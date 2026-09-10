Xiaomi sunʼiy intellektga ega ilk xavfsiz gaz plitasini taqdim etdi
Xiaomi kompaniyasi Xitoy bozorida sunʼiy intellekt funksiyalariga ega boʻlgan eng yangi Mijia Smart Gas Stove 3 Max gaz plitasi uchun dastlabki buyurtmalarni qabul qilishni boshladi. JD.com platformasida mazkur qurilmaning narxi taxminan 400 AQSh dollarini (2704 yuan) tashkil etib, u oshxona jihozlari bozorida xavfsizlik va zamonaviy texnologiyalarni yangi bosqichga olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmaning asosiy oʻziga xos jihati bu uning aqlli xavfsizlik tizimidir. Plitaning oʻng tomonidagi konsol yuqori haroratga chidamli titan zond bilan jihozlangan boʻlib, u 500 darajagacha boʻlgan qizishga bardosh bera oladi. Ushbu datchik idish tagiga toʻgʻridan-toʻgʻri tegib turadi va maʼlumotlarni maxsus algoritmga uzatadi.
Aqlli funksiyalar va xavfsizlik texnologiyalariOʻrnatilgan intellektual tizim qozon yoki idishda suv qurib qolganini yoki uning boʻsh turganini osongina aniqlay oladi. Agar tizim biron bir xavfli vaziyatni sezsa, gaz uzatilishi avtomatik ravishda toʻxtatiladi va foydalanuvchining smartfonidagi Xiaomi Home ilovasiga tegishli bildirishnoma yuboriladi.
Shuningdek, qurilma foydalanuvchining plita yonidan uzoqlashganini ham kuzatib boradi. Buning uchun 0,9 metrgacha boʻlgan masofadagi hududni qamrab oluvchi maxsus radar koʻzda tutilgan. Agar egasi 30 daqiqa davomida plita yonida boʻlmasa, ovozli eslatma yangraydi, bir soat oʻtgach esa gaz toʻliq oʻchiriladi.
Texnik koʻrsatkichlar va qulayliklarMijia Smart Gas Stove 3 Max modellari ikkala konforkada ham 5200 W quvvatni taʼminlaydi. Ikki kanalli kislorod uzatish tizimi va 154 ta olov teshigi barqaror yonishni kafolatlaydi. Har bir konforka uchun 1 daqiqadan 180 daqiqagacha boʻlgan taymer oʻrnatish imkoniyati mavjud boʻlib, oʻng tomoni idish haroratini real vaqt rejimida koʻrsatib beradi.
Qurilmaning issiqlik samaradorligi 75 foizga yetkazilgan boʻlib, bu avvalgi avlod modelidan 12 foizga yuqori natijani koʻrsatadi. Bundan tashqari, maxsus nano-qoplama shisha yuzasini suv va yogʻdan himoya qiladi, uch qatlamli havo kamerasi esa atrof Haroratini 22 darajagacha pasaytiradi.
…