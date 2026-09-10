Xiaomi sunʼiy intellektga ega ilk xavfsiz gaz plitasini taqdim etdi

·16·Texno
Xiaomi sunʼiy intellektga ega ilk xavfsiz gaz plitasini taqdim etdi

Xiaomi kompaniyasi Xitoy bozorida sunʼiy intellekt funksiyalariga ega boʻlgan eng yangi Mijia Smart Gas Stove 3 Max gaz plitasi uchun dastlabki buyurtmalarni qabul qilishni boshladi. JD.com platformasida mazkur qurilmaning narxi taxminan 400 AQSh dollarini (2704 yuan) tashkil etib, u oshxona jihozlari bozorida xavfsizlik va zamonaviy texnologiyalarni yangi bosqichga olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmaning asosiy oʻziga xos jihati bu uning aqlli xavfsizlik tizimidir. Plitaning oʻng tomonidagi konsol yuqori haroratga chidamli titan zond bilan jihozlangan boʻlib, u 500 darajagacha boʻlgan qizishga bardosh bera oladi. Ushbu datchik idish tagiga toʻgʻridan-toʻgʻri tegib turadi va maʼlumotlarni maxsus algoritmga uzatadi.

Aqlli funksiyalar va xavfsizlik texnologiyalari

Oʻrnatilgan intellektual tizim qozon yoki idishda suv qurib qolganini yoki uning boʻsh turganini osongina aniqlay oladi. Agar tizim biron bir xavfli vaziyatni sezsa, gaz uzatilishi avtomatik ravishda toʻxtatiladi va foydalanuvchining smartfonidagi Xiaomi Home ilovasiga tegishli bildirishnoma yuboriladi.

Shuningdek, qurilma foydalanuvchining plita yonidan uzoqlashganini ham kuzatib boradi. Buning uchun 0,9 metrgacha boʻlgan masofadagi hududni qamrab oluvchi maxsus radar koʻzda tutilgan. Agar egasi 30 daqiqa davomida plita yonida boʻlmasa, ovozli eslatma yangraydi, bir soat oʻtgach esa gaz toʻliq oʻchiriladi.

Texnik koʻrsatkichlar va qulayliklar

Mijia Smart Gas Stove 3 Max modellari ikkala konforkada ham 5200 W quvvatni taʼminlaydi. Ikki kanalli kislorod uzatish tizimi va 154 ta olov teshigi barqaror yonishni kafolatlaydi. Har bir konforka uchun 1 daqiqadan 180 daqiqagacha boʻlgan taymer oʻrnatish imkoniyati mavjud boʻlib, oʻng tomoni idish haroratini real vaqt rejimida koʻrsatib beradi.

Qurilmaning issiqlik samaradorligi 75 foizga yetkazilgan boʻlib, bu avvalgi avlod modelidan 12 foizga yuqori natijani koʻrsatadi. Bundan tashqari, maxsus nano-qoplama shisha yuzasini suv va yogʻdan himoya qiladi, uch qatlamli havo kamerasi esa atrof Haroratini 22 darajagacha pasaytiradi.

XiaomiSmart Gas StoveTexnologiyalarOshxonaGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nubia rahbari Apple kompaniyasining yangi smartfoni haqida fikr bildirdiNubia rahbari Apple kompaniyasining yangi smartfoni haqida fikr bildirdiBugun, 11:53Qozogʻiston yoʻlovchi poyezdlariga Starlink interneti ulandiQozogʻiston yoʻlovchi poyezdlariga Starlink interneti ulandiBugun, 11:26O‘zbekiston kiberxavfsizlik bo‘yicha mintaqada uchinchi o‘rindaO‘zbekiston kiberxavfsizlik bo‘yicha mintaqada uchinchi o‘rindaBugun, 10:42iPhone Duo smartfonining ichki ekranida sezilarli bukilish izi aniqlandiiPhone Duo smartfonining ichki ekranida sezilarli bukilish izi aniqlandiBugun, 10:26Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklanuvchi smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklanuvchi smartfonini taqdim etdiBugun, 09:57Xitoy 2028 yilda Marsdan tuproq olib kelish missiyasini boshlaydiXitoy 2028 yilda Marsdan tuproq olib kelish missiyasini boshlaydiBugun, 09:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi