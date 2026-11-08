Husanovning yangi pozitsiyasi: Ekspertlar “Manchester Siti” yulduzlarini qanday baholadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti»
- Angliya Premer-ligasi doirasida «Nottinghem Forest»ga 1:3 hisobida mag'lub bo'ldi va jamoa himoyasidagi xatolar ekspertlar tomonidan keskin tanqid qilindi.
- O'yinni o'ng qanot himoyasida boshlab, ikkinchi bo'limda markazga o'tgan Abduqodir Husanov harakatlari uchun 5,5 ball oldi.
- Eng past bahoga Yoshko Gvardiol (4,5 ball) loyiq ko'rilgan bo'lsa, Rayan Sherki va Elliot Anderson 7 ball bilan jamoaning eng yaxshi futbolchilari deb topildi.
Angliya Premer-ligasi doirasida safarda «Nottinghem Forest»ga 1:3 hisobida imkoniyatni boy bergan «Manchester Siti» muxlislari va ekspertlarning keskin tanqidiga uchramoqda.
Birinchi bo‘limdagi himoyadagi qo‘pol xatolar tufayli Enso Mareska tanaffusdayoq tarkibda keskin o‘zgarishlar qilishga majbur bo‘ldi. Natijada o‘yinni o‘ng qanot himoyasida boshlagan hamyurtimiz Abduqodir Husanov ikkinchi bo‘limni o‘zi uchun odatiy bo‘lgan markaziy himoyada o‘tkazdi.
«Manchester Siti» faoliyatini yaqindan yoritib boruvchi nufuzli cityxtra.co.uk nashri ekspertlari uchrashuv ishtirokchilarining harakatlarini tahlil qilib, yakuniy baholarni e’lon qildi.
Husanovning harakatlari va himoyadagi muammolar: 5,5 ball
O‘zbekistonlik yosh himoyachining ikki xil taym o‘tkazgani ekspertlar e’tiboridan chetda qolmadi:
Qanotdagi qiyinchilik (1-bo‘lim): Husanovga raqib futbolchilarining yuqori tezligiga, ayniqsa, qanotda harakat qilgan Morgan Gibbs-Uaytning jismoniy bosimiga ko‘nikish biroz qiyin kechdi. Bu esa mezbonlar tomonidan bir nechta xavfli vaziyatlar yaratilishiga yo‘l ochdi;
Markazdagi ishonchlilik (2-bo‘lim): Tanaffusda murabbiy Gexi va Gvardiolni almashtirgach, Husanov markaziy himoyaga o‘tdi va ikkinchi bo‘limda ancha barqaror, ishonchli va sovuqqon o‘yin ko‘rsatdi. Ekspertlar uning harakatlarini 5,5 ball bilan baholadi.
Himoya chizig‘ining inqirozi: Kim qanday baho oldi?
Yoshko Gvardiol — 4,5/10 (eng past baho): Maydon markazida yo‘l qo‘ygan qo‘pol xatosi mezbonlarning goliga sabab bo‘ldi. Noo‘rin qarori tufayli tanaffusda maydonni tark etdi;
Janluiji Donnarumma — 5/10: O‘tkazib yuborilgan to‘plarda uni to‘g‘ridan to‘g‘ri ayblab bo‘lmasa-da, burchak to‘pi vaqtida ishonchsiz harakat qilib, xavfni kuchaytirdi;
Ruben Diash — 5,5/10: Boshqa sheriklariga nisbatan bir oz mustahkamroq ko‘ringan bo‘lsa-da, o‘zining odatiy yuqori darajasini ko‘rsata olmadi, harakatlarida beparvolik sezildi;
Mark Gexi — 6/10: Delapning jismoniy bosimiga dosh berolmadi va ketma-ket xatolari sabab tanaffusdayoq zaxiraga olindi.
Hujum va yarim himoyachilar: Sherkidan nur, Holanddan omadsiz kun
Rayan Sherki — 7/10: Birinchi bo‘limda deyarli ko‘rinmagan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda kiritgan supergoli bilan raqibni ancha shoshirib qo‘ydi va jamoadagi eng yuqori baholardan birini oldi;
Elliot Anderson — 7/10: Sobiq jamoasiga qarshi bahsda gol o‘tkazib yuborilishiga sabab bo‘lgan xatoga yo‘l qo‘ygan bo‘lsa-da, yarim himoyada eng faol va foydali harakat qilgan futbolchi bo‘ldi;
Erling Holand — 6,5/10: Darvozabonni aldab o‘tib ham gol ura olmagan norvegiyalik to‘purar bu gal bir nechta qulay vaziyatlarni boy berib, omadsiz kunni o‘tkazdi;
Jeremi Doku va Iliman Ndiaye — 6,5/10: «Forest»ning ikki tomonlama zich himoyasi qanot hujumchilariga kerakli bo‘shliqlarni bermadi;
Enso Fernandes — 6/10: Maydon markazida faol to‘p oshirgan bo‘lsa-da, keskin o‘zgarish yarata olmadi.
Zaxiradan tushganlar:
Mateush Nunesh — 6,5/10: Gexining o‘rniga maydonga tushib, o‘ng qanot himoyasini mustahkamladi va bu pozitsiyada ishonchliroq muqobil ekanini isbotladi;
Niko O'Reyli — 6/10: Omadsiz o‘yin o‘tkazgan Gvardiol o‘rniga tushib, chap qanotdagi harakatlarni jonlantirdi.
Izohlar 0
…