Mehr berish uchun pul kerak emas: Malika Tavfiqning minglab qalblarni yig‘latgan da’vati
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Shoira Malika Tavfiqning «Borida qadrlang qadrdonlarni» nomli she’riy xitobi ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, ko‘plab o‘quvchilarning e’tiborini qozondi.
- Asarda inson umrining omonatligi, kibrning befoydaligi hamda mehr-oqibat ko‘rsatish uchun moddiy boylik shart emasligi ta’sirchan ifodalangan.
- Mazkur satrlarni o‘qigan ko‘plab insonlar yaqinlarining qadriga yetish va ular bilan bog‘lanish muhimligini anglab yetgan.
Shoira Malika Tavfiq qalamiga mansub «Borida qadrlang qadrdonlarni» sarlavhali she’riy xitob ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, minglab o‘quvchilarning yuragini titratdi.
Inson umrining omonatligi, mehr-oqibatning tekin ekani va kibrning befoydaligini ochib beruvchi ushbu samimiy misralar kundalik yugur-yugurlar bilan yaqinlarini unutayozgan insonlarga kuchli ma’naviy eslatma bo‘ldi.
«Kira tilamaydi tilingiz axir»: Mehrning arzon, lekin eng noyob bahosi
Shoira o‘z she’rida insonlarni bir-biriga yaxshi so‘z aytishga, borligida qadriga yetishga chorlaydi:
Bir og‘iz iliq so‘z kuchi: «Yaxshiyam borsiz» degan oddiy bir jumla kimningdir hayotiga mazmun bag‘ishlashi, mehr berish uchun esa hech qanday moddiy boylik yoki og‘ir mehnat talab etilmasligi ta’sirchan ifodalanadi;
Birovga yelka tutish fazilati: Kimningdir yuzida tabassum bo‘lish, yig‘layotgan insonga dalda berish va qo‘llaridan tutish orqali hayotning asl go‘zalligini namoyon qilish mumkinligi uqtiriladi;
Kechikish fojiasi: Muallif bugun yoningizda sog‘-omon yurgan qadrdon inson ertaga kutilmaganda oramizdan ketib qolishi mumkinligini ochiq va achchiq haqiqat bilan yuzimizga soladi.
Tuproq va kibr: Hamma uchun muqarrar bo‘lgan manzil
She’rning kulminatsiya nuqtasida insonning zaifligi va kibrning naqadar puchligi ochib berilgan:
«Bir kuni bir taraf bo‘lar yo‘limiz»: Bugun oyog‘i yerda, qo‘li osmonda yurgan inson ertaga shu qora tuproqqa bosh qo‘yishi muqarrar ekani shoirona aks ettirilgan;
Ustunlar ham qulaydi: Tarixda o‘zini yengilmas deb bilgan ne-ne zo‘rlar tuproqqa qorishgani, shu sababli inson zotiga kibr va manmanlik emas, kamtarlik hamda yaxshilikgina hamroh bo‘lishi kerakligi ta’kidlanadi.
Ijtimoiy tarmoqlardagi aks-sado: Nima uchun bu she’r shunchalik ommalashdi?
Malika Tavfiqning mazkur satrlari foydalanuvchilar orasida tezlik bilan virus darajasida tarqalib, yuzlab izohlar va mulohazalarga sabab bo‘ldi:
Hayotiy haqiqat: O‘quvchilar she’rdagi har bir so‘z balandparvoz shiorlardan yiroq, aynan bugungi kun odamlari unutayozgan oddiy insoniy tuyg‘ularni uyg‘otganini qayd etmoqda;
Qo‘ng‘iroq qilishga turtki: Ko‘plab kitobxonlar ushbu she’rni o‘qigach, ota-onalari, yaqin do‘stlari va uzoqlashgan qadrdonlariga qo‘ng‘iroq qilib, ularning holidan xabar olishga shoshilganliklarini yozib qoldirishgan.
Izohlar 0
…