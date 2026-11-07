“Santos”da katta burilish: Neymarning otasi klub bosh direktori etib tayinlandi

·10·Sport
“Santos”da katta burilish: Neymarning otasi klub bosh direktori etib tayinlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Neymar da Silva Santos Braziliyaning «Santos» klubi bosh direktori etib tayinlandi.
  • U klubning uzoq muddatli strategiyasi, tijoriy ko‘rsatkichlari hamda Meninos da Vila akademiyasiga rahbarlik qiladi.
  • Ushbu tayinlov Neymar Jr'ning o‘z ona klubiga qaytishi haqidagi mish-mishlarni kuchaytirmoqda.
  • Tadbirkor dekabr oyigacha faoliyat yuritadi va Marselo Teysheyra saylovda g‘alaba qozonsa, o‘z lavozimini saqlab qolishi mumkin.

Braziliya va jahon futboli yulduzi Neymarning otasi hamda rasmiy agenti — Neymar da Silva Santos Braziliyaning afsonaviy «Santos» klubining bosh direktori etib tayinlandi.

Bu haqda «Santos» klubi prezidenti Marselo Teysheyra hamda tadbirkorning o‘zi rasman e’lon qildi. Ushbu tayinlov braziliyalik futbolchi tarbiya topgan qadrdon klubiga tez orada qaytishi mumkinligi haqidagi mish-mishlarni yanada avj oldirdi.

Strategik rivojlanish va yosh iste’dodlar maktabi: Yangi rahbar nima bilan shug‘ullanadi?

Braziliyaning nufuzli Globo Esporte nashri bergan ma’lumotlarga ko‘ra, katta Neymar klub ichida juda keng vakolatlarga ega bo‘ladi:

  • Klub strategiyasi: Neymarning otasi bevosita «Santos»ning uzoq muddatli strategik rivojlanishi, tijoriy ko‘rsatkichlarini oshirish va xalqaro hamkorliklari uchun javobgar bo‘ladi;

  • Afsonaviy akademiyaga rahbarlik: Shuningdek, u Pele va Neymar kabi jahon yulduzlarini yetishtirib chiqargan mashhur yosh futbolchilarni qo‘llab-quvvatlovchi Meninos da Vila instituti rahbarligini ham o‘z qo‘liga oladi;

  • Dekabr oyidagi saylov sinovi: Tadbirkor mazkur vazifada hozircha dekabr oyiga qadar faoliyat yuritadi. Agar 12 dekabr kuni bo‘lib o‘tadigan klub prezidentligi saylovida Marselo Teysheyra qayta g‘alaba qozonsa, Neymar da Silva o‘z lavozimini rasman saqlab qoladi va uzoq muddatli rejalarini davom ettiradi.

Stadion rekonstruksiyasi va 1,3 million yevrolik sarmoya

Bu Neymarning oilasi tomonidan klubga qilingan ilk yordam emas. Bunga qadar ham ular «Santos»ni moliyaviy qo‘llab kelayotgan edi:

  • NR Sports kompaniyasi ta’siri: Neymar da Silva o‘ziga qarashli NR Sports kompaniyasi orqali klubning bir qator yirik loyihalarida faol ishtirok etgan;

  • «Vila Belmiro» stadionini yangilash: Xususan, jamoaning tarixiy uy arenasi hisoblangan «Vila Belmiro» stadionini ta’mirlash hamda yoshlar akademiyasi infratuzilmasini modernizatsiya qilishga katta hissa qo‘shgan;

  • Kiritilgan mablag‘: Ushbu infratuzilma loyihalariga jami 8 million real (taxminan 1,3 million yevro) miqdorida to‘g‘ridan to‘g‘ri sarmoya ajratilgan.

Otasining klub boshqaruviga kelishi «Santos»ning moliyaviy qudratini tiklash barobarida, Saudiya Arabistonidagi shartnomasi yakunlanayotgan Neymarning o‘z ona klubiga sensatsion qaytishiga yo‘l ochadigan asosiy ko‘prik sifatida baholanmoqda.

NeymarSantosNeymar da Silva SantosMarselo Teysheyra
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vasko da Gama va Santos oʻyinida Neymar hamda Tiagu Mendesh toʻqnashuviVasko da Gama va Santos oʻyinida Neymar hamda Tiagu Mendesh toʻqnashuvi17 avgust 13:50Neymar va Tiagu Mendes mojarosi: San-Januardagi sovuq salomlashuvNeymar va Tiagu Mendes mojarosi: San-Januardagi sovuq salomlashuv17 avgust 09:53Neymar sunʼiy maydon tufayli Palmeirasga qarshi oʻyinda maydonga tushmasligi mumkinNeymar sunʼiy maydon tufayli Palmeirasga qarshi oʻyinda maydonga tushmasligi mumkin14 avgust 13:11Neymar Santos muxlislarini tanqid qildi: Agar yomon kayfiyatda boʻlsangiz, uyda oʻtiringNeymar Santos muxlislarini tanqid qildi: Agar yomon kayfiyatda boʻlsangiz, uyda oʻtiring14 avgust 11:59Kuka Neymar bilan intizom masalasida maxsus suhbat oʻtkazishini tasdiqladiKuka Neymar bilan intizom masalasida maxsus suhbat oʻtkazishini tasdiqladi10 avgust 23:56Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...9 avgust 09:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi