Hindiston hukumati Telegram platformasini qattiq nazoratga oldi
Hindiston hukumati Telegram messenjerida bolalarga nisbatan jinsiy zoʻravonlik tasvirlangan materiallar tarqalishi va yirik moliyaviy firibgarliklar amalga oshirilayotgani yuzasidan jiddiy xavotir bildirdi. Mamlakat Ichki ishlar vazirligi qoshidagi Kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish muvofiqlashtirish markazi tomonidan tayyorlangan hisobotda aytilishicha, davlat organlari ayni damda ushbu platformadagi shubhali guruhlarni "faol kuzatuv" ostiga olgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Reuters agentligi oʻrgangan 35 sahifalik rasmiy hujjatda Telegram platformasining maxfiylik funksiyalari kiberjinoyatchilar uchun qulay muhit yaratayotgani taʼkidlanadi. Xususan, foydalanuvchilarning telefon raqamini koʻrsatmasdan muloqot qilish imkoniyati shaxsni aniqlash jarayonini murakkablashtirmoqda. Bu borada Hindistonda 500 milliondan ortiq auditoriyaga ega boʻlgan WhatsApp messenjeri bilan solishtirilganda, Telegram xavfsizlik nuqtayi nazaridan zaifroq deb topilgan.
Taqiq va huquqiy bosimUshbu hisobot sud jarayoni doirasida taqdim etilgan boʻlib, bunga mamlakatdagi tibbiyot oliy oʻquv yurtlariga kirish imtihonlari savollarining sizdirilishi sabab boʻlgan edi. Mazkur voqeadan soʻng ilova bir hafta muddatga bloklab qoʻyilgan edi. Hozirda taqiq olib tashlangan va ilova Google Play doʻkonida yana paydo boʻlgan boʻlsa-da, hukumatning messenjerga nisbatan shubhalari saqlanib qolmoqda.
Telegram maʼmuriyati oʻz kanallarida notoʻgʻri maʼlumotlar tarqalishiga qarshi yetarli choralar koʻrmayotganlikda ham ayblanmoqda. Kompaniya vakillari bu ayblovlarni rad etib kelayotgan boʻlsa-da, Hindiston hukumati kiberjinoyatchilar yopiq guruhlar va kanallar orqali noqonuniy faoliyatini davom ettirayotganini qatʼiy taʼkidlamoqda.
Xavfsizlik choralari va kelajakdagi oʻzgarishlarHukumat hisobotiga koʻra, Telegram platformasining anonimlik darajasi jinoyatchilarga jazolanmaslik hissini beradi. Shu sababli, huquq-tartibot idoralari messenjer ichidagi shubhali jamoalarni monitor qilish tizimini kuchaytirgan. Bu nafaqat jinsiy mazmundagi kontent, balki keng koʻlamli moliyaviy sxemalar va firibgarliklarning oldini olishga qaratilgan.
Hozircha Telegram va Hindiston Ichki ishlar vazirligi ushbu hisobot yuzasidan rasmiy izoh berishdan tiyilmoqda. Biroq, ekspertlarning fikricha, Hindiston kabi yirik bozorda bunday ayblovlar qoʻyilishi platforma uchun jiddiy huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ilovadagi ayrim funksiyalar, jumladan, eski xabarlarni tahrirlash imkoniyati 30-iyundan keyingina toʻliq tiklanishi kutilmoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham Telegram eng ommabop aloqa vositasi ekanligini hisobga olsak, global miqyosdagi bunday tekshiruvlar platformaning kelajakdagi xavfsizlik siyosatiga taʼsir koʻrsatishi muqarrar. Hindistondagi vaziyat messenjerning butun dunyo boʻylab davlat organlari bilan hamkorlik qilish darajasini belgilab beruvchi muhim pretsedent boʻlishi mumkin.
…