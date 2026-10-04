Apple iPhone 18 Pro Max egalarini ogohlantirdi: smartfonni almashtirish kerak

·53·Texno
Apple iPhone 18 Pro Max egalarini ogohlantirdi: smartfonni almashtirish kerak
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AT&T tarmog'idan foydalanuvchi ba'zi iPhone 18 Pro Max egalari smartfonlari aloqani butunlay yo'qotayotganini aniqladi.
  • Ushbu nosozlikni dasturiy yangilanishlar yordamida tuzatib bo'lmaydi va qurilmani almashtirish talab etiladi.
  • Apple kompaniyasi iOS 27.0.1 yangilanishini va AT&T uchun maxsus sozlamalar paketini chiqardi, ammo nosozlikning aniq sabablari hozircha sir bo'lib qolmoqda.

Apple kompaniyasi AQShning AT&T uyali aloqa tarmogʻidan foydalanuvchi baʼzi iPhone 18 Pro Max egalari uchun jiddiy muammo yuzaga kelganini tasdiqladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur nosozlik oqibatida smartfonlar aloqani butunlay yoʻqotmoqda va uni oddiy dasturiy yangilanishlar yordamida tiklab boʻlmaydi. Bu esa minglab foydalanuvchilar uchun kutilmagan qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning tushuntirishicha, agar qurilma ushbu xatolikka allaqachon uchragan boʻlsa, uni toʻgʻridan-toʻgʻri almashtirish talab etiladi. Dasturiy taʼminotni qayta oʻrnatish yoki boshqa usullar bu vaziyatda yordam bermaydi. Jabrlangan foydalanuvchilarga rasmiy xizmat koʻrsatish markazlariga murojaat qilish tavsiya etilmoqda.

Profilaktika choralari va yangilanishlar

Garchi shikastlangan qurilmalarni qutqarib qolish imkoni boʻlmasa-da, Apple muammoning boshqa foydalanuvchilarga tarqalishining oldini olishga harakat qilmoqda. Shu maqsadda kompaniya maxsus iOS 27.0.1 operatsion tizimi yangilanishi hamda AT&T operatori uchun maxsus sozlamalar paketini chiqardi.

Kompaniya tavsiyasiga koʻra, barcha iPhone 18 Pro Max egalari zudlik bilan «Sozlamalar» → «Asosiy» → «Dasturiy taʼminotni yangilash» boʻlimi orqali iOS 27.0.1 versiyasini oʻrnatib olishlari zarur. Operator sozlamalari esa AT&T abonentlariga ikki hafta ichida avtomatik tarzda kelib tushadi. Uni qoʻlda tekshirish ham mumkin.

Muammoning sabablari sir saqlanmoqda

Hozircha Apple ushbu nosozlikning aniq kelib chiqish sabablarini oshkor etgani yoʻq. Taʼkidlanishicha, mazkur holat faqatgina Qoʻshma Shtatlardagi AT&T tarmogʻidagi iPhone 18 Pro Max modellarida kuzatilmoqda. Boshqa uyali aloqa operatorlari va iPhone'ning boshqa modellari bu muammodan zarar koʻrmagan.

Mutaxassislar qurilmalardagi apparat farqlariga eʼtibor qaratishmoqda. Xususan, AQSh uchun chiqarilgan iPhone 18 Pro Max modellari Qualcomm Snapdragon X80 modemidan foydalanadi. Shu bilan birga, boshqa mamlakatlar uchun moʻljallangan versiyalar Apple tomonidan ishlab chiqarilgan maxsus C2 modemiga ega. Biroq bu farqlar AT&T tarmogʻidagi nosozlikka sabab boʻlganmi yoki yoʻqmi, hozircha aniq emas.

AppleiPhone 18 Pro MaxAT&TSmartfoniOS
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ayrim iPhone 18 Pro Max smartfonlarida aloqa muammosi yuzaga keldiAyrim iPhone 18 Pro Max smartfonlarida aloqa muammosi yuzaga keldiKecha 18:27iPhone 18 Pro Max ichki tuzilishi: mis yostiqcha va ulkan kameraiPhone 18 Pro Max ichki tuzilishi: mis yostiqcha va ulkan kamera20 sentabr 22:53iPhone 18 Pro Max batareyasi uchun maxsus rejim joriy etildiiPhone 18 Pro Max batareyasi uchun maxsus rejim joriy etildi19 sentabr 20:28iPhone 18 Pro egalari yangi operatsion tizimda ham ekran xatolariga duch kelmoqdaiPhone 18 Pro egalari yangi operatsion tizimda ham ekran xatolariga duch kelmoqda29 sentabr 14:24AQShning yirik aloqa operatorlari sunʼiy yoʻldosh texnologiyalarini birlashtirmoqdaAQShning yirik aloqa operatorlari sunʼiy yoʻldosh texnologiyalarini birlashtirmoqda2 oktabr 17:22iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlariBugun 11:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...