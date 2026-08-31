Fiziklar yorugʻlikda Magnus effektini ilk bor qayd etishdi

·3·Texno
Fiziklar yorugʻlikda Magnus effektini ilk bor qayd etishdi

Xalqaro tadqiqotchilar guruhi ilk bor yagona ion darajasida Magnus effektining optik analogini tajribada qayd etishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kuchli fokuslangan laser nurlanishi va alohida atom oʻrtasidagi oʻzaro taʼsirni oʻrganish jarayonida nazariy jihatdan bashorat qilingan muhim hodisa amalda oʻlchandi, bu kelgusida yuqori aniqlikdagi kvant kompyuterlarini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Klassik fizika kursidan yaxshi tanish boʻlgan Magnus effekti odatda aylanma harakatdagi toʻpning parvoz traektoriyasi egilishida yaqqol namoyon boʻladi. Bunda obyekt atrofidagi muhim kuchlar taʼsirida yonlama ogʻish yuzaga keladi. Ushbu hodisaning optik analogi mavjudligi ilgari nazariy jihatdan bashorat qilingan boʻlsada, uni toʻgʻridan-toʻgʻri atom darajasida kuzatish shu paytgacha olimlarga nasib etmagan edi. Yangi tajriba esa mazkur nazariyalarni amaliyotda tasdiqlash imkonini berdi.

Tajriba jarayoni va olingan natijalar

Oʻtkazilgan eksperiment davomida olimlar elektromagnit tuzoq yordamida deyarli harakatsiz turgan kaltsiy-40 yoni yordamida tadqiqot olib borishdi. Unga 729 nanometr toʻlqin uzunligiga ega kuchli fokuslangan laser nuri yoʻnaltirilib, nur yoni nisbatan bosqichma-bosqich koʻchirib borildi. Bunda ion mikroskopik datchik vazifasini bajarib, yorugʻlik maydonining tuzilishini aniqlashga xizmat qildi.

Tadqiqotchilar ionning yorugʻlik nuriga nisbatan joylashuviga qarab uning turli kvant holatlari orasidagi oʻtish ehtimolligini oʻlchashdi. Maʼlum boʻlishicha, oʻzaro taʼsirning maksimal nuqtasi yorugʻlik intensivligi taqsimotidan kelib chiqib kutilgan nuqtaga mos kelmagan. Ikki xil kvant oʻtishi uchun kuzatilgan siljish mos ravishda 240 va 463 nanometrni tashkil etgan boʻlib, bu nazariy hisob-kitoblar bilan deyarli toʻliq mos keldi.

Kvant texnologiyalari uchun ahamiyati

Mazkur hodisaning yuzaga kelishi kuchli fokuslangan yorugʻlikning murakkab elektromagnit tuzilishi bilan bogʻliq. Bunday kuchli fokuslanish sharoitida elektr maydonining uzunlamasiga boʻlgan qismi hamda polyarizatsiyaning fazoviy oʻzgarishlari hal qiluvchi rol oʻynay boshlaydi. Oddiyroq laser nuri modellarida esa bu kabi omillarni odatda eʼtiborsiz qoldirish mumkin edi.

Kvant kompyuterlari uchun bu kashfiyotning amaliy ahamiyati katta. Ionli kvant protsessorlarida laserlar alohida kubitlarning holatini boshqarish vazifasini bajaradi. Fazoviy siljishlar hamda polyarizatsiyaning bir jinsli emasligi ionning ichki kvant holatini uning harakati bilan bogʻlab qoʻyib, amallarni bajarish chogʻida qoʻshimcha xatoliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

Shu bilan birga, olimlarning fikricha, bu samaradan foydalanib, aksincha, yangi imkoniyatlar ochish ham mumkin. Kelgusida mazkur optik kuchlar yordamida ionli kubitlar orasidagi oʻzaro taʼsirni yaxshilash va murakkabroq kvant amallarini amalga oshirish yoʻllari koʻrib chiqilmoqda. Hozirgi tajriba esa yorugʻlik va atom oʻrtasidagi murakkab taʼsirning batafsil xaritasini tuzishga muvaffaq boʻldi.

Kvant kompyuterlariFizikaLaserOptik effektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 14 Pro flagmaniga yangi va sigʻimli akkumulyator oʻrnatiladiXiaomi 14 Pro flagmaniga yangi va sigʻimli akkumulyator oʻrnatiladiBugun, 01:52Tokio universiteti kosmik kemalar uchun "magnit qalqoni"ni sinovdan oʻtkazdiTokio universiteti kosmik kemalar uchun "magnit qalqoni"ni sinovdan oʻtkazdiBugun, 01:22NASA Marsga uchta yangi Skyfall vertolyotini joʻnatadiNASA Marsga uchta yangi Skyfall vertolyotini joʻnatadiBugun, 01:00Apple ishqibozlari kutgan qurilma: buklanuvchi iPhone taqdim etiladiApple ishqibozlari kutgan qurilma: buklanuvchi iPhone taqdim etiladiKecha, 17:54NASA va SpaceX Crew-13 missiyasi parvozini nomaʼlum muddatga qoldirdiNASA va SpaceX Crew-13 missiyasi parvozini nomaʼlum muddatga qoldirdiKecha, 17:53SpaceX Falcon Heavy kosmosga yangi Nancy Grace Roman teleskopini muvaffaqiyatli chiqardiSpaceX Falcon Heavy kosmosga yangi Nancy Grace Roman teleskopini muvaffaqiyatli chiqardiKecha, 17:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi