Toshkentda yo‘lovchi avtobusi yonib ketdi: Shayxontohurdagi hodisa tafsilotlari
Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida harakatlanib ketayotgan yo‘lovchi avtobusida kutilmaganda yong‘in chiqdi. Hodisa yuzasidan Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi (FVB) rasmiy ma’lumot taqdim etdi.
Shahar aholisi va haydovchilar e’tiborini tortgan mazkur favqulodda voqea Laylito‘rg‘on ko‘chasida yuz bergan bo‘lib, qutqaruv kuchlari alangani qisqa vaqtda bartaraf etishga muvaffaq bo‘lgan.
Tezkor xabar va 8 daqiqalik qutqaruv amaliyoti
Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi matbuot xizmati hodisaning vaqt ketma-ketligini ochiqladi:
Xabar kelib tushishi: 7 noyabr kuni soat 12:01 da Shayxontohur tumani Laylito‘rg‘on ko‘chasida yo‘lovchi avtobusi yonayotgani bo‘yicha navbatchilik qismiga shoshilinch chaqiruv kelgan;
Qutqaruvchilarning harakati: Voqea joyiga tuman FVBning ixtisoslashtirilgan o‘t o‘chirish ekipajlari zudlik bilan yetib borgan;
Olovni o‘chirish: Ko‘rilgan tezkor choralar natijasida alanga soat 12:09 da, ya’ni xabar tushganidan atigi 8 daqiqa o‘tib to‘liq o‘chirilgan.
Talofat va zarar ko‘lami
Yong‘in qutqaruvchilar tomonidan nazoratga olinganiga qaramay, transport vositasi jiddiy shikastlangan:
Avtobus holati: Yong‘in chiqqan transport vositasi shaharning 7-avtobus saroyiga qarashli bo‘lib, olov oqibatida u qisman yonib zarar ko‘rgan;
Jabrlanganlar yo‘q: Hodisa chog‘ida hech qaysi yo‘lovchi yoki haydovchi tan jarohati olmagan, halok bo‘lganlar qayd etilmagan.
Hozirda mutasaddi idoralar tomonidan avtobus dvigateli yoki elektr simlarida qisqa tutashuv yuz bergan-bermagani va yong‘inning kelib chiqish sabablari o‘rganilmoqda.
Izohlar 0
…