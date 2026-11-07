Xitoyda bir xonadonga eng ko‘p odam joylashtirish bo‘yicha o‘ziga xos rekord qayd etildi!
Xitoyda ko‘chmas mulk kompaniyasi noodatiy tajriba o‘tkazib, bir xonadonga eng ko‘p odam joylashtirish bo‘yicha o‘ziga xos rekord qayd etdi. Tajriba davomida umumiy maydoni 120 kvadrat metr bo‘lgan uyga bir vaqtning o‘zida 553 kishi sig‘dirildi.
Mazkur noodatiy sinov ishtirokchilarning tor joyda qanday joylashishi mumkinligini namoyish etishga qaratilgan. Buning uchun yuzlab odam bir xonadonga yig‘ilib, mavjud maydondan imkon qadar unumli foydalanishga harakat qilgan.
Natijada 120 kvadrat metrli uyda 553 kishi jam bo‘ldi. Bu ko‘rsatkich bir qarashda tasavvur qilish qiyin bo‘lgan manzarani yuzaga keltirdi. Ishtirokchilarning barchasi bir joyga joylashishi uchun har bir metr maydondan foydalanilgan.
Tajriba aks etgan lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda ham qiziqish uyg‘otishi mumkin. Ayniqsa, bunday kichik maydonga shuncha odam qanday joylashgani ko‘pchilikni hayratga soladi.
Sizningcha, 120 kvadrat metrli bu xonadonga yana nechta odam sig‘ishi mumkin edi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring!
Izohlar 0
…