Mehr berish uchun pul kerak emas: Malika Tavfiqning minglab qalblarni yig‘latgan da’vati

·59·Jamiyat
Mehr berish uchun pul kerak emas: Malika Tavfiqning minglab qalblarni yig‘latgan da’vati
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shoira Malika Tavfiqning «Borida qadrlang qadrdonlarni» nomli she’riy xitobi ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, ko‘plab o‘quvchilarning e’tiborini qozondi.
  • Asarda inson umrining omonatligi, kibrning befoydaligi hamda mehr-oqibat ko‘rsatish uchun moddiy boylik shart emasligi ta’sirchan ifodalangan.
  • Mazkur satrlarni o‘qigan ko‘plab insonlar yaqinlarining qadriga yetish va ular bilan bog‘lanish muhimligini anglab yetgan.

Shoira Malika Tavfiq qalamiga mansub «Borida qadrlang qadrdonlarni» sarlavhali she’riy xitob ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, minglab o‘quvchilarning yuragini titratdi.

Inson umrining omonatligi, mehr-oqibatning tekin ekani va kibrning befoydaligini ochib beruvchi ushbu samimiy misralar kundalik yugur-yugurlar bilan yaqinlarini unutayozgan insonlarga kuchli ma’naviy eslatma bo‘ldi.

«Kira tilamaydi tilingiz axir»: Mehrning arzon, lekin eng noyob bahosi

Shoira o‘z she’rida insonlarni bir-biriga yaxshi so‘z aytishga, borligida qadriga yetishga chorlaydi:

  • Bir og‘iz iliq so‘z kuchi: «Yaxshiyam borsiz» degan oddiy bir jumla kimningdir hayotiga mazmun bag‘ishlashi, mehr berish uchun esa hech qanday moddiy boylik yoki og‘ir mehnat talab etilmasligi ta’sirchan ifodalanadi;

  • Birovga yelka tutish fazilati: Kimningdir yuzida tabassum bo‘lish, yig‘layotgan insonga dalda berish va qo‘llaridan tutish orqali hayotning asl go‘zalligini namoyon qilish mumkinligi uqtiriladi;

  • Kechikish fojiasi: Muallif bugun yoningizda sog‘-omon yurgan qadrdon inson ertaga kutilmaganda oramizdan ketib qolishi mumkinligini ochiq va achchiq haqiqat bilan yuzimizga soladi.

Tuproq va kibr: Hamma uchun muqarrar bo‘lgan manzil

She’rning kulminatsiya nuqtasida insonning zaifligi va kibrning naqadar puchligi ochib berilgan:

  • «Bir kuni bir taraf bo‘lar yo‘limiz»: Bugun oyog‘i yerda, qo‘li osmonda yurgan inson ertaga shu qora tuproqqa bosh qo‘yishi muqarrar ekani shoirona aks ettirilgan;

  • Ustunlar ham qulaydi: Tarixda o‘zini yengilmas deb bilgan ne-ne zo‘rlar tuproqqa qorishgani, shu sababli inson zotiga kibr va manmanlik emas, kamtarlik hamda yaxshilikgina hamroh bo‘lishi kerakligi ta’kidlanadi.

Ijtimoiy tarmoqlardagi aks-sado: Nima uchun bu she’r shunchalik ommalashdi?

Malika Tavfiqning mazkur satrlari foydalanuvchilar orasida tezlik bilan virus darajasida tarqalib, yuzlab izohlar va mulohazalarga sabab bo‘ldi:

  • Hayotiy haqiqat: O‘quvchilar she’rdagi har bir so‘z balandparvoz shiorlardan yiroq, aynan bugungi kun odamlari unutayozgan oddiy insoniy tuyg‘ularni uyg‘otganini qayd etmoqda;

  • Qo‘ng‘iroq qilishga turtki: Ko‘plab kitobxonlar ushbu she’rni o‘qigach, ota-onalari, yaqin do‘stlari va uzoqlashgan qadrdonlariga qo‘ng‘iroq qilib, ularning holidan xabar olishga shoshilganliklarini yozib qoldirishgan.

Malika TavfiqBorida qadrlang qadrdonlarniO‘zbek she’riyati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildiErini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildiBugun 19:54Millioner ota nega boyligini farzandlariga emas, o‘zini boqqan begona ayolga qoldirdi?Millioner ota nega boyligini farzandlariga emas, o‘zini boqqan begona ayolga qoldirdi?29 oktabr 11:02“Xotiningga katta va’dalar ber — puling ko‘payadi”: Erkaklarning ishini yurishtiruvchi qoida“Xotiningga katta va’dalar ber — puling ko‘payadi”: Erkaklarning ishini yurishtiruvchi qoidaBugun 19:38Oliy ta’limda qattiq silkinish: Erkinjon Turdimovdan rektorlarga keskin talab qo‘yildiOliy ta’limda qattiq silkinish: Erkinjon Turdimovdan rektorlarga keskin talab qo‘yildiBugun 17:13Toshkentda yo‘lovchi avtobusi yonib ketdi: Shayxontohurdagi hodisa tafsilotlariToshkentda yo‘lovchi avtobusi yonib ketdi: Shayxontohurdagi hodisa tafsilotlariBugun 17:03Chorsu yaqinidagi avtobusda yong‘in: tafsilotlar ma’lum bo‘ldi (video)Chorsu yaqinidagi avtobusda yong‘in: tafsilotlar ma’lum bo‘ldi (video)Bugun 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi