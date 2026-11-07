Toshkentda yo‘lovchi avtobusi yonib ketdi: Shayxontohurdagi hodisa tafsilotlari

·55·Jamiyat
Toshkentda yo‘lovchi avtobusi yonib ketdi: Shayxontohurdagi hodisa tafsilotlari

Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida harakatlanib ketayotgan yo‘lovchi avtobusida kutilmaganda yong‘in chiqdi. Hodisa yuzasidan Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi (FVB) rasmiy ma’lumot taqdim etdi.

Shahar aholisi va haydovchilar e’tiborini tortgan mazkur favqulodda voqea Laylito‘rg‘on ko‘chasida yuz bergan bo‘lib, qutqaruv kuchlari alangani qisqa vaqtda bartaraf etishga muvaffaq bo‘lgan.

Tezkor xabar va 8 daqiqalik qutqaruv amaliyoti

Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi matbuot xizmati hodisaning vaqt ketma-ketligini ochiqladi:

  • Xabar kelib tushishi: 7 noyabr kuni soat 12:01 da Shayxontohur tumani Laylito‘rg‘on ko‘chasida yo‘lovchi avtobusi yonayotgani bo‘yicha navbatchilik qismiga shoshilinch chaqiruv kelgan;

  • Qutqaruvchilarning harakati: Voqea joyiga tuman FVBning ixtisoslashtirilgan o‘t o‘chirish ekipajlari zudlik bilan yetib borgan;

  • Olovni o‘chirish: Ko‘rilgan tezkor choralar natijasida alanga soat 12:09 da, ya’ni xabar tushganidan atigi 8 daqiqa o‘tib to‘liq o‘chirilgan.

Toshkentda yo‘lovchi avtobusi yonib ketdi: Shayxontohurdagi hodisa tafsilotlari

Talofat va zarar ko‘lami

Yong‘in qutqaruvchilar tomonidan nazoratga olinganiga qaramay, transport vositasi jiddiy shikastlangan:

  • Avtobus holati: Yong‘in chiqqan transport vositasi shaharning 7-avtobus saroyiga qarashli bo‘lib, olov oqibatida u qisman yonib zarar ko‘rgan;

  • Jabrlanganlar yo‘q: Hodisa chog‘ida hech qaysi yo‘lovchi yoki haydovchi tan jarohati olmagan, halok bo‘lganlar qayd etilmagan.

Hozirda mutasaddi idoralar tomonidan avtobus dvigateli yoki elektr simlarida qisqa tutashuv yuz bergan-bermagani va yong‘inning kelib chiqish sabablari o‘rganilmoqda.

Shayxontohur tumaniToshkent shahar FVBavtobus yong‘ini7-avtobus saroyi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chorsu yaqinidagi avtobusda yong‘in: tafsilotlar ma’lum bo‘ldi (video)Chorsu yaqinidagi avtobusda yong‘in: tafsilotlar ma’lum bo‘ldi (video)Bugun 13:51Miroboddagi “novostroyka”da tungi yong‘in: Avliyo Ota ko‘chasidagi qurilishda nima bo‘ldi?Miroboddagi “novostroyka”da tungi yong‘in: Avliyo Ota ko‘chasidagi qurilishda nima bo‘ldi?1 noyabr 11:05Avtobusda bepul yurishga qarshi yangi tartib kuchga kirdi (video)Avtobusda bepul yurishga qarshi yangi tartib kuchga kirdi (video)9 sentabr 19:35Qamchiqda bir lahzada yong‘in: Epica va Isuzu yonib ketdi (video)Qamchiqda bir lahzada yong‘in: Epica va Isuzu yonib ketdi (video)3 avgust 07:56Toshkentda avtobus va Tracker to‘qnashib, uch kishi jarohatlandiToshkentda avtobus va Tracker to‘qnashib, uch kishi jarohatlandi14 may 18:33Sirdaryoda dahshatli YTH: Captiva yonib ketdi, 3 kishi voqea joyida vafot etdiSirdaryoda dahshatli YTH: Captiva yonib ketdi, 3 kishi voqea joyida vafot etdi10 avgust 11:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi