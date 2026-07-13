Olimpiada chempionkasi Diyora Keldiyorova tug‘ilgan kunidan unutilmas lavhalar ulashdi (video)

·36·Madaniyat
Olimpiada chempionkasi Diyora Keldiyorova tug‘ilgan kunidan unutilmas lavhalar ulashdi (video)

Dzyudo bo‘yicha Olimpiada chempionkasi Diyora Keldiyorova bugun 28 yoshini nishonlamoqda.

Sportchi ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida tug‘ilgan kunidan lavhalarni muxlislari bilan bo‘lishdi. U bu galgi sana o‘zi uchun alohida ahamiyatga ega ekanini yozgan.

"Happy 28. Ona rolidagi ilk tug‘ilgan kunim. Bu galgi tug‘ilgan kunimni unutilmas qilib tabriklaganingiz uchun minnatdorman. Tabriklar uchun hammaga katta rahmat, men uchun bu juda ham yoqimli", deb yozdi Diyora Keldiyorova.

Tabiat qo‘ynida yosh ayol kichkina bolani ko‘tarib tushgan surati.

Ushbu so‘zlari orqali sportchi turmush o‘rtog‘i tomonidan tayyorlangan syurprizdan minnatdorligini ham bildirgan.

Diyora Keldiyorova tug‘ilgan kuni bilan bog‘liq surat va videolarni ijtimoiy tarmoqlarda joylab bormoqda. Muxlislari esa izohlarda unga samimiy tilaklar yo‘llamoqda.

Диёра Келдиёрова
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yulduz Turdiyeva mashhur qo‘shiq ortidagi sirni ochdi (video)Yulduz Turdiyeva mashhur qo‘shiq ortidagi sirni ochdi (video)Bugun, 11:46Turkiyalik model va aktyor Burak O‘zchivitning yangi ko‘rinishi gap-so‘zlarga sabab bo‘ldiTurkiyalik model va aktyor Burak O‘zchivitning yangi ko‘rinishi gap-so‘zlarga sabab bo‘ldiBugun, 08:36Jaloliddin Ahmadaliyev “Bahor yomg‘irlari” bilan muxlislar qarshisida (audio)Jaloliddin Ahmadaliyev “Bahor yomg‘irlari” bilan muxlislar qarshisida (audio)Kecha, 19:40Xurshid Rasulovning uzoq kutilgan “Esingdamu” taronasi premyera qilindi (video)Xurshid Rasulovning uzoq kutilgan “Esingdamu” taronasi premyera qilindi (video)Kecha, 19:24Milenaning orzularidan biri ushaldi: u suv parisiga aylandi!Milenaning orzularidan biri ushaldi: u suv parisiga aylandi!Kecha, 17:50To‘yi kuni stadionga borgan Alisher Odilov barchani hayratda qoldirdi (video)To‘yi kuni stadionga borgan Alisher Odilov barchani hayratda qoldirdi (video)Kecha, 16:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi