“Santos”da katta burilish: Neymarning otasi klub bosh direktori etib tayinlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Neymar da Silva Santos Braziliyaning «Santos» klubi bosh direktori etib tayinlandi.
- U klubning uzoq muddatli strategiyasi, tijoriy ko‘rsatkichlari hamda Meninos da Vila akademiyasiga rahbarlik qiladi.
- Ushbu tayinlov Neymar Jr'ning o‘z ona klubiga qaytishi haqidagi mish-mishlarni kuchaytirmoqda.
- Tadbirkor dekabr oyigacha faoliyat yuritadi va Marselo Teysheyra saylovda g‘alaba qozonsa, o‘z lavozimini saqlab qolishi mumkin.
Braziliya va jahon futboli yulduzi Neymarning otasi hamda rasmiy agenti — Neymar da Silva Santos Braziliyaning afsonaviy «Santos» klubining bosh direktori etib tayinlandi.
Bu haqda «Santos» klubi prezidenti Marselo Teysheyra hamda tadbirkorning o‘zi rasman e’lon qildi. Ushbu tayinlov braziliyalik futbolchi tarbiya topgan qadrdon klubiga tez orada qaytishi mumkinligi haqidagi mish-mishlarni yanada avj oldirdi.
Strategik rivojlanish va yosh iste’dodlar maktabi: Yangi rahbar nima bilan shug‘ullanadi?
Braziliyaning nufuzli Globo Esporte nashri bergan ma’lumotlarga ko‘ra, katta Neymar klub ichida juda keng vakolatlarga ega bo‘ladi:
Klub strategiyasi: Neymarning otasi bevosita «Santos»ning uzoq muddatli strategik rivojlanishi, tijoriy ko‘rsatkichlarini oshirish va xalqaro hamkorliklari uchun javobgar bo‘ladi;
Afsonaviy akademiyaga rahbarlik: Shuningdek, u Pele va Neymar kabi jahon yulduzlarini yetishtirib chiqargan mashhur yosh futbolchilarni qo‘llab-quvvatlovchi Meninos da Vila instituti rahbarligini ham o‘z qo‘liga oladi;
Dekabr oyidagi saylov sinovi: Tadbirkor mazkur vazifada hozircha dekabr oyiga qadar faoliyat yuritadi. Agar 12 dekabr kuni bo‘lib o‘tadigan klub prezidentligi saylovida Marselo Teysheyra qayta g‘alaba qozonsa, Neymar da Silva o‘z lavozimini rasman saqlab qoladi va uzoq muddatli rejalarini davom ettiradi.
Stadion rekonstruksiyasi va 1,3 million yevrolik sarmoya
Bu Neymarning oilasi tomonidan klubga qilingan ilk yordam emas. Bunga qadar ham ular «Santos»ni moliyaviy qo‘llab kelayotgan edi:
NR Sports kompaniyasi ta’siri: Neymar da Silva o‘ziga qarashli NR Sports kompaniyasi orqali klubning bir qator yirik loyihalarida faol ishtirok etgan;
«Vila Belmiro» stadionini yangilash: Xususan, jamoaning tarixiy uy arenasi hisoblangan «Vila Belmiro» stadionini ta’mirlash hamda yoshlar akademiyasi infratuzilmasini modernizatsiya qilishga katta hissa qo‘shgan;
Kiritilgan mablag‘: Ushbu infratuzilma loyihalariga jami 8 million real (taxminan 1,3 million yevro) miqdorida to‘g‘ridan to‘g‘ri sarmoya ajratilgan.
Otasining klub boshqaruviga kelishi «Santos»ning moliyaviy qudratini tiklash barobarida, Saudiya Arabistonidagi shartnomasi yakunlanayotgan Neymarning o‘z ona klubiga sensatsion qaytishiga yo‘l ochadigan asosiy ko‘prik sifatida baholanmoqda.
Izohlar 0
…