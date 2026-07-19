Turkiyada eng katta gonorar oladigan yulduzlar kim?
Turkiya kino sanoatida ishlab chiqarish xarajatlari tobora ortib borayotgani sababli ko‘plab seriallar reyting past bo‘lsa, qisqa fursatda efirdan olinmoqda. Mutaxassislar bunga asosiy sabab sifatida suratga olish xarajatlari, ayniqsa bosh rollarni ijro etuvchi aktyor va aktrisalarning yuqori gonorarlarini ko‘rsatmoqda.
Gzt.com nashri ma’lumotiga ko‘ra, 2026 yilda Kenan Imirzaliog‘lu Turkiyaning eng ko‘p haq oluvchi aktyoriga aylandi. U “Oila — bu sinov” serialining har bir qismi uchun 4,5 million turk lirasi (taxminan 95,7 ming AQSH dollari) gonorar olgan. Serialning ilk mavsumi 18 qismdan iborat bo‘lgani sababli aktyorning umumiy daromadi 80 million liradan oshgan.
Reytingning ikkinchi pog‘onasidan Kivanch Tatlitug‘ joy oldi. U suratga olinishi rejalashtirilgan “Tropiklar” serialining har bir qismi uchun 4 million lira (85 ming AQSH dollari) olishi kerak edi. Biroq loyiha hozircha boshlanmagan. Bunga Kivanch bilan birga suratga tushadigan mos aktrisa topilmagani sabab qilib ko‘rsatilmoqda.
Haberler nashriga ko‘ra, uchinchi o‘rinda Chag‘atay Ulusoy qayd etilgan. U “Ashraf va Ro‘yo” serialidagi ishtiroki uchun har bir qismdan 3,5 million lira (74–75 ming AQSH dollari) ishlab topgan.
Aktrisalar orasida esa Afra Saracho‘g‘li yetakchilik qilmoqda. U bir qism uchun 2,5 million lira (53 ming AQSH dollari) gonorar olgan.
Undan keyingi o‘rinda Demet Ozdemir bo‘lib, uning bir qismdagi daromadi 2 million lira (42,5 ming AQSH dollari)ni tashkil etgan.
…