Nubia rahbari Apple kompaniyasining yangi smartfoni haqida fikr bildirdi
Apple kompaniyasi oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdi va bu yangilik texnologiyalar olamida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. iPhone Duo deb nomlangan mazkur qurilmaning asosiy oʻziga xosliklaridan biri ekranning ostida joylashgan maxsus kamera boʻldi. Mazkur yechim bozorda keng eʼtirof etilayotgan bir paytda, raqobatchi kompaniya vakillari bu boradagi oʻz qarashlarini oʻrtoqlashdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ZTE korporatsiyasi vitse-prezidenti va Nubia brendining flagman mahsulotlar boʻyicha bosh direktori Chjan Ley iPhone Duo modelidagi ekranda osti kamerasi dizayni yuzasidan maxsus maqola eʼlon qildi. Uning taʼkidlashicha, Apple tomonidan mazkur texnologiyaning tatbiq etilishi maqtovga sazovor boʻlib, ZTE tomonidan bundan yetti yil muqaddam tanlangan yoʻlning naqadar toʻgʻri boʻlganini yana bir bor isbotlaydi.
Texnologik rivojlanish va piksel zichligiShu bilan birga, Nubia rahbari zamonaviy qurilmalar mazkur texnologiyani amalga oshirish borasida Apple mahsulotidan oʻzib ketganiga eʼtibor qaratdi. Uning soʻzlariga koʻra, iPhone Duo oʻchirilgan holatdagi rangli displeyida osti kamerasi sezilib turadi. Mutaxassis buni 2020 yilda chiqarilgan Axon 30 modeli bilan solishtirib, oʻsha vaqtda ekran rangli qismining piksel zichligi 400 PPI emas, balki 200 PPI boʻlganini esga oldi.
Hozirgi kunda esa Nubia Z80 Ultra modeli ushbu koʻrsatkichni 400 PPI darajasiga yetkazgan. Buning natijasida zamonaviy Nubia flagmanlarida ekranda osti kamerasini payqash deyarli imkonsiz boʻlib qolgan.
iPhone Duoʼning boshqa jihatlariQurilma ilk bor foydalanuvchilar qoʻliga yetib borganidan soʻng, uning baʼzi kamchiliklari ham yuzaga chiqdi. Xususan, dastlabki suratlardan koʻrinishicha, telefonning yirik — 7,6 dyuymli ichki ekranida buklama joyi yaqqol koʻrinib turibdi. Bu esa buklanuvchi ekranlar texnologiyasi ustida hali yana koʻp ishlash kerakligini anglatadi.
Shunga qaramay, internet foydalanuvchilari va sharhlovchilar yangi qurilmaning interfeysidagi jozibali va silliq ekran animatsiyalarini ijobiy baholashmoqda. Apple har doimgidek dasturiy taʼminot va vizual dizayn uygʻunligiga alohida eʼtibor qaratgan.
Mazkur bahs-munozaralar bozorda buklanuvchi smartfonlar va ekranda osti kameralari segmentida raqobat yanada kuchayishidan darak beradi. Har bir ishlab chiqaruvchi oʻz yechimlarini takomillashtirib, foydalanuvchilarga eng mukammal dizaynni taqdim etishga intilmoqda.
…