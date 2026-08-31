NASA Marsga uchta yangi Skyfall vertolyotini joʻnatadi
NASA va Amerikaning AeroVironment kompaniyasi Qizil sayyoraga uchirilishi rejalashtirilgan uchta Skyfall nomli yangi vertolyotlarni ishlab chiqish ishlarini boshlab yubordi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilmalar afsonaviy Ingenuity apparati texnologiyalarining mantiqiy davomi boʻlib, sayyora sirtidagi muz konlarini izlash va ilmiy tadqiqotlarni yangi bosqichga olib chiqish uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi kosmik apparatlarni loyihalash va ishlab chiqarish boʻyicha shartnoma NASAning Reaktiv harakat laboratoriyasi (JPL) tomonidan imzolangan, biroq kelishuvning moliyaviy qiymati hozircha oshkor etilmayapti. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, Skyfall vertolyotlari oʻtmishdoshiga nisbatan biroz kattaroq hajmga ega boʻlib, Marsning oʻta siyrak atmosferasida ogʻirroq ilmiy jihozlarni koʻtarish uchun kengaytirilgan rotorlar bilan jihozlanadi.
Texnik imkoniyatlar va yangi ilmiy asboblarHar bir Skyfall apparatining ogʻirligi taxminan 2,5–2,7 kilogrammni tashkil etadi, taqqoslash uchun, Ingenuity taxminan 1,8 kg vaznga ega edi. Yangi vertolyotlarning asosiy ilmiy quroli sifatida moslashuvchan antennali georadar tanlangan boʻlib, u tuproq strukturasini 12 dan 60 santimetrgacha chuqurlikda tekshirish imkonini beradi. Bu esa olimlarga yuzaki muz qatlamlarini muvaffaqiyatli qidirib topish va oʻrganish vazifasini bajaradi.
Shuningdek, qurilmalar yuqori aniqlikdagi kamarlar, dozimetrlar va harorat datchiklari bilan taʼminlanishi koʻzda tutilgan. Kengaytirilgan quyosh paneli esa yangi kuchli elektronika va ilmiy jihozlarni energiya bilan uzluksiz taʼminlash uchun xizmat qiladi. Ingenuitydan farqli oʻlaroq, har bir Skyfall toʻgʻridan-toʻgʻri Mars orbitasidagi kosmik apparatlar bilan bogʻlanish tizimiga ega boʻlib, bu ularning mustaqil ishlashini taʼminlaydi.
Mustaqil yetkazib berish va kelajakdagi vazifalarIlk Mars vertolyoti Perseverance roverining tagiga mahkamlangan holda yetib kelgan boʻlsa, Skyfall apparatlari ogʻir marsohodsiz mustaqil ravishda joʻnatiladi. Shu bois NASA ushbu qurilmalarni yetkazib berish, joylashtirish va dastlabki tekshiruvdan oʻtkazish uchun alohida jarayonni ishlab chiqishi kerak boʻladi. Uchta vertolyot Marsning turli hududlarini birgalikda tadqiq qilib, murakkab relef va sirt tuzilishi haqidagi maʼlumotlarni tezroq yigʻishda foydalaniladi.
Ushbu missiyani 2028-yilning oxirida yadroviy-elektr harakatlantiruvchi qurilmaga ega raketa yordamida uch L qilish rejalashtirilgan. Loyiha kichik avtonom uchish apparatlari flotining ilmiy razvedka imkoniyatlarini amalda namoyish etishi hamda Ingenuity sinovdan oʻtkazgan texnologiyalarning navbatdagi muhim bosqichiga aylanishi kutilmoqda.
…