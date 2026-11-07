Hindistonda musulmon ayollar uchun alohida sport zali ochildi

·55·Dunyo
Hindistonda musulmon ayollar uchun alohida sport zali ochildi

Hindiston janubidagi Koimbator shahrida Shabana ismli ayol musulmon ayollar uchun o‘ziga xos sport zalini tashkil etdi. Ushbu maskanda ayollar diniy e’tiqodiga mos kundalik kiyimlarida, o‘zlarini erkin va qulay his qilgan holda jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanishlari mumkin.

Shabananing aytishicha, bunday sport zalini ochish g‘oyasi uning shaxsiy tajribasidan kelib chiqqan. U o‘zi uchun mos, diniy qarashlari va kiyinish talablariga mos keladigan sport zalini topishda qiyinchiliklarga duch kelgan. Bundan tashqari, sog‘lig‘i bilan bog‘liq muammolar ham uni jismoniy faollikka ko‘proq e’tibor qaratishga undagan.

Biroq mavjud sport zallarida o‘zini yetarlicha qulay his qilmagani sababli Shabana boshqa ayollar ham shunday muammoga duch kelishi mumkinligini anglagan. Natijada u musulmon ayollar hech qanday noqulaylik yoki cheklovlardan xavotir olmasdan mashq qilishi mumkin bo‘lgan alohida maskan ochishga qaror qilgan.

Yangi sport zalining asosiy maqsadi ayollarga sog‘lom turmush tarzini yo‘lga qo‘yish, muntazam jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanish va o‘z salomatligiga g‘amxo‘rlik qilish uchun qulay sharoit yaratishdan iborat.

Shabana tashabbusi diniy e’tiqodi yoki kiyinish uslubi sababli sport bilan shug‘ullanishda o‘zini noqulay his qiladigan ayollar uchun muhim imkoniyat bo‘lishi mumkin.

KoimbatorHindistonayollar sportiShabana
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda ayollar sport zali ochildi: hijob va burqada ham bemalol mashq qilish mumkinHindistonda ayollar sport zali ochildi: hijob va burqada ham bemalol mashq qilish mumkin4 noyabr 08:52Leman poygasida ayollar: tarix va zamonaviy yutuqlarLeman poygasida ayollar: tarix va zamonaviy yutuqlar30 iyul 16:20Tramp Oq uyni o‘zgartirayapti: Oliy sud harbiy bunker qurilishga yo‘l ochdiTramp Oq uyni o‘zgartirayapti: Oliy sud harbiy bunker qurilishga yo‘l ochdi22 avgust 11:19Xomanaiy musulmon davlatlariga muhim chaqiriq bilan chiqdi...Xomanaiy musulmon davlatlariga muhim chaqiriq bilan chiqdi...30 avgust 19:47Pezeshkian: "Islomiy davlatlar tajovuz maydoniga aylanmasligi kerak"Pezeshkian: "Islomiy davlatlar tajovuz maydoniga aylanmasligi kerak"27 avgust 20:38150 nafar ayol "spesnaz": Suriyada ilk ayollar politsiya akademiyasining shov-shuvli bitiruvi150 nafar ayol "spesnaz": Suriyada ilk ayollar politsiya akademiyasining shov-shuvli bitiruvi24 sentabr 10:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi