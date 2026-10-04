Apple iPhone 18 Pro Max egalarini ogohlantirdi: smartfonni almashtirish kerak
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AT&T tarmog'idan foydalanuvchi ba'zi iPhone 18 Pro Max egalari smartfonlari aloqani butunlay yo'qotayotganini aniqladi.
- Ushbu nosozlikni dasturiy yangilanishlar yordamida tuzatib bo'lmaydi va qurilmani almashtirish talab etiladi.
- Apple kompaniyasi iOS 27.0.1 yangilanishini va AT&T uchun maxsus sozlamalar paketini chiqardi, ammo nosozlikning aniq sabablari hozircha sir bo'lib qolmoqda.
Apple kompaniyasi AQShning AT&T uyali aloqa tarmogʻidan foydalanuvchi baʼzi iPhone 18 Pro Max egalari uchun jiddiy muammo yuzaga kelganini tasdiqladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur nosozlik oqibatida smartfonlar aloqani butunlay yoʻqotmoqda va uni oddiy dasturiy yangilanishlar yordamida tiklab boʻlmaydi. Bu esa minglab foydalanuvchilar uchun kutilmagan qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislarning tushuntirishicha, agar qurilma ushbu xatolikka allaqachon uchragan boʻlsa, uni toʻgʻridan-toʻgʻri almashtirish talab etiladi. Dasturiy taʼminotni qayta oʻrnatish yoki boshqa usullar bu vaziyatda yordam bermaydi. Jabrlangan foydalanuvchilarga rasmiy xizmat koʻrsatish markazlariga murojaat qilish tavsiya etilmoqda.
Profilaktika choralari va yangilanishlarGarchi shikastlangan qurilmalarni qutqarib qolish imkoni boʻlmasa-da, Apple muammoning boshqa foydalanuvchilarga tarqalishining oldini olishga harakat qilmoqda. Shu maqsadda kompaniya maxsus iOS 27.0.1 operatsion tizimi yangilanishi hamda AT&T operatori uchun maxsus sozlamalar paketini chiqardi.
Kompaniya tavsiyasiga koʻra, barcha iPhone 18 Pro Max egalari zudlik bilan «Sozlamalar» → «Asosiy» → «Dasturiy taʼminotni yangilash» boʻlimi orqali iOS 27.0.1 versiyasini oʻrnatib olishlari zarur. Operator sozlamalari esa AT&T abonentlariga ikki hafta ichida avtomatik tarzda kelib tushadi. Uni qoʻlda tekshirish ham mumkin.
Muammoning sabablari sir saqlanmoqdaHozircha Apple ushbu nosozlikning aniq kelib chiqish sabablarini oshkor etgani yoʻq. Taʼkidlanishicha, mazkur holat faqatgina Qoʻshma Shtatlardagi AT&T tarmogʻidagi iPhone 18 Pro Max modellarida kuzatilmoqda. Boshqa uyali aloqa operatorlari va iPhone'ning boshqa modellari bu muammodan zarar koʻrmagan.
Mutaxassislar qurilmalardagi apparat farqlariga eʼtibor qaratishmoqda. Xususan, AQSh uchun chiqarilgan iPhone 18 Pro Max modellari Qualcomm Snapdragon X80 modemidan foydalanadi. Shu bilan birga, boshqa mamlakatlar uchun moʻljallangan versiyalar Apple tomonidan ishlab chiqarilgan maxsus C2 modemiga ega. Biroq bu farqlar AT&T tarmogʻidagi nosozlikka sabab boʻlganmi yoki yoʻqmi, hozircha aniq emas.
Izohlar 0
…