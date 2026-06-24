Hindiston hukumati Telegram platformasini qattiq nazoratga oldi

·37·Texno
Hindiston hukumati Telegram platformasini qattiq nazoratga oldi

Hindiston hukumati Telegram messenjerida bolalarga nisbatan jinsiy zoʻravonlik tasvirlangan materiallar tarqalishi va yirik moliyaviy firibgarliklar amalga oshirilayotgani yuzasidan jiddiy xavotir bildirdi. Mamlakat Ichki ishlar vazirligi qoshidagi Kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish muvofiqlashtirish markazi tomonidan tayyorlangan hisobotda aytilishicha, davlat organlari ayni damda ushbu platformadagi shubhali guruhlarni "faol kuzatuv" ostiga olgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Reuters agentligi oʻrgangan 35 sahifalik rasmiy hujjatda Telegram platformasining maxfiylik funksiyalari kiberjinoyatchilar uchun qulay muhit yaratayotgani taʼkidlanadi. Xususan, foydalanuvchilarning telefon raqamini koʻrsatmasdan muloqot qilish imkoniyati shaxsni aniqlash jarayonini murakkablashtirmoqda. Bu borada Hindistonda 500 milliondan ortiq auditoriyaga ega boʻlgan WhatsApp messenjeri bilan solishtirilganda, Telegram xavfsizlik nuqtayi nazaridan zaifroq deb topilgan.

Taqiq va huquqiy bosim

Ushbu hisobot sud jarayoni doirasida taqdim etilgan boʻlib, bunga mamlakatdagi tibbiyot oliy oʻquv yurtlariga kirish imtihonlari savollarining sizdirilishi sabab boʻlgan edi. Mazkur voqeadan soʻng ilova bir hafta muddatga bloklab qoʻyilgan edi. Hozirda taqiq olib tashlangan va ilova Google Play doʻkonida yana paydo boʻlgan boʻlsa-da, hukumatning messenjerga nisbatan shubhalari saqlanib qolmoqda.

Telegram maʼmuriyati oʻz kanallarida notoʻgʻri maʼlumotlar tarqalishiga qarshi yetarli choralar koʻrmayotganlikda ham ayblanmoqda. Kompaniya vakillari bu ayblovlarni rad etib kelayotgan boʻlsa-da, Hindiston hukumati kiberjinoyatchilar yopiq guruhlar va kanallar orqali noqonuniy faoliyatini davom ettirayotganini qatʼiy taʼkidlamoqda.

Xavfsizlik choralari va kelajakdagi oʻzgarishlar

Hukumat hisobotiga koʻra, Telegram platformasining anonimlik darajasi jinoyatchilarga jazolanmaslik hissini beradi. Shu sababli, huquq-tartibot idoralari messenjer ichidagi shubhali jamoalarni monitor qilish tizimini kuchaytirgan. Bu nafaqat jinsiy mazmundagi kontent, balki keng koʻlamli moliyaviy sxemalar va firibgarliklarning oldini olishga qaratilgan.

Hozircha Telegram va Hindiston Ichki ishlar vazirligi ushbu hisobot yuzasidan rasmiy izoh berishdan tiyilmoqda. Biroq, ekspertlarning fikricha, Hindiston kabi yirik bozorda bunday ayblovlar qoʻyilishi platforma uchun jiddiy huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ilovadagi ayrim funksiyalar, jumladan, eski xabarlarni tahrirlash imkoniyati 30-iyundan keyingina toʻliq tiklanishi kutilmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham Telegram eng ommabop aloqa vositasi ekanligini hisobga olsak, global miqyosdagi bunday tekshiruvlar platformaning kelajakdagi xavfsizlik siyosatiga taʼsir koʻrsatishi muqarrar. Hindistondagi vaziyat messenjerning butun dunyo boʻylab davlat organlari bilan hamkorlik qilish darajasini belgilab beruvchi muhim pretsedent boʻlishi mumkin.

TelegramHindistonKiberjinoyatMaxfiylikXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinot poygasida yangi bosqich: Pegasus XL qaytishi va SpaceX’ning rekord haftasiKoinot poygasida yangi bosqich: Pegasus XL qaytishi va SpaceX’ning rekord haftasiBugun, 15:20Telegram Hindistonda yana ish boshladi: Google Play doʻkoniga ilova qaytdiTelegram Hindistonda yana ish boshladi: Google Play doʻkoniga ilova qaytdiBugun, 13:56Huawei kompaniyasining yangi rekordi: Mate 80 seriyasi sotuvlari 7 milliondan oshdiHuawei kompaniyasining yangi rekordi: Mate 80 seriyasi sotuvlari 7 milliondan oshdiBugun, 12:56Xiaomi oʻzining ilk NAS maʼlumotlar omborini taqdim etdi: Narxlar va imkoniyatlarXiaomi oʻzining ilk NAS maʼlumotlar omborini taqdim etdi: Narxlar va imkoniyatlarBugun, 12:22Redmi K90 Ultra namoyish etildi: 8500 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiRedmi K90 Ultra namoyish etildi: 8500 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiBugun, 11:52“Soyuz MS-29” fazo kemasi sinovdan oʻtkazildi: Quyosh panellari parvozga tayyor“Soyuz MS-29” fazo kemasi sinovdan oʻtkazildi: Quyosh panellari parvozga tayyorBugun, 11:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi