Hindistonda musulmon ayollar uchun alohida sport zali ochildi
Hindiston janubidagi Koimbator shahrida Shabana ismli ayol musulmon ayollar uchun o‘ziga xos sport zalini tashkil etdi. Ushbu maskanda ayollar diniy e’tiqodiga mos kundalik kiyimlarida, o‘zlarini erkin va qulay his qilgan holda jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanishlari mumkin.
Shabananing aytishicha, bunday sport zalini ochish g‘oyasi uning shaxsiy tajribasidan kelib chiqqan. U o‘zi uchun mos, diniy qarashlari va kiyinish talablariga mos keladigan sport zalini topishda qiyinchiliklarga duch kelgan. Bundan tashqari, sog‘lig‘i bilan bog‘liq muammolar ham uni jismoniy faollikka ko‘proq e’tibor qaratishga undagan.
Biroq mavjud sport zallarida o‘zini yetarlicha qulay his qilmagani sababli Shabana boshqa ayollar ham shunday muammoga duch kelishi mumkinligini anglagan. Natijada u musulmon ayollar hech qanday noqulaylik yoki cheklovlardan xavotir olmasdan mashq qilishi mumkin bo‘lgan alohida maskan ochishga qaror qilgan.
Yangi sport zalining asosiy maqsadi ayollarga sog‘lom turmush tarzini yo‘lga qo‘yish, muntazam jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanish va o‘z salomatligiga g‘amxo‘rlik qilish uchun qulay sharoit yaratishdan iborat.
Shabana tashabbusi diniy e’tiqodi yoki kiyinish uslubi sababli sport bilan shug‘ullanishda o‘zini noqulay his qiladigan ayollar uchun muhim imkoniyat bo‘lishi mumkin.
Izohlar 0
…