanib, barcha jarayonlarni mustaqil rejalashtirdi;

  • Maishiy murakkabliklarni yechish: Robot divan va ish stollarini tartibga keltirish, chiqindilarni saralab tozalash, turli mayda buyumlarni ajratib o‘z joyiga joylashtirish hamda xonadonni umumiy inspeksiyadan o‘tkazish kabi nozik vazifalarni muvaffaqiyatli uddaladi.

Sanoatdagi inqilob: Avtozavoddagi 8 soatlik to‘liq smena

Xiaomi mazkur intellektual platformaning nafaqat xonadonlarda, balki og‘ir sanoatda ham beqiyos samara berishini amalda ko‘rsatib berdi:

  • Xatolarni o‘zi tuzatadigan robot: Kompaniyaning gumanoid roboti avtomobil yig‘ish zavodida to‘liq 8 soatlik ish smenasini hech bir uzilishsiz va yuzaga kelgan kichik xatolarni o‘zi mustaqil to‘g‘rilagan holda muvaffaqiyatli yakunladi;

  • Yagona universal «miya»: Xiaomi asoschisi va rahbari Ley Junning ta’kidlashicha, uydagi maishiy yumushlarni bajargan robotda ham, avtomobil konveyerida mehnat qilgan gumanoidda ham orqa fonda aynan bir xil universal Xiaomi-Robotics-1 sun’iy intellekt model bazasi faoliyat yuritmoqda.

XiaomiXiaomi-Robotics-1Ley JunButunjahon internet konferensiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 18 Pro va Pro Max Xitoyda katta navbatlarni keltirib chiqardiXiaomi 18 Pro va Pro Max Xitoyda katta navbatlarni keltirib chiqardi25 sentabr 13:57Tibbiyotda inqilob: Unitree G1 gumanoid roboti ilk bor jarrohlik amaliyotida qatnashdiTibbiyotda inqilob: Unitree G1 gumanoid roboti ilk bor jarrohlik amaliyotida qatnashdi11 iyul 03:25Gumanoid robotlar ilk bor murakkab operatsiyani muvaffaqiyatli bajardiGumanoid robotlar ilk bor murakkab operatsiyani muvaffaqiyatli bajardi11 iyul 18:40Xiaomi gumanoid roboti smartfonni bir qoʻlda boshqarib suratga tushirdiXiaomi gumanoid roboti smartfonni bir qoʻlda boshqarib suratga tushirdi8 iyun 12:55Xiaomi 18 Pro global versiyalari akkumulyatori kichikroq boʻladiXiaomi 18 Pro global versiyalari akkumulyatori kichikroq boʻladi25 sentabr 00:55Xiaomi oʻz strategiyasini oʻzgartirmoqda: Xiaomi 18 turkumida Ultra modeli boʻlmaydiXiaomi oʻz strategiyasini oʻzgartirmoqda: Xiaomi 18 turkumida Ultra modeli boʻlmaydi20 iyul 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone Duo, 18 Pro va Pro Max: yangi narxlar ro‘yxati
iPhone Duo, 18 Pro va Pro Max: yangi narxlar ro‘yxati
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 noyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 noyabrdagi narxlari