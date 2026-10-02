Xosep Martines: “Italiya futbolida salohiyat juda yuqori”
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Inter darvozaboni Xosep Martines Italiya futbolida yuqori salohiyat va iqtidorli o'yinchilar borligini, ammo jamoaning muvaffaqiyatsizliklari asosan psixologik omillar bilan bog'liqligini ta'kidladi.
- Uning fikricha, Italiya terma jamoasiga aniq o'yin modelini topish va jahon chempionatidan chetda qolish asoratlarini yengib o'tish yetishmayapti.
Inter darvozaboni Xosep Martines Italiya milliy jamoasining soʻnggi yillardagi muvaffaqiyatsizliklariga izoh berib, mamlakat futbolida salohiyat va iqtidorli oʻyinchilar yetarli ekanini taʼkidladi. Goal.com nashrining xabar berishicha, tajribali darvozabon toʻrt karra jahon chempionlarining inqirozi jismoniy yoki texnik emas, balki asosan psixologik omillar bilan bogʻliqligiga iymon keltiradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Italiya terma jamoasi ketma-ket jahon chempionatlaridan chetda qolgani jamoada chuqur ishonchsizlik inqirozini keltirib chiqargan edi. Shunga qaramay, mamlakat futbol rahbariyati tarkibni yangilash va yosh isteʼdodlarni jalb qilish orqali oʻyin uslubini qayta tiklashga harakat qilmoqda. A Seriyada toʻp surib, Italiyaning yetakchi futbolchilari bilan yaqindan tanish boʻlgan ispaniyalik darvozabon ularning imkoniyatlarini yuqori baholamoqda.
Raqobat va ruhiy tiklanishLa Gazzetta dello Sport nashriga bergan intervyusida Xosep Martines Italiya futbolining kelajagiga ijobiy baho berdi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoaga faqatgina aniq oʻyin modelini topish va jahon chempionatidan qolish asoratlarini yengib oʻtish yetishmayapti xolos.
“Rostini aytsam, men Italiyada katta salohiyatni koʻryapman. Ularga maʼlum bir oʻyin modelini qayta kashf etish kerak, ammo sifat borasida muammo yoʻq. Inter safida va boshqa klublarda yetarlicha yuqori saviyadagi futbolchilar bor”, — deya taʼkidlagan Martines. Uning fikricha, asosiy masala futbolchilarning oʻziga boʻlgan ishonchini qaytarishdan iborat.
Shaxsiy muvaffaqiyat va oldindagi sinovlarMazkur ijobiy baholar Xosep Martinesning shaxsiy faoliyatidagi muhim voqeaga ham toʻgʻri keldi. Joan Garsiyaning jarohati tufayli 28 yoshli darvozabon Luis de la Fuente boshchiligidagi Ispaniya terma jamoasining asosiy tarkibiga chaqiruv oldi. U 2021-yil iyul oyidan beri ilk bor “qizil maʼfurlar” safiga qaytib, David Raya va Unai Simon bilan birgalikda darvozani qoʻriqlash uchun kurashadi.
Italiya terma jamoasining yangi avlodi uchun navbatdagi jiddiy sinov Parijda boʻlib oʻtadi. Millatlar ligasining A1 guruhidan oʻrin olgan bahsda italiyaliklar Fransiyaga qarshi maydonga tushadilar. Parijdagi safar uchrashuvi nafaqat guruhdagi kurash, balki jamoaning ruhiy holatini yaxshilash va gʻalaba sari intilishini mustahkamlash yoʻlida muhim ahamiyat kasb etadi.
Izohlar 0
…