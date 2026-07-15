Telegram oʻz domenini saqlab qolish uchun VPN-servis kanalini oʻchirib tashladi

·0·Texno
Telegram oʻz domenini saqlab qolish uchun VPN-servis kanalini oʻchirib tashladi

Telegram messenjeri kiberjinoyatchilikka aloqador boʻlgan VPN-servisning rasmiy kanalini butunlay oʻchirib yubordi. Ushbu keskin choraga t.me domenining bloklanish xavfi ostida qolgani sabab boʻlgan. Domain.me kompaniyasi (Chernogoriyaga tegishli .me domen zonasi operatori) xabariga koʻra, messenjerning asosiy qisqartma havolasi hisoblangan ushbu domen AQSH sanksiyalari tufayli vaqtincha toʻxtatib qoʻyilgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Muammo AQSH Moliya vazirligining Xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi (OFAC) tomonidan eʼlon qilingan cheklovlar roʻyxati bilan bogʻliq. Mazkur roʻyxatga noqonuniy faoliyat yurituvchi VPN-servisning Telegramʻdagi kanali havolasi kiritilgan. Natijada, ushbu havola tarkibida t.me domeni mavjud boʻlgani uchun butun bir domen zonasi operatori tomonidan xizmat koʻrsatish toʻxtatilgan.

Kiberjinoyatchilarning sevimli vositasi

Gap 2014-yildan buyon faoliyat yuritib kelgan va yashirin forumlarda faol targʻib qilingan anonim VPN-servis haqida bormoqda. Ushbu servis foydalanuvchilarning harakatlari haqida hech qanday jurnal (log) yuritmasligi va huquq-tartibot idoralari bilan hamkorlik qilmasligi bilan tanilgan edi. Aynan shu xususiyatlari tufayli u kiberjinoyatchilar orasida ommalashgan.

AQSH va Yevropa huquq-tartibot idoralari maʼlumotlariga koʻra, ushbu servis infratuzilmasidan kamida 25 ta yirik xakerlik guruhi foydalangan. Xususan, tovlamachilik dasturlari (ransomware) yordamida hujum uyushtiruvchi guruhlar oʻz operatsiyalarini yashirishda ushbu vositaga tayangan. 2024-yilning may oyida FQB va Yevropa politsiyasi hamkorligida oʻtkazilgan operatsiya natijasida mazkur servis faoliyatiga chek qoʻyilgan edi.

Domenning qayta tiklanishi

Messenjer maʼmuriyati sanksiyaga tushgan kanalni oʻchirgach, Domain.me operatori t.me domenining ish faoliyatini qayta tikladi. Avvalroq, taqiqlangan resursga olib boruvchi havola mavjudligi sababli domen blok holatiga tushirilgan edi. Telegram uchun bu juda muhim masala, chunki t.me domeni foydalanuvchilar, kanallar va botlarga qisqa havola berishda asosiy vosita hisoblanadi.

Ushbu holat Telegram kabi yirik platformalar uchun xalqaro sanksiyalar va huquqiy talablarga rioya qilish qanchalik muhimligini yana bir bor koʻrsatdi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu yangilik ahamiyatli, chunki messenjer ichidagi koʻplab servislar va ommaviy kanallar aynan t.me prefiksi orqali ishlaydi. Agar domen toʻliq bloklanganida, messenjerning tashqi havolalar tizimi butunlay ishdan chiqishi mumkin edi.

Hozirda Telegram va t.me domeni odatdagi rejimda ishlamoqda. Messenjer jamoasi kelgusida bunday holatlar takrorlanmasligi uchun sanksion roʻyxatlardagi kontentni yanada qattiqroq nazorat qilishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, bu kabi blokirovkalar texnologik gigantlar va davlatlararo tartibga soluvchi organlar oʻrtasidagi munosabatlarning yangi bosqichini anglatadi.

TelegramVPNKiberjinoyatSanksiyaDomen
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandex oʻzining ilk shahar makonini ochmoqda: Texnologiya va madaniyat uygʻunligiYandex oʻzining ilk shahar makonini ochmoqda: Texnologiya va madaniyat uygʻunligiBugun, 14:50Nokia va NVIDIA sunʼiy intellektga asoslangan dunyodagi ilk radioaloqa platformasini yaratdiNokia va NVIDIA sunʼiy intellektga asoslangan dunyodagi ilk radioaloqa platformasini yaratdiBugun, 13:53Xiaomi smartfonlari uchun Android 17 asosidagi HyperOS 3.3 talqini taqdim etildiXiaomi smartfonlari uchun Android 17 asosidagi HyperOS 3.3 talqini taqdim etildiBugun, 13:26Ehtiyot boʻling: Samsung 870 EVO SSD disklarining oʻta xavfli soxta nusxalari paydo boʻldiEhtiyot boʻling: Samsung 870 EVO SSD disklarining oʻta xavfli soxta nusxalari paydo boʻldiBugun, 12:52Buyuk Britaniyada oʻsmirlar uchun tungi «komendantlik soati» joriy etilmoqdaBuyuk Britaniyada oʻsmirlar uchun tungi «komendantlik soati» joriy etilmoqdaBugun, 12:29Rossiyada strategik obʼyektlarni dronlardan himoya qiluvchi Pautina tizimi taqdim etildiRossiyada strategik obʼyektlarni dronlardan himoya qiluvchi Pautina tizimi taqdim etildiBugun, 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi