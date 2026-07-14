Huvaydo Jumayeva: "Komik aktrisa bo‘laman, deb hech o‘ylamagandim" (video)

·44·Madaniyat
Huvaydo Jumayeva: "Komik aktrisa bo‘laman, deb hech o‘ylamagandim" (video)

Aktrisa Huvaydo Jumayeva "Sevda's TV"ga bergan intervyusida ijodiy faoliyatining ilk yillari, orzulari va boshidan kechirgan qiyinchiliklari haqida samimiy fikr bildirdi.

San’atkorning aytishicha, u yoshligida komik aktrisa bo‘lishni emas, aksincha, jiddiy va romantik obrazlarni gavdalantirishni orzu qilgan.

"Peshonaga yozilgani bo‘lar ekan. Men komik aktrisa bo‘laman, deb hech o‘ylamagandim. Aslida Kumush, Juletta kabi qahramonlarni ijro etadigan aktrisa bo‘lishni istardim. Ammo chuchvarani xom sanagan ekanman. Gavda tuzilishi, xarakter, tashqi qiyofa — bularni ustozlar yaxshiroq baholaydi. Oxir-oqibat, odamning taqdirida nima yozilgan bo‘lsa, o‘sha bo‘lar ekan", — dedi u.

Huvaydo Jumayeva talabalik va faoliyatining dastlabki yillarida oson bo‘lmagan sinovlarni boshdan kechirganini ham yashirmadi.

"Bizning boshimizdan ko‘p qiyinchiliklar o‘tdi. Hech kim kinoga ham chaqirmasdi, teatrda ham rol tegmasdi. Agar o‘sha paytda tushkunlikka tushib, sabr qilmay qishlog‘imizga qaytib ketganimizda, bugun bu yerda bo‘lmasdik", — deydi aktrisa.

Uning ta’kidlashicha, san’atkor bo‘la olmagan ayrim kursdoshlari ham bugun yaxshi hayot kechirmoqda. Ammo ular qalbida armon qolgan bo‘lishi mumkin.

"San’atkor bo‘lmagan kursdoshlarimning hayoti ham yomon emas. Lekin baribir qalbida armon bor. Meni televizorda ko‘rganida buni his qilaman. Balki ular: 'Yana biroz sabr qilganimda, bugun men ham sahnada bo‘lardim', deb o‘ylashar", — deya so‘zlarini yakunladi Huvaydo Jumayeva.

Aktrisaning ushbu fikrlari ijtimoiy tarmoqlarda ham qizg‘in muhokama qilinib, ko‘plab muxlislar uning matonati, sabri va mehnati bugungi muvaffaqiyatining asosiy omili bo‘lganini ta’kidlamoqda.

Huvaydo JumayevaSevda's TVKumushJuliet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shoir Ikrom Otamurod 75 yoshida vafot etdiShoir Ikrom Otamurod 75 yoshida vafot etdiBugun, 05:25Xamdam Sobirov yangi qo‘shig‘idan ilk lavhani e’lon qildi (video)Xamdam Sobirov yangi qo‘shig‘idan ilk lavhani e’lon qildi (video)Bugun, 04:58"Yura davri bog‘i" yulduzi Sem Nill 78 yoshida vafot etdi"Yura davri bog‘i" yulduzi Sem Nill 78 yoshida vafot etdiBugun, 02:50Rianna uch yillik tanaffusdan so‘ng yana katta sahnaga qaytdiRianna uch yillik tanaffusdan so‘ng yana katta sahnaga qaytdiBugun, 02:15Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdiShohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdiKecha, 22:37Olimpiada chempionkasi Diyora Keldiyorova tug‘ilgan kunidan unutilmas lavhalar ulashdi (video)Olimpiada chempionkasi Diyora Keldiyorova tug‘ilgan kunidan unutilmas lavhalar ulashdi (video)Kecha, 15:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi