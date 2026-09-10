Nubia rahbari Apple kompaniyasining yangi smartfoni haqida fikr bildirdi

·27·Texno
Nubia rahbari Apple kompaniyasining yangi smartfoni haqida fikr bildirdi

Apple kompaniyasi oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdi va bu yangilik texnologiyalar olamida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. iPhone Duo deb nomlangan mazkur qurilmaning asosiy oʻziga xosliklaridan biri ekranning ostida joylashgan maxsus kamera boʻldi. Mazkur yechim bozorda keng eʼtirof etilayotgan bir paytda, raqobatchi kompaniya vakillari bu boradagi oʻz qarashlarini oʻrtoqlashdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ZTE korporatsiyasi vitse-prezidenti va Nubia brendining flagman mahsulotlar boʻyicha bosh direktori Chjan Ley iPhone Duo modelidagi ekranda osti kamerasi dizayni yuzasidan maxsus maqola eʼlon qildi. Uning taʼkidlashicha, Apple tomonidan mazkur texnologiyaning tatbiq etilishi maqtovga sazovor boʻlib, ZTE tomonidan bundan yetti yil muqaddam tanlangan yoʻlning naqadar toʻgʻri boʻlganini yana bir bor isbotlaydi.

Texnologik rivojlanish va piksel zichligi

Shu bilan birga, Nubia rahbari zamonaviy qurilmalar mazkur texnologiyani amalga oshirish borasida Apple mahsulotidan oʻzib ketganiga eʼtibor qaratdi. Uning soʻzlariga koʻra, iPhone Duo oʻchirilgan holatdagi rangli displeyida osti kamerasi sezilib turadi. Mutaxassis buni 2020 yilda chiqarilgan Axon 30 modeli bilan solishtirib, oʻsha vaqtda ekran rangli qismining piksel zichligi 400 PPI emas, balki 200 PPI boʻlganini esga oldi.

Hozirgi kunda esa Nubia Z80 Ultra modeli ushbu koʻrsatkichni 400 PPI darajasiga yetkazgan. Buning natijasida zamonaviy Nubia flagmanlarida ekranda osti kamerasini payqash deyarli imkonsiz boʻlib qolgan.

iPhone Duoʼning boshqa jihatlari

Qurilma ilk bor foydalanuvchilar qoʻliga yetib borganidan soʻng, uning baʼzi kamchiliklari ham yuzaga chiqdi. Xususan, dastlabki suratlardan koʻrinishicha, telefonning yirik — 7,6 dyuymli ichki ekranida buklama joyi yaqqol koʻrinib turibdi. Bu esa buklanuvchi ekranlar texnologiyasi ustida hali yana koʻp ishlash kerakligini anglatadi.

Shunga qaramay, internet foydalanuvchilari va sharhlovchilar yangi qurilmaning interfeysidagi jozibali va silliq ekran animatsiyalarini ijobiy baholashmoqda. Apple har doimgidek dasturiy taʼminot va vizual dizayn uygʻunligiga alohida eʼtibor qaratgan.

Mazkur bahs-munozaralar bozorda buklanuvchi smartfonlar va ekranda osti kameralari segmentida raqobat yanada kuchayishidan darak beradi. Har bir ishlab chiqaruvchi oʻz yechimlarini takomillashtirib, foydalanuvchilarga eng mukammal dizaynni taqdim etishga intilmoqda.

NubiaAppleiPhone DuoZTESmartfonlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi sunʼiy intellektga ega ilk xavfsiz gaz plitasini taqdim etdiXiaomi sunʼiy intellektga ega ilk xavfsiz gaz plitasini taqdim etdiBugun, 12:25Qozogʻiston yoʻlovchi poyezdlariga Starlink interneti ulandiQozogʻiston yoʻlovchi poyezdlariga Starlink interneti ulandiBugun, 11:26O‘zbekiston kiberxavfsizlik bo‘yicha mintaqada uchinchi o‘rindaO‘zbekiston kiberxavfsizlik bo‘yicha mintaqada uchinchi o‘rindaBugun, 10:42iPhone Duo smartfonining ichki ekranida sezilarli bukilish izi aniqlandiiPhone Duo smartfonining ichki ekranida sezilarli bukilish izi aniqlandiBugun, 10:26Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklanuvchi smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklanuvchi smartfonini taqdim etdiBugun, 09:57Xitoy 2028 yilda Marsdan tuproq olib kelish missiyasini boshlaydiXitoy 2028 yilda Marsdan tuproq olib kelish missiyasini boshlaydiBugun, 09:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi