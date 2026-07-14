"Yura davri bog‘i" yulduzi Sem Nill 78 yoshida vafot etdi
"Yura davri bog‘i" filmlari orqali dunyo miqyosida shuhrat qozongan Yangi Zelandiyalik aktyor Sem Nill 78 yoshida vafot etdi. Uning o‘limi haqida oila a’zolari ma’lum qilib, aktyorning olamdan o‘tganini tasdiqladi. Ma’lumotlarga ko‘ra, u Sidney shahrida kutilmaganda vafot etgan.
Sem Nill qariyb ellik yildan ortiq davom etgan ijodiy faoliyati davomida kino ixlosmandlariga unutilmas obrazlarni taqdim etdi. U, ayniqsa, "Yura davri bog‘i" filmidagi doktor Alan Grant roli bilan millionlab muxlislarning mehrini qozongan edi.
Aktyor, shuningdek, "O‘lik sukunat", "Qizil oktabr ortidan ov", "Pianino", "Yura davri bog‘i", "Ufq ortida" va "Yura davri bog‘i III" kabi ko‘plab mashhur kartinalarda rol ijro etgan. Uning iste’dodi va serqirra ijrosi kino olamida alohida e’tirof etilgan.
Sem Nillning vafoti munosabati bilan kino sanoati vakillari, hamkasblari va muxlislari ijtimoiy tarmoqlarda chuqur hamdardlik bildirib, uning san’atdagi boy merosi uzoq yillar davomida yodda qolishini ta’kidlamoqda.
…