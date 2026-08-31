Xiaomi 14 Pro flagmaniga yangi va sigʻimli akkumulyator oʻrnatiladi
Xiaomi kompaniyasi oʻzining avvalgi avlod flagman smartfonlari uchun moʻljallangan rasmiy akkumulyatorni modernizatsiya qilish dasturini kengaytirmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, navbatdagi model Xiaomi 14 Pro boʻlib, unga asl 4880 mA·ch oʻrniga 5140 mA·ch sigʻimga ega yangi batareya oʻrnatilishi taʼminlanadi. Bu qurilmaning quvvat zahirasini oshirib, foydalanish muddatini uzaytirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur tashabbus oddiy eskirgan batareyani almashtirish jarayonidan tubdan farq qiladi. Xiaomi odatiy xizmat koʻrsatish va Battery Upgrade deb nomlangan rasmiy ravishda sigʻimi kattalashtirilgan akkumulyatorni oʻrnatish jarayonini qatʼiy ajratib turadi. Birinchi holatda boshlangʻich sigʻimdagi batareya qoʻyilsa, ikkinchi variantda koʻrsatkichlar sezilarli darajada yaxshilanadi.
Modernizatsiya dasturining koʻlami kengaymoqdaHozirgi kunda kompaniya ushbu turdagi modernizatsiya xizmatini Xiaomi 13 turkumidagi ayrim qurilmalar uchun muvaffaqiyatli taqdim etib kelmoqda. Xususan, ixbt.com xabar berishicha, Xiaomi 13 modelining akkumulyatorini 4500 mA·ch dan 4850 mA·ch gacha, Xiaomi 13 Pro rusumini 4820 mA·ch dan 5361 mA·ch gacha, Xiaomi 13 Ultra flagmanini esa 5000 mA·ch dan 5500 mA·ch gacha oshirish mumkin. Ushbu modellarda koʻrsatkichlarning oʻsishi taxminan 8-11 foizni tashkil etadi.
Xiaomi 14 Pro modeli uchun tayyorlangan yangi batareyaning tipik sigʻimi 5140 mA·ch, nominal sigʻimi эса 5000 mA·ch ni tashkil etadi. Asl koʻrsatkichga nisbatan nominal sigʻimning 260 mA·ch yoki taxminan 5 foizga oshishi u qadar katta farq boʻlib koʻrinmasa-da, eskirgan elementni almashtirish fonida qurilmaning real avtonomligiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi.
Yangilikning joriy etilish muddatiDastlabki rejalarga koʻra, joriy yilning iyun oyida Xiaomi kompaniyasi Xiaomi 14 va Xiaomi 14 Pro modellari uchun akkumulyatorni yangilash dasturi 2026-yilning toʻrtinchi choragida ishga tushishini maʼlum qilgan edi. Hozirgi vaqtda yangi batareyaning texnik tavsiflari va parametrlari toʻgʻridan-toʻgʻri HyperOS operatsion tizimi kodidan topib oʻrganildi.
Ushbu qadam flagman qurilmalar egalariga smartfonini yangisiga almashtirmasdan turib, uning ishlash muddatini uzaytirish va kundalik qulayliklarni yaxshilash imkonini beradi. Xiaomi oʻz foydalanuvchilariga uzoq muddatli dasturiy hamda apparatli koʻmak koʻrsatish siyosatini izchil davom ettirmoqda.
…