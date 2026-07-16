Buyuk Britaniyada xavfli Scattered Spider xakerlik guruhi aʼzolari qamoqqa olindi

·32·Texno
Buyuk Britaniyada xavfli Scattered Spider xakerlik guruhi aʼzolari qamoqqa olindi

Buyuk Britaniya huquq-tartibot idoralari dunyoga mashhur Scattered Spider kiberjinoyatchilar guruhining faoliyatiga jiddiy zarba berilganini eʼlon qildi. Ikki nafar yosh xakerning qoʻlga olinishi va sud qilinishi ushbu guruhning operatsiyalarini sezilarli darajada toʻxtatib qoʻydi. Bu voqea zamonaviy kiberxavfsizlik olamida eng katta xavf har doim ham davlatlar tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan tashkilotlardan emas, balki shon-shuhrat va pul ilinjidagi yosh iqtidorlardan chiqishi mumkinligini yana bir bor isbotladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

18 yoshli Owen Flowers va 20 yoshli Thalha Jubair London transport tizimini (Transport for London — TfL) buzib kirganlikda aybdor deb topildi. Sud hukmiga koʻra, ular 5 yilu 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Mazkur xakerlar 2024-yilda London jamoat transporti tizimiga hujum uyushtirib, chipta sotish va poyezdlarning harakatlanish vaqtini onlayn kuzatish xizmatlarini bir necha haftaga ishdan chiqargan edi.

Katta yoʻqotishlar va ijtimoiy muhandislik

Britaniya Milliy jinoyatchilikka qarshi kurash agentligi (NCA) maʼlumotlariga koʻra, TfL tizimiga qilingan hujum natijasida koʻrilgan zarar miqdori qariyb 29 million funt sterlingni (taxminan 47 million dollar) tashkil etgan. Xakerlar tizimga shu qadar chuqur kirib borganki, ular butun London transport infratuzilmasini butunlay toʻxtatib qoʻyish imkoniyatiga ega boʻlgan. Mutaxassislar buni "qirollik kalitlarini qoʻlga kiritish" deb taʼriflashmoqda.

Scattered Spider guruhi oʻz uslubi bilan ajralib turadi. Ular murakkab texnik dasturlardan koʻra koʻproq "ijtimoiy muhandislik" (social engineering) usullaridan foydalanadi. Yaʼni, kompyuter tizimlarini emas, balki kompaniya xodimlarini aldash orqali maxfiy maʼlumotlarni qoʻlga kiritadi. Ushbu strategiya xavfsizlik tizimlari uchun eng zaif nuqta hisoblanadi, chunki inson omilini nazorat qilish texnik choralardan koʻra qiyinroqdir.

Global miqyosdagi xavf

Ushbu guruh faqat Britaniya bilan cheklanib qolmagan. Ixbt.com va boshqa xalqaro nashrlar xabariga koʻra, Scattered Spider dunyo boʻylab oʻnlab yirik kompaniyalarga hujum qilgan. Ularning qurbonlari orasida quyidagilar bor:

  • MGM kazinolar tarmogʻi;
  • WestJet aviakompaniyasi;
  • Okta kiberxavfsizlik kompaniyasi.
Federal qidiruv bürosi (FBI) maʼlumotlariga koʻra, mahkum etilgan Thalha Jubair jami 120 dan ortiq kompaniyaga qarshi kiberhujumlarda ishtirok etgan boʻlishi mumkin. Britaniya rasmiylari ushbu hibslar Scattered Spider kabi amorf, yaʼni aniq tuzilishga ega boʻlmagan guruhlar uchun jiddiy ogohlantirish ekanini taʼkidlamoqda.

NCA Kiberjinoyatchilikka qarshi kurash boʻlimi rahbari Paul Fosterning soʻzlariga koʻra, ushbu guruh soʻnggi yillarda Buyuk Britaniya kiberxavfsizligi uchun eng katta tahdid boʻlib kelgan. Tergov natijasida asosiy aybdorlarning jazolanishi kiberolamdagi jinoyatchilar oʻz qilmishlari uchun erta-mi-kechmi javob berishini koʻrsatdi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va AKT mutaxassislari uchun ham bu voqea muhim darsdir: ijtimoiy muhandislikdan himoyalanish bugungi kunda eng ustuvor vazifa boʻlib qolmoqda.

XakerlarKiberxavfsizlikLondonScattered SpiderKiberjinoyat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google oʻzining NotebookLM xizmatini Gemini Notebook deb qayta nomladiGoogle oʻzining NotebookLM xizmatini Gemini Notebook deb qayta nomladiBugun, 21:57X platformasi kontent oʻgʻrilariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Daromadlar egalariga qaytariladiX platformasi kontent oʻgʻrilariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Daromadlar egalariga qaytariladiBugun, 21:56Moore Threads kompaniyasi AI Cube ixcham kompyuterini taqdim etdiMoore Threads kompaniyasi AI Cube ixcham kompyuterini taqdim etdiBugun, 21:50Xiaomi kompaniyasining yangi Redmi 17 4G smartfoni taqdimotdan avval fosh boʻldiXiaomi kompaniyasining yangi Redmi 17 4G smartfoni taqdimotdan avval fosh boʻldiBugun, 21:27Google AI Mode endi uchinchi tomon ilovalari bilan integratsiya qilinadiGoogle AI Mode endi uchinchi tomon ilovalari bilan integratsiya qilinadiBugun, 21:26Sunʼiy intellektga asoslangan Fora sayyohlik agentligi 1 milliard dollarlik “yunikorn”ga aylandiSunʼiy intellektga asoslangan Fora sayyohlik agentligi 1 milliard dollarlik “yunikorn”ga aylandiBugun, 21:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi