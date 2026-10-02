SpaceX Star Mind sunʼiy yoʻldoshlari quvvati MKSdan oshadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ilon Maskning Star Mind loyihasi doirasidagi AI1 sunʼiy yoʻldoshlari har biri 250 kVt dan oshiq quvvatga ega quyosh batareyalari bilan jihozlanadi, bu Xalqaro kosmik stansiya (MKS) ishlab chiqaradigan energiyadan taxminan 20 foizga koʻpdir.
- Ushbu orbital sunʼiy yoʻldoshlarning qanotlari kengligi 75 metrdan oshishi kutilmoqda va ularda NVIDIA Rubin NVL72 stoykalari oʻrnatilishi rejalashtirilgan.
Ilon Mask oʻzining yangi Star Mind sunʼiy yoʻldoshlar turkumiga kiruvchi har bir AI1 apparati quvvati 250 kW dan oshuvchi quyosh batareyalari bilan jihozlanishini maʼlum qildi. Ixbt.com nashrining yozishicha, bu koʻrsatkich Xalqaro kosmik stansiya (MKS) ishlab chiqaradigan energiyadan taxminan 20 foizga koʻpdir. Mazkur bayonot SpaceX kompaniyasining kosmik apparatlari koʻlami haqidagi postga javoban eʼlon qilingan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, kosmik qurilmalarning evolyutsiyasi sezilarli darajada oʻsib bormoqda. Agar Starlink V1.5 apparatlarining oʻlchami 11 metr atrofida boʻlgan boʻlsa, V2 Mini versiyasida bu koʻrsatkich 30 metrgacha, V3 versiyasida esa 60 metrgacha yetgan. Yangi avlodga mansub AI1 orbital sunʼiy yoʻldoshlarining qanotlari kengligi esa 75 metrdan oshib ketishi kutilmoqda.
Orbital hisoblash markazlari va texnik imkoniyatlarStar Mind (Starmind) loyihasi sunʼiy intellekt vazifalarini bajarishga moʻljallangan maxsus orbital hisoblash tugunlarini yaratishni koʻzda tutadi. SpaceX va Ilon Mask ilgari taqdim etgan parametrlarga koʻra, AI1 sunʼiy yoʻldoshlari batareyalar koʻmagida 250 kW atrofida pik quvvatga ega boʻladi. Ularning oʻrtacha quvvati esa 160–210 kW oraligʻida baholanmoqda.
Ushbu ulkan qurilmalarga NVIDIA Rubin NVL72 stoykasi (72 ta Rubin GPU va Vera protsessorlari) oʻrnatilishi rejalashtirilgan. Apparatlarni quyosh-sinxron orbitaga olib chiqish, ochiluvchi suyuqlikli radiatorlar yordamida sovutish va Starlink tizimi bilan lazer kanallari orqali bogʻlash koʻzda tutilgan.
Kelgusidagi rejalar va Yer markazlariga muqobilLoyihaning prototiplarini Starship raketasi yordamida 2027 yilning boshida uchratish boshlanishi rejalashtirilgan. Serial ishlab chiqarish esa oʻsha yilning oxiriga borib yoʻlga qoʻyilishi koʻzda tutilgan boʻlib, har bir parvoz davomida 30 tadan 50 tagacha apparatni orbitaga chiqarish baholanmoqda.
Mazkur tashabbus yer ustidagi maʼlumotlar markazlarining (data-sentrlar) mavjud cheklovlariga javob sifatida eʼtirof etilmoqda. Kosmosda uzluksiz quyosh energiyasi, issiqlikni chiqarib yuborish uchun vakuum muhiti mavjud boʻlib, yer va elektr tarmoqlari boʻyicha murakkab kelishuvlarni talab qilmasligi bilan ahamiyatlidir.
Izohlar 0
…