SpaceX Star Mind sunʼiy yoʻldoshlari quvvati MKSdan oshadi

·3·Texno
SpaceX Star Mind sunʼiy yoʻldoshlari quvvati MKSdan oshadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ilon Maskning Star Mind loyihasi doirasidagi AI1 sunʼiy yoʻldoshlari har biri 250 kVt dan oshiq quvvatga ega quyosh batareyalari bilan jihozlanadi, bu Xalqaro kosmik stansiya (MKS) ishlab chiqaradigan energiyadan taxminan 20 foizga koʻpdir.
  • Ushbu orbital sunʼiy yoʻldoshlarning qanotlari kengligi 75 metrdan oshishi kutilmoqda va ularda NVIDIA Rubin NVL72 stoykalari oʻrnatilishi rejalashtirilgan.

Ilon Mask oʻzining yangi Star Mind sunʼiy yoʻldoshlar turkumiga kiruvchi har bir AI1 apparati quvvati 250 kW dan oshuvchi quyosh batareyalari bilan jihozlanishini maʼlum qildi. Ixbt.com nashrining yozishicha, bu koʻrsatkich Xalqaro kosmik stansiya (MKS) ishlab chiqaradigan energiyadan taxminan 20 foizga koʻpdir. Mazkur bayonot SpaceX kompaniyasining kosmik apparatlari koʻlami haqidagi postga javoban eʼlon qilingan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, kosmik qurilmalarning evolyutsiyasi sezilarli darajada oʻsib bormoqda. Agar Starlink V1.5 apparatlarining oʻlchami 11 metr atrofida boʻlgan boʻlsa, V2 Mini versiyasida bu koʻrsatkich 30 metrgacha, V3 versiyasida esa 60 metrgacha yetgan. Yangi avlodga mansub AI1 orbital sunʼiy yoʻldoshlarining qanotlari kengligi esa 75 metrdan oshib ketishi kutilmoqda.

Orbital hisoblash markazlari va texnik imkoniyatlar

Star Mind (Starmind) loyihasi sunʼiy intellekt vazifalarini bajarishga moʻljallangan maxsus orbital hisoblash tugunlarini yaratishni koʻzda tutadi. SpaceX va Ilon Mask ilgari taqdim etgan parametrlarga koʻra, AI1 sunʼiy yoʻldoshlari batareyalar koʻmagida 250 kW atrofida pik quvvatga ega boʻladi. Ularning oʻrtacha quvvati esa 160–210 kW oraligʻida baholanmoqda.

Ushbu ulkan qurilmalarga NVIDIA Rubin NVL72 stoykasi (72 ta Rubin GPU va Vera protsessorlari) oʻrnatilishi rejalashtirilgan. Apparatlarni quyosh-sinxron orbitaga olib chiqish, ochiluvchi suyuqlikli radiatorlar yordamida sovutish va Starlink tizimi bilan lazer kanallari orqali bogʻlash koʻzda tutilgan.

Kelgusidagi rejalar va Yer markazlariga muqobil

Loyihaning prototiplarini Starship raketasi yordamida 2027 yilning boshida uchratish boshlanishi rejalashtirilgan. Serial ishlab chiqarish esa oʻsha yilning oxiriga borib yoʻlga qoʻyilishi koʻzda tutilgan boʻlib, har bir parvoz davomida 30 tadan 50 tagacha apparatni orbitaga chiqarish baholanmoqda.

Mazkur tashabbus yer ustidagi maʼlumotlar markazlarining (data-sentrlar) mavjud cheklovlariga javob sifatida eʼtirof etilmoqda. Kosmosda uzluksiz quyosh energiyasi, issiqlikni chiqarib yuborish uchun vakuum muhiti mavjud boʻlib, yer va elektr tarmoqlari boʻyicha murakkab kelishuvlarni talab qilmasligi bilan ahamiyatlidir.

SpaceXStar MindIlon MaskSunʼiy intellektKosmik texnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Satlyt kosmosda sunʼiy intellektni ishlatish uchun 8 million dollar mablagʻ jalb qildiSatlyt kosmosda sunʼiy intellektni ishlatish uchun 8 million dollar mablagʻ jalb qildiKecha 17:27Starship sinovlari muvaffaqiyatli oʻtdi, biroq issiqlik izolyatsiyasi hali tayyor emasStarship sinovlari muvaffaqiyatli oʻtdi, biroq issiqlik izolyatsiyasi hali tayyor emas30 iyul 14:59Elon Musk SpaceX uchun sunʼiy intellekt mutaxassislarini jalb qilmoqdaElon Musk SpaceX uchun sunʼiy intellekt mutaxassislarini jalb qilmoqda1 avgust 12:25SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng qudratli kran yordamida Mechazilla minorasini qurmoqdaSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng qudratli kran yordamida Mechazilla minorasini qurmoqda16 iyul 10:55SpaceX Falcon 9 raketasi orbitaga 130 ta kosmik apparatni muvaffaqiyatli chiqardiSpaceX Falcon 9 raketasi orbitaga 130 ta kosmik apparatni muvaffaqiyatli chiqardiBugun 02:27Starlink internet tezligi gigabitgacha oshiriladiStarlink internet tezligi gigabitgacha oshiriladi26 sentabr 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi