NASA Marsga uchta yangi Skyfall vertolyotini joʻnatadi

·16·Texno
NASA Marsga uchta yangi Skyfall vertolyotini joʻnatadi

NASA va Amerikaning AeroVironment kompaniyasi Qizil sayyoraga uchirilishi rejalashtirilgan uchta Skyfall nomli yangi vertolyotlarni ishlab chiqish ishlarini boshlab yubordi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilmalar afsonaviy Ingenuity apparati texnologiyalarining mantiqiy davomi boʻlib, sayyora sirtidagi muz konlarini izlash va ilmiy tadqiqotlarni yangi bosqichga olib chiqish uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi kosmik apparatlarni loyihalash va ishlab chiqarish boʻyicha shartnoma NASAning Reaktiv harakat laboratoriyasi (JPL) tomonidan imzolangan, biroq kelishuvning moliyaviy qiymati hozircha oshkor etilmayapti. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, Skyfall vertolyotlari oʻtmishdoshiga nisbatan biroz kattaroq hajmga ega boʻlib, Marsning oʻta siyrak atmosferasida ogʻirroq ilmiy jihozlarni koʻtarish uchun kengaytirilgan rotorlar bilan jihozlanadi.

Texnik imkoniyatlar va yangi ilmiy asboblar

Har bir Skyfall apparatining ogʻirligi taxminan 2,5–2,7 kilogrammni tashkil etadi, taqqoslash uchun, Ingenuity taxminan 1,8 kg vaznga ega edi. Yangi vertolyotlarning asosiy ilmiy quroli sifatida moslashuvchan antennali georadar tanlangan boʻlib, u tuproq strukturasini 12 dan 60 santimetrgacha chuqurlikda tekshirish imkonini beradi. Bu esa olimlarga yuzaki muz qatlamlarini muvaffaqiyatli qidirib topish va oʻrganish vazifasini bajaradi.

Shuningdek, qurilmalar yuqori aniqlikdagi kamarlar, dozimetrlar va harorat datchiklari bilan taʼminlanishi koʻzda tutilgan. Kengaytirilgan quyosh paneli esa yangi kuchli elektronika va ilmiy jihozlarni energiya bilan uzluksiz taʼminlash uchun xizmat qiladi. Ingenuitydan farqli oʻlaroq, har bir Skyfall toʻgʻridan-toʻgʻri Mars orbitasidagi kosmik apparatlar bilan bogʻlanish tizimiga ega boʻlib, bu ularning mustaqil ishlashini taʼminlaydi.

Mustaqil yetkazib berish va kelajakdagi vazifalar

Ilk Mars vertolyoti Perseverance roverining tagiga mahkamlangan holda yetib kelgan boʻlsa, Skyfall apparatlari ogʻir marsohodsiz mustaqil ravishda joʻnatiladi. Shu bois NASA ushbu qurilmalarni yetkazib berish, joylashtirish va dastlabki tekshiruvdan oʻtkazish uchun alohida jarayonni ishlab chiqishi kerak boʻladi. Uchta vertolyot Marsning turli hududlarini birgalikda tadqiq qilib, murakkab relef va sirt tuzilishi haqidagi maʼlumotlarni tezroq yigʻishda foydalaniladi.

Ushbu missiyani 2028-yilning oxirida yadroviy-elektr harakatlantiruvchi qurilmaga ega raketa yordamida uch L qilish rejalashtirilgan. Loyiha kichik avtonom uchish apparatlari flotining ilmiy razvedka imkoniyatlarini amalda namoyish etishi hamda Ingenuity sinovdan oʻtkazgan texnologiyalarning navbatdagi muhim bosqichiga aylanishi kutilmoqda.

NASAMarsSkyfallIngenuityKosmik texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tokio universiteti kosmik kemalar uchun "magnit qalqoni"ni sinovdan oʻtkazdiTokio universiteti kosmik kemalar uchun "magnit qalqoni"ni sinovdan oʻtkazdiBugun, 01:22Apple ishqibozlari kutgan qurilma: buklanuvchi iPhone taqdim etiladiApple ishqibozlari kutgan qurilma: buklanuvchi iPhone taqdim etiladiKecha, 17:54NASA va SpaceX Crew-13 missiyasi parvozini nomaʼlum muddatga qoldirdiNASA va SpaceX Crew-13 missiyasi parvozini nomaʼlum muddatga qoldirdiKecha, 17:53SpaceX Falcon Heavy kosmosga yangi Nancy Grace Roman teleskopini muvaffaqiyatli chiqardiSpaceX Falcon Heavy kosmosga yangi Nancy Grace Roman teleskopini muvaffaqiyatli chiqardiKecha, 17:27Huawei kompaniyasi HarmonyOS operatsion tizimini xalqaro bozorga olib chiqmoqdaHuawei kompaniyasi HarmonyOS operatsion tizimini xalqaro bozorga olib chiqmoqdaKecha, 14:53Starship V3 kosmik parvozlari narxini keskin pasaytiradiStarship V3 kosmik parvozlari narxini keskin pasaytiradiKecha, 13:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi