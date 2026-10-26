Farg‘ona tumanida 5 500 AQSH dollari miqdoridagi aliment oldindan to‘landi
Majburiy ijro byurosi Farg‘ona tumani bo‘limi ish yurituvidagi mavjud ijro hujjatiga asosan, qarzdor ota tomonidan aliment to‘lovlari oldindan amalga oshirildi.
Xususan, xorijga chiqish niyatida bo‘lgan ota farzandi ta’minoti uchun 5 500 AQSH dollari miqdoridagi aliment to‘lovlarini oldindan to‘lab berdi.
Bu orqali ota o‘zining aliment majburiyatlarini bajarishga mas’uliyat bilan yondashib, farzandining moddiy ta’minotini ta’minlashga hissa qo‘shdi.
Zero, farzand ta’minoti — har bir ota-onaning qonuniy va ma’naviy burchidir.
Izohlar 0
…