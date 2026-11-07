Turkiya Superligasida intriga: Osimxenning jarohati Shomurodov va Salohga yo‘l ochmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Galatasaroy» hujumchisi Viktor Osimxen Chempionlar Ligasi doirasidagi «Shtutgart»ga qarshi bahsda tizzasidan jiddiy jarohat olib, 7 noyabr kuni jarrohlik amaliyotini o‘tkazadi.
- Nigeriyalik futbolchining noma’lum muddatga safdan chiqishi Turkiya Superligasidagi to‘purarlik poygasiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.
- Hozirda 8 tadan golga ega bo‘lgan Eldor Shomurodov va Muhammad Saloh peshqadamlardan bor-yo‘g‘i bitta gol ortda qolmoqda.
Turkiya Superligasi peshqadami «Galatasaroy»ning eng asosiy yulduzi va hujum chizig‘i yetakchisi Viktor Osimxen kutilmaganda og‘ir jarohat olib, noma’lum muddatga maydondan chetda qoldi.
Istanbul grandi matbuot xizmatining ma’lum qilishicha, Nigeriya terma jamoasi hujumchisi Chempionlar Ligasi doirasidagi bahsda tizzasidan jiddiy shikastlangan. Shifokorlar jarohat darajasini baholab, 7 noyabr kuni futbolchining oyog‘ida jarrohlik amaliyoti o‘tkazishga qaror qilgan. Osimxenning yashil maydonlarga qachon qaytishi hozircha noma’lum bo‘lib qolmoqda.
«Shtutgart»ga qarshi omadsiz oqshom va tizza bog‘lamlarining cho‘zilishi
Ushbu noxush voqea Yevropa Chempionlar Ligasi doirasida bo‘lib o‘tgan uchrashuvga to‘g‘ri keldi:
Mag‘lubiyat va jarohat: 3 noyabr kuni Germaniyaning «Shtutgart» klubi o‘z maydonida «Galatasaroy»ni 2:0 hisobida taslim etdi (nemislarning har ikkala goliga Rossiya terma jamoasi yarim himoyachisi Aleksey Batrakov mualliflik qildi);
Tibbiy xulosa: Aynan shu bahsda Osimxen chap tizzasidagi boylamlarni cho‘zib olgan va shifokorlar shoshilinch jarrohlik muolajasini zarur deb topgan;
Fantastik mavsumning to‘xtab qolishi: Jarohatga qadar nigeriyalik to‘purar «Galatasaroy» libosida 11 ta uchrashuvda maydonga tushib, naqd 10 ta gol va 3 ta golli uzatma muallifiga aylangan edi (shundan 8 tasi mahalliy chempionat bahslariga to‘g‘ri keladi).
To‘purarlik poygasidagi intriga: Eldor Shomurodov imkoniyati
Viktor Osimxenning safdan chiqishi Turkiya Superligasidagi to‘purarlik kurashiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi muqarrar:
Nigeriyalik duet yetakchiligi: Ayni paytda chempionat to‘purarlari ro‘yxatida nigeriyalik ikki hujumchi — Viktor Osimxen va Gift Orban 9 tadan gol bilan peshqadamlik qilmoqda;
Shomurodov va Saloh ta’qibda: O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov hamda misrlik yulduz Muhammad Saloh hisobida 8 tadan kiritilgan gol mavjud bo‘lib, ular yetakchilardan bor-yo‘g‘i bitta gol ortda qolmoqda;
Ekspertlar taxmini: Mutaxassislarning fikricha, agar Osimxen tiklanish jarayoni sababli uzoq vaqt o‘yinlarni o‘tkazib yuborsa, u muqarrar ravishda oltin butsa uchun poygadan chiqib ketadi. Bu esa o‘z navbatida Eldor Shomurodov va Saloh uchun chempionatning eng yaxshi to‘purari maqomini tortib olishga qulay imkoniyat yaratadi.
Izohlar 0
…