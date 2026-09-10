Oy bazasida qanday oʻsimliklar yetishtirilishi maʼlum boʻldi

·31·Texno
Oy bazasida qanday oʻsimliklar yetishtirilishi maʼlum boʻldi

Kelgusida barpo etiladigan kosmik obyektlar, jumladan, Oy bazasida insonlar uchun zarur boʻlgan toʻrt turdagi qishloq xoʻjaligi ekinlarini yetishtirish rejalashtirilmoqda. Ushbu loyiha kelgusida uzoq muddatli kosmik ekspeditsiyalarni oziq-ovqat bilan taʼminlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, bu haqda Rossiya Fanlar akademiyasi Tibbiy-biologik muammolar instituti ilmiy kotibi, biologiya fanlari doktori Margarita Levinskix maʼlum qildi. Mutaxassisning soʻzlariga koʻra, kelajakdagi oy bazalarida bugʻdoy, shirin qalampir, pomidor hamda turli xil koʻkatlarni oʻstirish koʻzda tutilgan.

Biroq kosmos sharoitida oʻsimliklarni parvarish qilish oʻziga xos murakkabliklarga ega. Kosmik muhitga moslashadigan ekinlar nafaqat ogʻir sharoitlarga bardosh berishi, balki maʼlum oʻlchamlar kabi qatʼiy fizik parametrlarga ham mos kelishi talab etiladi.

Tajribalar va olingan natijalar

«V kosmos so svoim pomidorom» loyihasi doirasida rossiyalik va belaruslik maktab oʻquvchilari Tibbiy-biologik muammolar instituti olimlari bilan hamkorlikda tadqiqot olib bordilar. Loyiha doirasida «Pinnokio», «Groshik», «Donetskiy» va «Bichye serdse» navlariga mansub urugʻlar sinovdan oʻtkazildi.

Ushbu urugʻlar 2025-yilning avgust-sentyabr oylarida «Bion-M» №2 biosunagʻi bortiga joylashtirilib, kosmosga joʻnatilgan edi. Yerga qaytib kelgandan soʻng, kosmosda boʻlib kelgan urugʻlar nazoratdagi yer namunalari bilan birgalikda untirib koʻrildi.

Olimlar vaznsizlik, ekstremal haroratlar hamda kosmik nurlanishning oʻsimliklarga taʼsirini diqqat bilan oʻrganib chiqdilar. Tadqiqotlar shuni koʻrsatdiki, kosmosda boʻlib qaytgan pomidor urugʻlari oʻzlarining asosiy biokimyoviy xarakteristikalarini toʻliq saqlab qolgan.

Kelgusidagi ilmiy rejalar

Shunga qaramay, tadqiqot davomida olimlar molekulyar darajada ayrim oʻzgarishlar sodir boʻlganini aniqladilar. Kosmik nurlanish va ogʻir muhit taʼsiri izsiz ketmagani maʼlum boʻldi.

Margarita Levinskixning taʼkidlashicha, kelgusida bu urugʻlarning bir qismida genetik apparat darajasida ham oʻzgarishlar yuzaga kelishi istisno qilinmaydi. Mutaxassislar bu kabi omillarni oʻrganish kelgusi kosmik parvozlar uchun fundamental poydevor boʻlishini taʼkidlashmoqda.

KosmosOy bazasiQishloq xoʻjaligiIlmiy tadqiqotBiologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasining yangi iPhone Duo gadjeti qanday imkoniyatlarga egaApple kompaniyasining yangi iPhone Duo gadjeti qanday imkoniyatlarga egaBugun, 14:24Apple kompaniyasining yangi iPhone Duo smartfoni taqdim etildiApple kompaniyasining yangi iPhone Duo smartfoni taqdim etildiBugun, 13:21Vivo X500 Pro Max flagmani uchun professional suratga olish toʻplami taqdim etildiVivo X500 Pro Max flagmani uchun professional suratga olish toʻplami taqdim etildiBugun, 12:51Xiaomi sunʼiy intellektga ega ilk xavfsiz gaz plitasini taqdim etdiXiaomi sunʼiy intellektga ega ilk xavfsiz gaz plitasini taqdim etdiBugun, 12:25Nubia rahbari Apple kompaniyasining yangi smartfoni haqida fikr bildirdiNubia rahbari Apple kompaniyasining yangi smartfoni haqida fikr bildirdiBugun, 11:53Qozogʻiston yoʻlovchi poyezdlariga Starlink interneti ulandiQozogʻiston yoʻlovchi poyezdlariga Starlink interneti ulandiBugun, 11:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi