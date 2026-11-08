AQSHda bir kishi Powerball'da 847 mln dollar yutib oldi

·48·Dunyo
AQSHda bir kishi Powerball'da 847 mln dollar yutib oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSHning Nyu-Jersi shtatida sotilgan chipta egasi Powerball lotereyasida 847 million dollarlik jekpotni yutib oldi.
  • Bu yutuq lotereya tarixidagi to‘qqizinchi eng yirik natija bo‘lib, g‘olib Bergen okrugidagi Montveyl shahrida joylashgan Wegmans supermarketidan xarid qilingan chipta orqali aniqlandi.
  • G‘olib 847 million dollarni 29 yil davomida bo‘lib olish yoki 363,1 million dollarni biryo‘la qabul qilib olish imkoniyatiga ega.

AQSHning Nyu-Jersi shtatida sotilgan chipta egasi Powerball lotereyasida 847 million dollarlik jekpotni qo‘lga kiritdi. Bu lotereya tarixidagi to‘qqizinchi eng yirik yutuq bo‘ldi. Bu haqda Nyu-Jersi lotereyasi rasmiy xabar bergan.

2026 yil 4 noyabr kuni o‘tkazilgan o‘yinda omadli chipta egasi oltita raqamning barchasini to‘g‘ri topgan. Yutuqli chipta Nyu-Jersi shtatining Bergen okrugidagi Montveyl shahrida joylashgan Wegmans supermarketi orqali sotilgan.

G‘olibda pulni olishning ikki xil imkoniyati bor. U 847 million dollarni 29 yil davomida 30 ta to‘lov shaklida qabul qilishi yoki soliqlar ushlab qolinishidan oldin 363,1 million dollarni biryo‘la olishi mumkin.

Biroq yutuqning bir qismi soliqlarga ketadi. Nyu-Jersi lotereyasi qoidalariga ko‘ra, 5 ming dollardan ortiq yutuqlardan federal soliq uchun 24 foiz, 500 ming dollardan yuqori yutuqlardan esa shtat solig‘i uchun 8 foiz ushlab qolinadi. Bu dastlabki ushlab qolish stavkalari bo‘lib, g‘olibning yakuniy soliq majburiyati soliq deklaratsiyasi asosida aniqlanadi.

G‘olibning shaxsi hozircha oshkor etilmagan. Nyu-Jersi qonunchiligiga ko‘ra, lotereya yutug‘i sohiblari o‘z ismini jamoatchilikka bildirmaslik huquqiga ega.

Mazkur djekpotga qadar 35 ta Powerball tiraji davomida hech kim bosh sovrinni qo‘lga kirita olmagan edi. Undan avvalgi yirik yutuq 2026 yil 12 avgust kuni Illinoys shtatida qayd etilgan. O‘shanda bir kishi 1,04 milliard dollarlik jekpotni yutib, pulni bo‘lib olish o‘rniga 450,5 million dollarni biryo‘la olishni va ismini oshkor qilmaslikni tanlagan.

PowerballNyu-JersiWegmansLotereya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda dahshatli bo‘ron: 700 ta reys to‘xtadi va minglab uylar zulmatda qoldi (video)AQSHda dahshatli bo‘ron: 700 ta reys to‘xtadi va minglab uylar zulmatda qoldi (video)28 sentabr 09:18Xitoyda xodim lotereyada bir yil maoshli ta’tilni qo‘lga kiritdiXitoyda xodim lotereyada bir yil maoshli ta’tilni qo‘lga kiritdi1 oktabr 12:48Pokistonlik erkak Abu-Dabida 1,5 milliard so‘mlik lotereya yutdiPokistonlik erkak Abu-Dabida 1,5 milliard so‘mlik lotereya yutdi10 sentabr 18:53Amerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdiAmerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdi18 avgust 09:31Xabib Nurmagomedov Nyu-Djersidagi uchrashuvda shov-shuvli bayonot berdi...Xabib Nurmagomedov Nyu-Djersidagi uchrashuvda shov-shuvli bayonot berdi...12 avgust 00:09AQShda yutuqchi topildi: 1,04 milliard dollarga qaysi yulduzlarni sotib olsa boʻladi?AQShda yutuqchi topildi: 1,04 milliard dollarga qaysi yulduzlarni sotib olsa boʻladi?14 avgust 06:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi