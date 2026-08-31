Xiaomi 14 Pro flagmaniga yangi va sigʻimli akkumulyator oʻrnatiladi

·19·Texno
Xiaomi 14 Pro flagmaniga yangi va sigʻimli akkumulyator oʻrnatiladi

Xiaomi kompaniyasi oʻzining avvalgi avlod flagman smartfonlari uchun moʻljallangan rasmiy akkumulyatorni modernizatsiya qilish dasturini kengaytirmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, navbatdagi model Xiaomi 14 Pro boʻlib, unga asl 4880 mA·ch oʻrniga 5140 mA·ch sigʻimga ega yangi batareya oʻrnatilishi taʼminlanadi. Bu qurilmaning quvvat zahirasini oshirib, foydalanish muddatini uzaytirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur tashabbus oddiy eskirgan batareyani almashtirish jarayonidan tubdan farq qiladi. Xiaomi odatiy xizmat koʻrsatish va Battery Upgrade deb nomlangan rasmiy ravishda sigʻimi kattalashtirilgan akkumulyatorni oʻrnatish jarayonini qatʼiy ajratib turadi. Birinchi holatda boshlangʻich sigʻimdagi batareya qoʻyilsa, ikkinchi variantda koʻrsatkichlar sezilarli darajada yaxshilanadi.

Modernizatsiya dasturining koʻlami kengaymoqda

Hozirgi kunda kompaniya ushbu turdagi modernizatsiya xizmatini Xiaomi 13 turkumidagi ayrim qurilmalar uchun muvaffaqiyatli taqdim etib kelmoqda. Xususan, ixbt.com xabar berishicha, Xiaomi 13 modelining akkumulyatorini 4500 mA·ch dan 4850 mA·ch gacha, Xiaomi 13 Pro rusumini 4820 mA·ch dan 5361 mA·ch gacha, Xiaomi 13 Ultra flagmanini esa 5000 mA·ch dan 5500 mA·ch gacha oshirish mumkin. Ushbu modellarda koʻrsatkichlarning oʻsishi taxminan 8-11 foizni tashkil etadi.

Xiaomi 14 Pro modeli uchun tayyorlangan yangi batareyaning tipik sigʻimi 5140 mA·ch, nominal sigʻimi эса 5000 mA·ch ni tashkil etadi. Asl koʻrsatkichga nisbatan nominal sigʻimning 260 mA·ch yoki taxminan 5 foizga oshishi u qadar katta farq boʻlib koʻrinmasa-da, eskirgan elementni almashtirish fonida qurilmaning real avtonomligiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi.

Yangilikning joriy etilish muddati

Dastlabki rejalarga koʻra, joriy yilning iyun oyida Xiaomi kompaniyasi Xiaomi 14 va Xiaomi 14 Pro modellari uchun akkumulyatorni yangilash dasturi 2026-yilning toʻrtinchi choragida ishga tushishini maʼlum qilgan edi. Hozirgi vaqtda yangi batareyaning texnik tavsiflari va parametrlari toʻgʻridan-toʻgʻri HyperOS operatsion tizimi kodidan topib oʻrganildi.

Ushbu qadam flagman qurilmalar egalariga smartfonini yangisiga almashtirmasdan turib, uning ishlash muddatini uzaytirish va kundalik qulayliklarni yaxshilash imkonini beradi. Xiaomi oʻz foydalanuvchilariga uzoq muddatli dasturiy hamda apparatli koʻmak koʻrsatish siyosatini izchil davom ettirmoqda.

XiaomiXiaomi 14 ProAkkumulyatorHyperOSTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fiziklar yorugʻlikda Magnus effektini ilk bor qayd etishdiFiziklar yorugʻlikda Magnus effektini ilk bor qayd etishdiBugun, 02:58Tokio universiteti kosmik kemalar uchun "magnit qalqoni"ni sinovdan oʻtkazdiTokio universiteti kosmik kemalar uchun "magnit qalqoni"ni sinovdan oʻtkazdiBugun, 01:22NASA Marsga uchta yangi Skyfall vertolyotini joʻnatadiNASA Marsga uchta yangi Skyfall vertolyotini joʻnatadiBugun, 01:00Apple ishqibozlari kutgan qurilma: buklanuvchi iPhone taqdim etiladiApple ishqibozlari kutgan qurilma: buklanuvchi iPhone taqdim etiladiKecha, 17:54NASA va SpaceX Crew-13 missiyasi parvozini nomaʼlum muddatga qoldirdiNASA va SpaceX Crew-13 missiyasi parvozini nomaʼlum muddatga qoldirdiKecha, 17:53SpaceX Falcon Heavy kosmosga yangi Nancy Grace Roman teleskopini muvaffaqiyatli chiqardiSpaceX Falcon Heavy kosmosga yangi Nancy Grace Roman teleskopini muvaffaqiyatli chiqardiKecha, 17:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi