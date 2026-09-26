Bir epizod uchun millionlar: Bollivud yulduzlari qancha gonorar oladi?

·1·Madaniyat
Bir epizod uchun millionlar: Bollivud yulduzlari qancha gonorar oladi?

Hindiston televideniyesida so‘nggi 10 yil ichida sezilarli o‘zgarishlar kuzatildi. Bu jarayonda Bollivudda katta shuhrat qozongan aktyorlarning televizion loyihalarga boshlovchi sifatida jalb etilishi muhim omillardan biri bo‘ldi.

Mashhur aktyorlar ham bunday takliflarni mamnuniyat bilan qabul qilmoqda. Teleboshlovchilik ularga nafaqat qo‘shimcha va salmoqli daromad olish, balki o‘z mashhurligini yanada mustahkamlash imkonini ham beradi. Ayrim yulduzlar esa birgina epizod uchun millionlab dollarga teng gonorar oladi.

Akshay Kumar — 1,5 kror, taxminan 150 000 dollar

Hind aktyori Akshay Kumar qorong‘i fonda tabassum bilan qarab turibdi.

Akshay Kumarni teleboshlovchi sifatida ekranda ko‘rganiga muxlislar ancha bo‘ldi. Aktyor faoliyatining avvalgi davrlarida «Master Chief India» hamda «Hatran Ke Hiladi» shoulariga boshlovchilik qilgan.

Ushbu dasturlarning har bir epizodi uchun Akshay Kumarga 1,5 krordan gonorar to‘langani ma’lum.

Biroq aktyor Hindistonning eng mashhur yulduzlaridan biri sanalishiga qaramay, u boshlovchilik qilgan mazkur dasturlar kutilgan darajada xitga aylanmagan.

Amir Xon — 3 kror, taxminan 300 000 dollar

Qora futbolka kiygan hind aktyori Amir Xon gapirmoqda.

Televideniyeda ijtimoiy mavzularni ko‘targan loyihalardan biri Amir Xon asos solgan «Satyamev Jayate» tok-shousi bo‘lgan. Dasturda hayotdagi haqiqiy voqealar namoyish etilib, jamiyatdagi zo‘ravonlikka qarshi kurash masalalariga ham e’tibor qaratilgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Amir Xon har bir epizod uchun 3 krordan haq olgan. Uning ishtiroki tok-shousining xit darajasiga ko‘tarilishiga xizmat qilgan.

Shohruh Xon — 3 kror, taxminan 300 000 dollar

Kutubxona oldida o‘tirgan va oq ko‘ylak kiygan Shohrux Xon.

Bollivud qiroli Shohruh Xon ham televizion loyihalarda boshlovchilik qilgan mashhur aktyorlardan. Uning televizion shoulardagi faoliyati «Paanchvi Pass Se Tej Hay», «Kaun, Banega Krorepati» va «Zor Ka Jhatka» kabi dasturlarni ham qamrab olgan.

Shu bilan birga, aktyor boshlovchilik uchun eng yuqori gonorarni o‘tgan yili «Ted Talks India» shouida olgan. Unga dasturning har bir epizodi uchun 3 krordan haq to‘langan.

Amitabh Bachchan — 5 kror, taxminan 500 000 dollar

Amitabx Bachchan qora kostyum va ko‘zoynakda jiddiy qiyofada turibdi.

Hindistonda eng ko‘p tomosha qilinadigan televizion loyihalardan biri — Sony TV orqali namoyish etiladigan «Kaun Banega Krorepati». Ushbu dasturning ommalashishida Amitabh Bachchanning xizmatlari alohida qayd etiladi.

Aktyor oddiy odamlar bilan suhbatlashib, ularni shouda ishtirok etishga jalb qiladi. Uning ekrandagi ishtiroki dasturga o‘ziga xos muhit bag‘ishlaydi.

Amitabh Bachchan har bir epizod uchun 5 krordan gonorar oladi. Aytishlaricha, shouning erishgan mashhurlik darajasini janob Bachchan kabi boshqa inson yuqori darajada ushlab tura olmaydi.

Salmon Xon — 14 kror, taxminan 1 400 000 dollar

Qora futbolka kiygan hind aktyori Salmon Xon kresloda o‘tiribdi.

Teleboshlovchilikdan eng katta daromad oladigan Bollivud yulduzlaridan biri — Salmon Xon. Uning nomi va mashhurligi ko‘pincha film yoki televizion shouning ommalashishi uchun yetarli bo‘ladi. Shu bois loyiha mualliflari unga talab qilgan miqdorda gonorar to‘lashga tayyor.

Salmon Xon «Katta boss» dasturidagi ishtiroki uchun avval 11 kror miqdorida haq olgan. Ayni paytda esa aktyorga shouning har bir epizodi uchun 14 krordan to‘lanmoqda.

«Katta boss»ning mashhur bo‘lishida ham Salmon Xonning roli katta. Uning dasturdagi ishtiroki muxlislarda doim qiziqish uyg‘otadi. Aktyor ishtirokchilar o‘rtasidagi nizolarni hal qilish, ularga turli tavsiyalar berish va dam olish kunlarida yo‘l qo‘yilgan nomaqbul xatti-harakatlarni muhokama qilish bilan shug‘ullanadi.

Akshay KumarAmir XonShohruh XonSalmon Xon
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qaysi xonanda bir soatda 24 million dollar ishlagan?Qaysi xonanda bir soatda 24 million dollar ishlagan?29 iyun 02:28Koreyaning eng qimmat gonorar oladigan aktyor va aktrisalari kimlar?Koreyaning eng qimmat gonorar oladigan aktyor va aktrisalari kimlar?28 may 14:04Turkiyada eng katta gonorar oladigan yulduzlar kim?Turkiyada eng katta gonorar oladigan yulduzlar kim?19 iyul 21:17Sun’iy intellekt sabab Jony millionlab dollar ishlab topdiSun’iy intellekt sabab Jony millionlab dollar ishlab topdi7 may 19:40Amira Rashidovaning qizi Samira turmushga chiqdi (video)Amira Rashidovaning qizi Samira turmushga chiqdi (video)Bugun 10:56Rayhon va Izzat Shukurovdan yangi duet tarona: "Dil yig‘lar" muxlislar e’tiborida (video)Rayhon va Izzat Shukurovdan yangi duet tarona: "Dil yig‘lar" muxlislar e’tiborida (video)Kecha 20:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi