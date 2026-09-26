Shahriyor Mahkamov Aichi-Nagoyada O‘zbekistonga oltin medal olib keldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Shahriyor Mahkamov Yaponiyaning Aichi-Nagoya shahrida o‘tayotgan Osiyo o‘yinlarida baydarkada eshkak eshish bo‘yicha 500 metrlik yakkalik dasturida oltin medalni qo‘lga kiritdi.
- Bu g‘alaba O‘zbekiston delegatsiyasining musobaqadagi oltin medallari sonini 8 taga yetkazdi, umumiy medallar hisobi esa 33 taga chiqdi.
- Mahkamovning ushbu chempionligi O‘zbekiston uchun 26 sentyabr kunini oltin medal bilan boshlab berdi.
Yaponiyaning Aichi-Nagoya shahrida o‘tayotgan Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi uchun 26 sentyabr kuni yana bir oltin medal bilan boshlandi. Baydarkada eshkak eshish bo‘yicha bahslarda Shahriyor Mahkamov erkaklar o‘rtasidagi 500 metrlik yakkalik dasturida barcha raqiblarini ortda qoldirib, Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi.
Bu g‘alaba O‘zbekiston delegatsiyasining musobaqadagi oltin medallari sonini 8 taga yetkazdi. Umumiy medallar hisobi esa 33 taga chiqdi.
Shahriyor Mahkamov — Osiyo o‘yinlari chempioni
26 sentyabr kuni baydarkada eshkak eshish bahslarida erkaklar o‘rtasidagi 500 metrlik yakkalik dasturi O‘zbekiston delegatsiyasi uchun eng quvonchli natijalardan biri bilan yakunlandi.
Mahkamov qisqa masofada yuqori sur’atni namoyish etib, finish chizig‘ini birinchi bo‘lib kesib o‘tdi. Shu tariqa o‘zbekistonlik sportchi Osiyo o‘yinlarining oltin medaliga ega chiqdi.
500 metrlik yakkalik dasturidagi chempionlik Shahriyor Mahkamovni Aichi-Nagoya-2026ning navbatdagi o‘zbek qahramonlaridan biriga aylantirdi.
Baydarkada eshkak eshish bahslarida har bir soniya hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu bois 500 metrlik distansiyadagi g‘alaba nafaqat yakuniy natija, balki sportchining tezligi, texnikasi va musobaqa davomidagi barqarorligini ham namoyon etadi.
O‘zbekiston hisobida 8-oltin
Shahriyor Mahkamovning g‘alabasi O‘zbekiston delegatsiyasi uchun Aichi-Nagoya Osiyo o‘yinlaridagi 8-oltin medal bo‘ldi.
Musobaqa davomida o‘zbekistonlik sportchilar turli sport turlarida sovrindorlar safidan joy olib kelayotgan edi. 26 sentyabr kuni esa medallar jamg‘armasi yana bir oltin bilan boyidi.
Ayni paytda O‘zbekiston delegatsiyasining umumiy medallar hisobi quyidagicha:
Medal
Soni
Oltin
8 ta
Kumush
16 ta
Bronza
9 ta
Jami
33 ta
Shu tariqa, O‘zbekiston sportchilari Aichi-Nagoyada 33 ta medalni qo‘lga kiritgan.
26 sentyabr O‘zbekiston uchun oltin bilan boshlandi
Aichi-Nagoyadagi Osiyo o‘yinlarining navbatdagi kuni o‘zbekistonlik muxlislar uchun yana bir quvonchli xabar bilan boshlandi.
Baydarkada eshkak eshish sportchisi Shahriyor Mahkamovning chempionligi delegatsiya hisobidagi oltin medallar sonini sakkiztaga chiqardi. Uning 500 metrlik yakkalik dasturidagi g‘alabasi esa O‘zbekistonning ushbu sport turidagi natijalarini yana bir bor namoyon qildi.
E’tiborlisi, musobaqaning hali davom etayotgani hisobga olinsa, O‘zbekiston delegatsiyasining medallar jamg‘armasi 26 sentyabr kuni yana boyishi mumkin.
Aichi-Nagoyadagi har bir yangi start o‘zbek sportchilari uchun navbatdagi sovrin imkoniyatini taqdim etmoqda. Mahkamovning oltin medali esa bu kunni O‘zbekiston uchun chempionlik bilan boshlab berdi.
Izohlar 0
…