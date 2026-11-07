Xitoyda bir xonadonga eng ko‘p odam joylashtirish bo‘yicha o‘ziga xos rekord qayd etildi!

·99·Dunyo
Xitoyda bir xonadonga eng ko‘p odam joylashtirish bo‘yicha o‘ziga xos rekord qayd etildi!

Xitoyda ko‘chmas mulk kompaniyasi noodatiy tajriba o‘tkazib, bir xonadonga eng ko‘p odam joylashtirish bo‘yicha o‘ziga xos rekord qayd etdi. Tajriba davomida umumiy maydoni 120 kvadrat metr bo‘lgan uyga bir vaqtning o‘zida 553 kishi sig‘dirildi.

Mazkur noodatiy sinov ishtirokchilarning tor joyda qanday joylashishi mumkinligini namoyish etishga qaratilgan. Buning uchun yuzlab odam bir xonadonga yig‘ilib, mavjud maydondan imkon qadar unumli foydalanishga harakat qilgan.

Natijada 120 kvadrat metrli uyda 553 kishi jam bo‘ldi. Bu ko‘rsatkich bir qarashda tasavvur qilish qiyin bo‘lgan manzarani yuzaga keltirdi. Ishtirokchilarning barchasi bir joyga joylashishi uchun har bir metr maydondan foydalanilgan.

Tajriba aks etgan lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda ham qiziqish uyg‘otishi mumkin. Ayniqsa, bunday kichik maydonga shuncha odam qanday joylashgani ko‘pchilikni hayratga soladi.

Sizningcha, 120 kvadrat metrli bu xonadonga yana nechta odam sig‘ishi mumkin edi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring!

Xitoyko‘chmas mulkrekordtajriba
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Geely Monjaro tarixiy natijani qayd etdi: Krossover sotuvlari 1 milliondan oshdiGeely Monjaro tarixiy natijani qayd etdi: Krossover sotuvlari 1 milliondan oshdi25 iyul 21:56CFMoto V4 SR-RR: Xitoyning eng tezkor mototsikli yangi rekord oʻrnatdiCFMoto V4 SR-RR: Xitoyning eng tezkor mototsikli yangi rekord oʻrnatdi15 iyun 14:58Xitoy 10 000 metr chuqurlikda materiallarni sinash boʻyicha rekord oʻrnatdiXitoy 10 000 metr chuqurlikda materiallarni sinash boʻyicha rekord oʻrnatdi24 may 19:58Kokshetauda 93 yoshli erkak va 89 yoshli ayol qutqarildi (video)Kokshetauda 93 yoshli erkak va 89 yoshli ayol qutqarildi (video)25 oktabr 11:06Xitoyda 3 yoshli qizcha 12-qavatdan tushib ketishiga bir bahya qoldi (video)Xitoyda 3 yoshli qizcha 12-qavatdan tushib ketishiga bir bahya qoldi (video)21 oktabr 18:07Dahshatli lahzalar: Xitoyda 3 yoshli qizaloq 12-qavat derazasidan osilib qoldiDahshatli lahzalar: Xitoyda 3 yoshli qizaloq 12-qavat derazasidan osilib qoldi21 oktabr 14:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi