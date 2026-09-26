Shahriyor Mahkamov Aichi-Nagoyada O‘zbekistonga oltin medal olib keldi

·1·Sport
Shahriyor Mahkamov Aichi-Nagoyada O‘zbekistonga oltin medal olib keldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shahriyor Mahkamov Yaponiyaning Aichi-Nagoya shahrida o‘tayotgan Osiyo o‘yinlarida baydarkada eshkak eshish bo‘yicha 500 metrlik yakkalik dasturida oltin medalni qo‘lga kiritdi.
  • Bu g‘alaba O‘zbekiston delegatsiyasining musobaqadagi oltin medallari sonini 8 taga yetkazdi, umumiy medallar hisobi esa 33 taga chiqdi.
  • Mahkamovning ushbu chempionligi O‘zbekiston uchun 26 sentyabr kunini oltin medal bilan boshlab berdi.

Yaponiyaning Aichi-Nagoya shahrida o‘tayotgan Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi uchun 26 sentyabr kuni yana bir oltin medal bilan boshlandi. Baydarkada eshkak eshish bo‘yicha bahslarda Shahriyor Mahkamov erkaklar o‘rtasidagi 500 metrlik yakkalik dasturida barcha raqiblarini ortda qoldirib, Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi.

Bu g‘alaba O‘zbekiston delegatsiyasining musobaqadagi oltin medallari sonini 8 taga yetkazdi. Umumiy medallar hisobi esa 33 taga chiqdi.

Shahriyor Mahkamov — Osiyo o‘yinlari chempioni

26 sentyabr kuni baydarkada eshkak eshish bahslarida erkaklar o‘rtasidagi 500 metrlik yakkalik dasturi O‘zbekiston delegatsiyasi uchun eng quvonchli natijalardan biri bilan yakunlandi.

Mahkamov qisqa masofada yuqori sur’atni namoyish etib, finish chizig‘ini birinchi bo‘lib kesib o‘tdi. Shu tariqa o‘zbekistonlik sportchi Osiyo o‘yinlarining oltin medaliga ega chiqdi.

500 metrlik yakkalik dasturidagi chempionlik Shahriyor Mahkamovni Aichi-Nagoya-2026ning navbatdagi o‘zbek qahramonlaridan biriga aylantirdi.

Baydarkada eshkak eshish bahslarida har bir soniya hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu bois 500 metrlik distansiyadagi g‘alaba nafaqat yakuniy natija, balki sportchining tezligi, texnikasi va musobaqa davomidagi barqarorligini ham namoyon etadi.

O‘zbekiston hisobida 8-oltin

Shahriyor Mahkamovning g‘alabasi O‘zbekiston delegatsiyasi uchun Aichi-Nagoya Osiyo o‘yinlaridagi 8-oltin medal bo‘ldi.

Musobaqa davomida o‘zbekistonlik sportchilar turli sport turlarida sovrindorlar safidan joy olib kelayotgan edi. 26 sentyabr kuni esa medallar jamg‘armasi yana bir oltin bilan boyidi.

Ayni paytda O‘zbekiston delegatsiyasining umumiy medallar hisobi quyidagicha:

Medal

Soni

Oltin

8 ta

Kumush

16 ta

Bronza

9 ta

Jami

33 ta

Shu tariqa, O‘zbekiston sportchilari Aichi-Nagoyada 33 ta medalni qo‘lga kiritgan.

26 sentyabr O‘zbekiston uchun oltin bilan boshlandi

Aichi-Nagoyadagi Osiyo o‘yinlarining navbatdagi kuni o‘zbekistonlik muxlislar uchun yana bir quvonchli xabar bilan boshlandi.

Baydarkada eshkak eshish sportchisi Shahriyor Mahkamovning chempionligi delegatsiya hisobidagi oltin medallar sonini sakkiztaga chiqardi. Uning 500 metrlik yakkalik dasturidagi g‘alabasi esa O‘zbekistonning ushbu sport turidagi natijalarini yana bir bor namoyon qildi.

E’tiborlisi, musobaqaning hali davom etayotgani hisobga olinsa, O‘zbekiston delegatsiyasining medallar jamg‘armasi 26 sentyabr kuni yana boyishi mumkin.

Aichi-Nagoyadagi har bir yangi start o‘zbek sportchilari uchun navbatdagi sovrin imkoniyatini taqdim etmoqda. Mahkamovning oltin medali esa bu kunni O‘zbekiston uchun chempionlik bilan boshlab berdi.

Shahriyor MahkamovAichi-Nagoya 2026Osiyo o‘yinlaribaydarkada eshkak eshish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arina Tanatmisheva Aichi-Nagoyada yana kumush medalni qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldiArina Tanatmisheva Aichi-Nagoyada yana kumush medalni qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldiBugun 12:53Hilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdiHilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi22 sentabr 15:23XX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldiXX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldi22 sentabr 14:10Shohsanam Sherzodovadan oltin marra»: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston bayrog‘i baland ko‘tarildiShohsanam Sherzodovadan oltin marra»: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston bayrog‘i baland ko‘tarildi24 sentabr 10:59Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz shohsupani egalladiOsiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz shohsupani egalladi24 sentabr 10:57Bir kunda 5 ta oltin, 16 ta medal: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekistonning oltin beshinchi kuniBir kunda 5 ta oltin, 16 ta medal: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekistonning oltin beshinchi kuni24 sentabr 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?