Xosep Martines: “Italiya futbolida salohiyat juda yuqori”

·30·Sport
Xosep Martines: “Italiya futbolida salohiyat juda yuqori”
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Inter darvozaboni Xosep Martines Italiya futbolida yuqori salohiyat va iqtidorli o'yinchilar borligini, ammo jamoaning muvaffaqiyatsizliklari asosan psixologik omillar bilan bog'liqligini ta'kidladi.
  • Uning fikricha, Italiya terma jamoasiga aniq o'yin modelini topish va jahon chempionatidan chetda qolish asoratlarini yengib o'tish yetishmayapti.

Inter darvozaboni Xosep Martines Italiya milliy jamoasining soʻnggi yillardagi muvaffaqiyatsizliklariga izoh berib, mamlakat futbolida salohiyat va iqtidorli oʻyinchilar yetarli ekanini taʼkidladi. Goal.com nashrining xabar berishicha, tajribali darvozabon toʻrt karra jahon chempionlarining inqirozi jismoniy yoki texnik emas, balki asosan psixologik omillar bilan bogʻliqligiga iymon keltiradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Italiya terma jamoasi ketma-ket jahon chempionatlaridan chetda qolgani jamoada chuqur ishonchsizlik inqirozini keltirib chiqargan edi. Shunga qaramay, mamlakat futbol rahbariyati tarkibni yangilash va yosh isteʼdodlarni jalb qilish orqali oʻyin uslubini qayta tiklashga harakat qilmoqda. A Seriyada toʻp surib, Italiyaning yetakchi futbolchilari bilan yaqindan tanish boʻlgan ispaniyalik darvozabon ularning imkoniyatlarini yuqori baholamoqda.

Raqobat va ruhiy tiklanish

La Gazzetta dello Sport nashriga bergan intervyusida Xosep Martines Italiya futbolining kelajagiga ijobiy baho berdi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoaga faqatgina aniq oʻyin modelini topish va jahon chempionatidan qolish asoratlarini yengib oʻtish yetishmayapti xolos.

“Rostini aytsam, men Italiyada katta salohiyatni koʻryapman. Ularga maʼlum bir oʻyin modelini qayta kashf etish kerak, ammo sifat borasida muammo yoʻq. Inter safida va boshqa klublarda yetarlicha yuqori saviyadagi futbolchilar bor”, — deya taʼkidlagan Martines. Uning fikricha, asosiy masala futbolchilarning oʻziga boʻlgan ishonchini qaytarishdan iborat.

Shaxsiy muvaffaqiyat va oldindagi sinovlar

Mazkur ijobiy baholar Xosep Martinesning shaxsiy faoliyatidagi muhim voqeaga ham toʻgʻri keldi. Joan Garsiyaning jarohati tufayli 28 yoshli darvozabon Luis de la Fuente boshchiligidagi Ispaniya terma jamoasining asosiy tarkibiga chaqiruv oldi. U 2021-yil iyul oyidan beri ilk bor “qizil maʼfurlar” safiga qaytib, David Raya va Unai Simon bilan birgalikda darvozani qoʻriqlash uchun kurashadi.

Italiya terma jamoasining yangi avlodi uchun navbatdagi jiddiy sinov Parijda boʻlib oʻtadi. Millatlar ligasining A1 guruhidan oʻrin olgan bahsda italiyaliklar Fransiyaga qarshi maydonga tushadilar. Parijdagi safar uchrashuvi nafaqat guruhdagi kurash, balki jamoaning ruhiy holatini yaxshilash va gʻalaba sari intilishini mustahkamlash yoʻlida muhim ahamiyat kasb etadi.

InterItaliyaXosep MartinesIspaniyaMillatlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gvardiol Yamal haqida: Eng yomon kunida ham uni toʻxtatib boʻlmaydiGvardiol Yamal haqida: Eng yomon kunida ham uni toʻxtatib boʻlmaydi30 sentabr 17:56Dean Xuyxen Ispaniya safidagi ogʻriqli tanaffus haqida gapirdiDean Xuyxen Ispaniya safidagi ogʻriqli tanaffus haqida gapirdi30 sentabr 09:19Niko Uilyams Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga munosib deb topdiNiko Uilyams Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga munosib deb topdi30 sentabr 09:12Ispaniya Millatlar ligasida Xorvatiyani yirik hisobda magʻlub etdiIspaniya Millatlar ligasida Xorvatiyani yirik hisobda magʻlub etdi30 sentabr 01:56Fabian Ruiz Millatlar ligasi oldidan Ispaniya yangi gʻalabalarga intilishini aytdiFabian Ruiz Millatlar ligasi oldidan Ispaniya yangi gʻalabalarga intilishini aytdi26 sentabr 13:34Italiya U-20 ayollar terma jamoasi sardori Ispaniyaga qarshi yarim final oldidan fikr bildirdiItaliya U-20 ayollar terma jamoasi sardori Ispaniyaga qarshi yarim final oldidan fikr bildirdi22 sentabr 23:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi