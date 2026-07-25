Amir Xon nega Juhi Chavla bilan 7 yil gaplashmagan?

·132·Madaniyat
Amir Xon nega Juhi Chavla bilan 7 yil gaplashmagan?

Bollivudning mashhur aktyori Amir Xon hamkasbi va Ishq filmidagi partnyori Juhi Chavla bilan munosabatlari haqida kutilmagan xotiralari bilan o‘rtoqlashdi. Uning aytishicha, ikki aktyor o‘rtasida arzimas sabab tufayli janjal chiqqan bo‘lsa-da, yillar davomida gaplashmaganiga qaramay, bir-biriga nisbatan hurmat va g‘amxo‘rlik saqlanib qolgan.

Amir Xonning so‘zlariga ko‘ra, kelishmovchilik “Ishq” filmini suratga olish jarayonida yuz bergan.

«Biz “Ishq” filmini suratga olish vaqtida qandaydir arzimas gap sabab Juhi bilan janjallashib qoldik. Bu juda kichik masala edi, lekin keyin menda xudbinlik paydo bo‘ldi. Shuning uchun u bilan boshqa gaplashmaslikka qaror qildim. Hatto suratga olish paytida ham undan uzoqlashardim. Nega bunday qilganimni o‘zim ham bilmayman.

U kelib yonimga o‘tirsa, men o‘rnimdan turib ketardim. Juhi bilan na salomlashardim, na xayrlashardim. Faqat sahnalarda, ish talab qilgandagina u bilan muloqot qilardim. Shunday qilib, keyingi olti yoki yetti yil davomida biz umuman gaplashmadik», — deydi aktyor.

Amir Xonning ta’kidlashicha, yillar davomida ularning muloqoti to‘xtagan bo‘lsa-da, og‘ir kunlarda haqiqiy do‘stlik o‘zini namoyon qilgan.

Aktyorning aytishicha, birinchi turmush o‘rtog‘i Rina bilan ajrashgani haqida xabar topgach, Juhi Chavla unga shaxsan qo‘ng‘iroq qilib, uchrashishni taklif qilgan.

«Juhi Rinaning ham, mening ham yaqin insonimiz edi. U bizning kelishmovchiliklarimizni hal qilishni istadi. Men uning qo‘ng‘irog‘iga javob bermasligim mumkinligini u ich-ichidan his qilgan, ammo shunga qaramay, baribir menga qo‘ng‘iroq qildi. Bu holat meni juda ta’sirlantirdi.

O‘shanda men o‘rtamizdagi haqiqiy do‘stlikka zarracha ham putur yetmaganini angladim. Biz uzoq yillar davomida gaplashmagan bo‘lsak-da, bir-birimizga g‘amxo‘rlik qilishda davom etgan ekanmiz», — dedi Amir Xon.

Aktyorning ushbu iqrori muxlislar tomonidan iliq qarshi olindi. Ko‘pchilikning fikricha, bu voqea haqiqiy do‘stlik ba’zan sukut davrini ham yengib o‘tishi mumkinligini yana bir bor isbotlaydi.

Aamir KhanJuhi ChawlaIshqReena
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mashhur “Jungli qonunlari” hind filmi haqida siz bilmagan qiziqarli ma’lumotlar (video)Mashhur “Jungli qonunlari” hind filmi haqida siz bilmagan qiziqarli ma’lumotlar (video)Bugun, 20:26Jennifer Lopes 57 yoshni qarshi oldiJennifer Lopes 57 yoshni qarshi oldiBugun, 19:49Botir Qodirovning yangi qo‘shig‘i muxlislar e’tiborini qozondi (video)Botir Qodirovning yangi qo‘shig‘i muxlislar e’tiborini qozondi (video)Bugun, 18:37Afra Sarachog‘luning yangi sevgisi haqida mish-mishlar kuchaydiAfra Sarachog‘luning yangi sevgisi haqida mish-mishlar kuchaydiBugun, 17:08Aktrisa Dilnoza Habibullayeva 26 yoshini nishonladi (video)Aktrisa Dilnoza Habibullayeva 26 yoshini nishonladi (video)Bugun, 16:07Xivada uch kunlik katta bayram: asosiy "syurpriz" 8 avgustdaXivada uch kunlik katta bayram: asosiy "syurpriz" 8 avgustdaBugun, 15:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)