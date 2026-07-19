Turkiyada eng katta gonorar oladigan yulduzlar kim?

·0·Madaniyat
Turkiyada eng katta gonorar oladigan yulduzlar kim?

Turkiya kino sanoatida ishlab chiqarish xarajatlari tobora ortib borayotgani sababli ko‘plab seriallar reyting past bo‘lsa, qisqa fursatda efirdan olinmoqda. Mutaxassislar bunga asosiy sabab sifatida suratga olish xarajatlari, ayniqsa bosh rollarni ijro etuvchi aktyor va aktrisalarning yuqori gonorarlarini ko‘rsatmoqda.

Gzt.com nashri ma’lumotiga ko‘ra, 2026 yilda Kenan Imirzaliog‘lu Turkiyaning eng ko‘p haq oluvchi aktyoriga aylandi. U “Oila — bu sinov” serialining har bir qismi uchun 4,5 million turk lirasi (taxminan 95,7 ming AQSH dollari) gonorar olgan. Serialning ilk mavsumi 18 qismdan iborat bo‘lgani sababli aktyorning umumiy daromadi 80 million liradan oshgan.

Oq ko‘ylakdagi qora sochli erkak divanda qo‘li iagida o‘tiribdi.

Reytingning ikkinchi pog‘onasidan Kivanch Tatlitug‘ joy oldi. U suratga olinishi rejalashtirilgan “Tropiklar” serialining har bir qismi uchun 4 million lira (85 ming AQSH dollari) olishi kerak edi. Biroq loyiha hozircha boshlanmagan. Bunga Kivanch bilan birga suratga tushadigan mos aktrisa topilmagani sabab qilib ko‘rsatilmoqda.

Oq ko‘ylak kiygan soqolli erkak studiyada stulda o‘tiribdi.

Haberler nashriga ko‘ra, uchinchi o‘rinda Chag‘atay Ulusoy qayd etilgan. U “Ashraf va Ro‘yo” serialidagi ishtiroki uchun har bir qismdan 3,5 million lira (74–75 ming AQSH dollari) ishlab topgan.

To‘q ko‘k paltodagi soqolli kishi g‘ishtli devor fonida kameraga tikilib turibdi.

Aktrisalar orasida esa Afra Saracho‘g‘li yetakchilik qilmoqda. U bir qism uchun 2,5 million lira (53 ming AQSH dollari) gonorar olgan.

Och jigarrang sochli va ko‘k ko‘zli yosh ayol yon tomonga qarab turibdi.

Undan keyingi o‘rinda Demet Ozdemir bo‘lib, uning bir qismdagi daromadi 2 million lira (42,5 ming AQSH dollari)ni tashkil etgan.

Oq libos kiygan uzun sochli ayol tik turibdi.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kameradan tashqarida ham muvaffaqiyat: Shaxsiy biznesini yo‘lga qo‘ygan turk yulduzlari (foto)Kameradan tashqarida ham muvaffaqiyat: Shaxsiy biznesini yo‘lga qo‘ygan turk yulduzlari (foto)Bugun, 20:42Surayyo Qosimova yana muxlislarini quvontirdi: “Trend-Brend” premyera qilindi (video)Surayyo Qosimova yana muxlislarini quvontirdi: “Trend-Brend” premyera qilindi (video)Bugun, 19:55Xonzoda Do‘stova: “Ayollar erkaklardan ham ko‘proq pul topyapti” (video)Xonzoda Do‘stova: “Ayollar erkaklardan ham ko‘proq pul topyapti” (video)Bugun, 18:08Shahlo Salayevaning xina oqshomi: xonandaning raqsi e’tibor markazida (video)Shahlo Salayevaning xina oqshomi: xonandaning raqsi e’tibor markazida (video)Bugun, 17:38“Ivan Vasilevich kasbini o‘zgartiradi” filmida 53 yildan beri hech kim payqamagan kinodagi xato aniqlandi“Ivan Vasilevich kasbini o‘zgartiradi” filmida 53 yildan beri hech kim payqamagan kinodagi xato aniqlandiBugun, 12:58Bollivud Shohruh Xonsiz bo‘lmaydi: aktyorga mashhur filmlar davomidan takliflar tushmoqda (video)Bollivud Shohruh Xonsiz bo‘lmaydi: aktyorga mashhur filmlar davomidan takliflar tushmoqda (video)Bugun, 12:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)