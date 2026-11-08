Husanovning yangi pozitsiyasi: Ekspertlar “Manchester Siti” yulduzlarini qanday baholadi?

·62·Sport
Husanovning yangi pozitsiyasi: Ekspertlar “Manchester Siti” yulduzlarini qanday baholadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti»
  • Angliya Premer-ligasi doirasida «Nottinghem Forest»ga 1:3 hisobida mag'lub bo'ldi va jamoa himoyasidagi xatolar ekspertlar tomonidan keskin tanqid qilindi.
  • O'yinni o'ng qanot himoyasida boshlab, ikkinchi bo'limda markazga o'tgan Abduqodir Husanov harakatlari uchun 5,5 ball oldi.
  • Eng past bahoga Yoshko Gvardiol (4,5 ball) loyiq ko'rilgan bo'lsa, Rayan Sherki va Elliot Anderson 7 ball bilan jamoaning eng yaxshi futbolchilari deb topildi.

Angliya Premer-ligasi doirasida safarda «Nottinghem Forest»ga 1:3 hisobida imkoniyatni boy bergan «Manchester Siti» muxlislari va ekspertlarning keskin tanqidiga uchramoqda.

Birinchi bo‘limdagi himoyadagi qo‘pol xatolar tufayli Enso Mareska tanaffusdayoq tarkibda keskin o‘zgarishlar qilishga majbur bo‘ldi. Natijada o‘yinni o‘ng qanot himoyasida boshlagan hamyurtimiz Abduqodir Husanov ikkinchi bo‘limni o‘zi uchun odatiy bo‘lgan markaziy himoyada o‘tkazdi.

«Manchester Siti» faoliyatini yaqindan yoritib boruvchi nufuzli cityxtra.co.uk nashri ekspertlari uchrashuv ishtirokchilarining harakatlarini tahlil qilib, yakuniy baholarni e’lon qildi.

Husanovning harakatlari va himoyadagi muammolar: 5,5 ball

O‘zbekistonlik yosh himoyachining ikki xil taym o‘tkazgani ekspertlar e’tiboridan chetda qolmadi:

  • Qanotdagi qiyinchilik (1-bo‘lim): Husanovga raqib futbolchilarining yuqori tezligiga, ayniqsa, qanotda harakat qilgan Morgan Gibbs-Uaytning jismoniy bosimiga ko‘nikish biroz qiyin kechdi. Bu esa mezbonlar tomonidan bir nechta xavfli vaziyatlar yaratilishiga yo‘l ochdi;

  • Markazdagi ishonchlilik (2-bo‘lim): Tanaffusda murabbiy Gexi va Gvardiolni almashtirgach, Husanov markaziy himoyaga o‘tdi va ikkinchi bo‘limda ancha barqaror, ishonchli va sovuqqon o‘yin ko‘rsatdi. Ekspertlar uning harakatlarini 5,5 ball bilan baholadi.

Himoya chizig‘ining inqirozi: Kim qanday baho oldi?

  • Yoshko Gvardiol — 4,5/10 (eng past baho): Maydon markazida yo‘l qo‘ygan qo‘pol xatosi mezbonlarning goliga sabab bo‘ldi. Noo‘rin qarori tufayli tanaffusda maydonni tark etdi;

  • Janluiji Donnarumma — 5/10: O‘tkazib yuborilgan to‘plarda uni to‘g‘ridan to‘g‘ri ayblab bo‘lmasa-da, burchak to‘pi vaqtida ishonchsiz harakat qilib, xavfni kuchaytirdi;

  • Ruben Diash — 5,5/10: Boshqa sheriklariga nisbatan bir oz mustahkamroq ko‘ringan bo‘lsa-da, o‘zining odatiy yuqori darajasini ko‘rsata olmadi, harakatlarida beparvolik sezildi;

  • Mark Gexi — 6/10: Delapning jismoniy bosimiga dosh berolmadi va ketma-ket xatolari sabab tanaffusdayoq zaxiraga olindi.

Hujum va yarim himoyachilar: Sherkidan nur, Holanddan omadsiz kun

  • Rayan Sherki — 7/10: Birinchi bo‘limda deyarli ko‘rinmagan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda kiritgan supergoli bilan raqibni ancha shoshirib qo‘ydi va jamoadagi eng yuqori baholardan birini oldi;

  • Elliot Anderson — 7/10: Sobiq jamoasiga qarshi bahsda gol o‘tkazib yuborilishiga sabab bo‘lgan xatoga yo‘l qo‘ygan bo‘lsa-da, yarim himoyada eng faol va foydali harakat qilgan futbolchi bo‘ldi;

  • Erling Holand — 6,5/10: Darvozabonni aldab o‘tib ham gol ura olmagan norvegiyalik to‘purar bu gal bir nechta qulay vaziyatlarni boy berib, omadsiz kunni o‘tkazdi;

  • Jeremi Doku va Iliman Ndiaye — 6,5/10: «Forest»ning ikki tomonlama zich himoyasi qanot hujumchilariga kerakli bo‘shliqlarni bermadi;

  • Enso Fernandes — 6/10: Maydon markazida faol to‘p oshirgan bo‘lsa-da, keskin o‘zgarish yarata olmadi.

Zaxiradan tushganlar:

  • Mateush Nunesh — 6,5/10: Gexining o‘rniga maydonga tushib, o‘ng qanot himoyasini mustahkamladi va bu pozitsiyada ishonchliroq muqobil ekanini isbotladi;

  • Niko O'Reyli — 6/10: Omadsiz o‘yin o‘tkazgan Gvardiol o‘rniga tushib, chap qanotdagi harakatlarni jonlantirdi.

Abduqodir HusanovManchester SitiAngliya Premer-ligasiNottinghem Forest
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mareska shogirdlari qoqilgan bahsda Husanovning harakatlari qanday bo‘ldi? (video)Mareska shogirdlari qoqilgan bahsda Husanovning harakatlari qanday bo‘ldi? (video)Bugun 08:38APLda shov-shuv: “Manchester Siti” safarda mag‘lub bo‘ldi, Husanov 90 daqiqa harakat qildiAPLda shov-shuv: “Manchester Siti” safarda mag‘lub bo‘ldi, Husanov 90 daqiqa harakat qildiBugun 00:45“Manchester Siti”ning 10-turdagi asosiy tarkibi e’lon qilindi — Husanov startda!“Manchester Siti”ning 10-turdagi asosiy tarkibi e’lon qilindi — Husanov startda!Kecha 22:03Abduqodir Husanov “Brayton”ga qarshi bahsda “Etihad” muxlislarini qoyil qoldirdi (video)Abduqodir Husanov “Brayton”ga qarshi bahsda “Etihad” muxlislarini qoyil qoldirdi (video)1 noyabr 18:06Angliya nashrlari Abduqodir Husanov hamda “Siti” yulduzlarini qanday baholadi? (video)Angliya nashrlari Abduqodir Husanov hamda “Siti” yulduzlarini qanday baholadi? (video)31 oktabr 23:00“Etihad”da kutilmagan sensatsiya: “Brayton” “Manchester Siti”ni mag‘lub etdi“Etihad”da kutilmagan sensatsiya: “Brayton” “Manchester Siti”ni mag‘lub etdi31 oktabr 22:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi