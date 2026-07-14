Huvaydo Jumayeva: "Komik aktrisa bo‘laman, deb hech o‘ylamagandim" (video)
Aktrisa Huvaydo Jumayeva "Sevda's TV"ga bergan intervyusida ijodiy faoliyatining ilk yillari, orzulari va boshidan kechirgan qiyinchiliklari haqida samimiy fikr bildirdi.
San’atkorning aytishicha, u yoshligida komik aktrisa bo‘lishni emas, aksincha, jiddiy va romantik obrazlarni gavdalantirishni orzu qilgan.
"Peshonaga yozilgani bo‘lar ekan. Men komik aktrisa bo‘laman, deb hech o‘ylamagandim. Aslida Kumush, Juletta kabi qahramonlarni ijro etadigan aktrisa bo‘lishni istardim. Ammo chuchvarani xom sanagan ekanman. Gavda tuzilishi, xarakter, tashqi qiyofa — bularni ustozlar yaxshiroq baholaydi. Oxir-oqibat, odamning taqdirida nima yozilgan bo‘lsa, o‘sha bo‘lar ekan", — dedi u.
Huvaydo Jumayeva talabalik va faoliyatining dastlabki yillarida oson bo‘lmagan sinovlarni boshdan kechirganini ham yashirmadi.
"Bizning boshimizdan ko‘p qiyinchiliklar o‘tdi. Hech kim kinoga ham chaqirmasdi, teatrda ham rol tegmasdi. Agar o‘sha paytda tushkunlikka tushib, sabr qilmay qishlog‘imizga qaytib ketganimizda, bugun bu yerda bo‘lmasdik", — deydi aktrisa.
Uning ta’kidlashicha, san’atkor bo‘la olmagan ayrim kursdoshlari ham bugun yaxshi hayot kechirmoqda. Ammo ular qalbida armon qolgan bo‘lishi mumkin.
"San’atkor bo‘lmagan kursdoshlarimning hayoti ham yomon emas. Lekin baribir qalbida armon bor. Meni televizorda ko‘rganida buni his qilaman. Balki ular: 'Yana biroz sabr qilganimda, bugun men ham sahnada bo‘lardim', deb o‘ylashar", — deya so‘zlarini yakunladi Huvaydo Jumayeva.
Aktrisaning ushbu fikrlari ijtimoiy tarmoqlarda ham qizg‘in muhokama qilinib, ko‘plab muxlislar uning matonati, sabri va mehnati bugungi muvaffaqiyatining asosiy omili bo‘lganini ta’kidlamoqda.
…