Uchinchi «Dyuna» treyleri chiqdi: Pol Atreydes oldida eng og‘ir sinov bor

·26·Madaniyat
Uchinchi «Dyuna» treyleri chiqdi: Pol Atreydes oldida eng og‘ir sinov bor

Warner Bros. kompaniyasi “Dune: Part Three” filmining to‘liq treylerini e’lon qildi. Rolikda Pol Atreydes, Chani, Dunkan Aydaxo, Stilgar, Irrulan Korrino, Aliya Atreydes va boshqa muhim qahramonlar namoyish etilgan.

Uchinchi qism Frenk Gerbertning “Messiya” romani asosida suratga olinmoqda. Bu safar voqealar nafaqat Arrakis, balki butun galaktika taqdiri atrofida kechadi.

Pol Atreydes endi imperator sifatida sinovga tushadi

Film voqealari Pol Atreydes Imperiumda hokimiyatni qo‘lga kiritganidan deyarli 20 yil o‘tgach sodir bo‘ladi.

Endi u oddiy yetakchi emas, balki galaktika bo‘ylab muqaddas urushga sabab bo‘lgan shafqatsiz imperator sifatida tasvirlanadi. Yangi qismda Pol o‘z hukmronligining og‘ir oqibatlari bilan yuzma-yuz keladi.

Unga qarshi katta fitna yetilayotgani ko‘rsatildi

Syujet markazida Pol Atreydesga qarshi tayyorlanayotgan keng ko‘lamli fitna turadi.

Unga qarshi Bene Gesserit, Tleylaksu, Kosmik gildiya va boshqa kuchlar harakatga keladi. Hatto uning yaqinlari orasida ham ishonchsizlik va xiyonat soyasi paydo bo‘ladi.

Chani bilan bog‘liq voqea asosiy chiziqlardan biri bo‘ladi

Rasmiy tavsifga ko‘ra, Pol imperiyaning qulashi, o‘tmishdagi ittifoqchilarning qaytishi va yo‘qotilgan muhabbatini qaytarish xayollari bilan yashaydi.

Chani bilan bog‘liq voqealar esa katta fitnaning markaziy nuqtalaridan biriga aylanadi. Shu sabab uchinchi qism nafaqat siyosiy to‘qnashuv, balki shaxsiy dramani ham kuchaytirishi kutilmoqda.

Asosiy aktyorlar yana o‘z rollariga qaytdi

Film rejissyori yana Deni Vilnyov bo‘ladi.

Rollarda Timoti Shalame, Zendeya, Florens Pyu, Jeyson Momoa, Josh Brolin, Rebekka Fergyuson, Xaver Bardem va Anya Teylor-Joy ishtirok etadi.

Yangi aktyorlar orasida Robert Pattinson va Isaak de Bankole ham borligi ma’lum qilingan.

Premera sanasi ham ma’lum

“Dune: Part Three” filmining premerasi 2026 yil 18 dekabrga belgilangan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, film davomiyligi 2 soat 20 daqiqani tashkil etadi va bu uni seriyadagi eng qisqa qismga aylantiradi.

«Dyuna» boshqa yirik filmlar rejasiga ham ta’sir qildi

Uchinchi “Dyuna” premerasi tufayli “Jumandji 3” filmining chiqish sanasi kechiktirilgani aytilmoqda.

Shuningdek, mish-mishlarga ko‘ra, “Qasoskorlar: Doktor Dum” kinokomiksi premerasi ham o‘zgarishi mumkin. Chunki u hozircha “Dyuna”ning uchinchi qismi bilan bir kunda chiqishi rejalashtirilgan.

“Dyuna: Uchinchi qism” Pol Atreydes hokimiyatining eng qorong‘i bosqichini ochib berishi kutilmoqda — endi savol bitta: imperator o‘z qudratini saqlab qoladimi yoki uning atrofidagi fitna galaktikani butunlay o‘zgartiradimi?

Warner Bros.Paul AtreidesDuneDenis VilleneuveTimothée Chalamet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Emmi» intrigasi boshlandi: bir serial 25 ta nominatsiyaga da’vogarlik qilmoqda«Emmi» intrigasi boshlandi: bir serial 25 ta nominatsiyaga da’vogarlik qilmoqdaBugun, 10:24Zendayaning premyeradagi libosi nega shov-shuvga sabab bo‘ldi?Zendayaning premyeradagi libosi nega shov-shuvga sabab bo‘ldi?Kecha, 18:06“Volida Sulton” 82 yoshida yana ekranlarga qaytmoqda“Volida Sulton” 82 yoshida yana ekranlarga qaytmoqdaKecha, 16:34Nodira Murtazayeva “O‘z sohasining tashabbuskori” ko‘krak nishoniga sazovor bo‘ldiNodira Murtazayeva “O‘z sohasining tashabbuskori” ko‘krak nishoniga sazovor bo‘ldiKecha, 15:33Taniqli aktyor Botir Muhammadjonov qizini uzatdi (video)Taniqli aktyor Botir Muhammadjonov qizini uzatdi (video)Kecha, 13:13Shahloxonim farzandlari bilan Misrcha obrazda barchani lol qoldirdi!Shahloxonim farzandlari bilan Misrcha obrazda barchani lol qoldirdi!Kecha, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
O‘zbekistonlik model xalqaro tanlovda g‘olib bo‘ldi
O‘zbekistonlik model xalqaro tanlovda g‘olib bo‘ldi