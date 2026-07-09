Uchinchi «Dyuna» treyleri chiqdi: Pol Atreydes oldida eng og‘ir sinov bor
Warner Bros. kompaniyasi “Dune: Part Three” filmining to‘liq treylerini e’lon qildi. Rolikda Pol Atreydes, Chani, Dunkan Aydaxo, Stilgar, Irrulan Korrino, Aliya Atreydes va boshqa muhim qahramonlar namoyish etilgan.
Uchinchi qism Frenk Gerbertning “Messiya” romani asosida suratga olinmoqda. Bu safar voqealar nafaqat Arrakis, balki butun galaktika taqdiri atrofida kechadi.
Pol Atreydes endi imperator sifatida sinovga tushadi
Film voqealari Pol Atreydes Imperiumda hokimiyatni qo‘lga kiritganidan deyarli 20 yil o‘tgach sodir bo‘ladi.
Endi u oddiy yetakchi emas, balki galaktika bo‘ylab muqaddas urushga sabab bo‘lgan shafqatsiz imperator sifatida tasvirlanadi. Yangi qismda Pol o‘z hukmronligining og‘ir oqibatlari bilan yuzma-yuz keladi.
Unga qarshi katta fitna yetilayotgani ko‘rsatildi
Syujet markazida Pol Atreydesga qarshi tayyorlanayotgan keng ko‘lamli fitna turadi.
Unga qarshi Bene Gesserit, Tleylaksu, Kosmik gildiya va boshqa kuchlar harakatga keladi. Hatto uning yaqinlari orasida ham ishonchsizlik va xiyonat soyasi paydo bo‘ladi.
Chani bilan bog‘liq voqea asosiy chiziqlardan biri bo‘ladi
Rasmiy tavsifga ko‘ra, Pol imperiyaning qulashi, o‘tmishdagi ittifoqchilarning qaytishi va yo‘qotilgan muhabbatini qaytarish xayollari bilan yashaydi.
Chani bilan bog‘liq voqealar esa katta fitnaning markaziy nuqtalaridan biriga aylanadi. Shu sabab uchinchi qism nafaqat siyosiy to‘qnashuv, balki shaxsiy dramani ham kuchaytirishi kutilmoqda.
Asosiy aktyorlar yana o‘z rollariga qaytdi
Film rejissyori yana Deni Vilnyov bo‘ladi.
Rollarda Timoti Shalame, Zendeya, Florens Pyu, Jeyson Momoa, Josh Brolin, Rebekka Fergyuson, Xaver Bardem va Anya Teylor-Joy ishtirok etadi.
Yangi aktyorlar orasida Robert Pattinson va Isaak de Bankole ham borligi ma’lum qilingan.
Premera sanasi ham ma’lum
“Dune: Part Three” filmining premerasi 2026 yil 18 dekabrga belgilangan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, film davomiyligi 2 soat 20 daqiqani tashkil etadi va bu uni seriyadagi eng qisqa qismga aylantiradi.
«Dyuna» boshqa yirik filmlar rejasiga ham ta’sir qildi
Uchinchi “Dyuna” premerasi tufayli “Jumandji 3” filmining chiqish sanasi kechiktirilgani aytilmoqda.
Shuningdek, mish-mishlarga ko‘ra, “Qasoskorlar: Doktor Dum” kinokomiksi premerasi ham o‘zgarishi mumkin. Chunki u hozircha “Dyuna”ning uchinchi qismi bilan bir kunda chiqishi rejalashtirilgan.
“Dyuna: Uchinchi qism” Pol Atreydes hokimiyatining eng qorong‘i bosqichini ochib berishi kutilmoqda — endi savol bitta: imperator o‘z qudratini saqlab qoladimi yoki uning atrofidagi fitna galaktikani butunlay o‘zgartiradimi?
…