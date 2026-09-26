Xitoyda Sharp televizorlari ommaviy ravishda ishdan chiqa boshladi

·3·Texno
Xitoyda Sharp televizorlari ommaviy ravishda ishdan chiqa boshladi

Xitoy boʻylab Sharp brendiga tegishli televizorlar ishida ommaviy nosozliklar yuzaga keldi va bu holat minglab foydalanuvchilarning noroziligiga sabab boʻldi. Mamlakat isteʼmolchilari qurilmalarning toʻsatdan osilib qolishi, koʻk ekran (BSOD) namoyon boʻlishi hamda tizimni umuman yuklay olmaslik muammosiga duch kelishmoqda. Ushbu texnik nosozlik zamonaviy maishiy texnika vositalarining dasturiy taʼminot yangilanishlariga qanchalik qaram ekanini va xatoliklar qanday oqibatlarga olib kelishini yaqqol koʻrsatib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xaridorlar oʻz qurilmalarida bir xil turdagi gʻayrioddiy holatlarni kuzatishmoqda. Ayrim foydalanuvchilar televizorni oʻchirib-yoqish ham vaziyatni oʻzgartirmayotganidan shikoyat qilishgan. Boshqalar esa qurilma tizim ishga tushish vaqtidagi reklama rolikining soʻnggi soniyasida qotib qolishi va shundan soʻng butunlay javob berishdan toʻxtashini taʼkidlashgan. Mazkur holat kundalik foydalanishda jiddiy noqulayliklarni keltirib chiqarib, millionlab isteʼmolchilarning vaqtini olmoqda.

Sharp kompaniyasining rasmiy munosabati

Vaziyat yuzaga kelgach, koʻplab xaridorlar kompaniyaning rasmiy internet-doʻkoni va mijozlarni qoʻllab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilishdi. Sharp vakillarining tushuntirishicha, mazkur ommaviy nosozlik alohida qurilmalarning jismoniy buzilishi bilan bogʻliq emas. Muammo kompaniyaning ichki tizimini yangilash va modernizatsiya qilish jarayonidagi xatoliklar tufayli kelib chiqqan boʻlib, u butun mamlakat boʻylab koʻplab foydalanuvchilarni qamrab olgan.

Kompaniya vakillari texnik guruh hozirda muammoni bartaraf etish ustida jadal ish olib borayotgani va yaqin orada televizorlar oʻzining odatiy ish rejimiga qaytishini maʼlum qilishdi. Biroq mijozlar tomonidan xizmat koʻrsatish markazlarining ish sifati yuzasidan ham jiddiy eʼtirozlar bildirildi. Xususan, tarmoq foydalanuvchilari qoʻllab-quvvatlash xizmati doimo band ekani, operatorlar muammoni tinglash oʻrniga shunchaki goʻshakni qoʻyib qoʻyayotganidan qattiq norozi boʻlishdi.

Foydalanuvchilar uchun tavsiyalar va vaqtinchalik yechimlar

Sharp texnik xizmati isteʼmolchilarga oʻzboshimchalik bilan qurilmalarni qismlarga ajratmaslikni va zavod sozlamalariga qaytarishga urinmaslikni qatʼiy tavsiya qildi. Shunga qaramay, tajribali foydalanuvchilar ayrim modellar uchun vaqtinchalik tiklash usullarini topib, internetda oʻzaro ulashishdi. Jumladan:

  • Ovozli boshqaruvga ega televizorlarda «sozlamalarni ochish» buyrugʻini ogʻzaki aytib koʻrish tavsiya etiladi.
  • Ayrim modellarda esa kirish manbasini tanlash menyusi orqali tezkor sozlamalarga oʻtib, tizimni qayta tiklash imkoniyati mavjud.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ishlab chiqaruvchilar tomonidan chiqariladigan masofaviy dasturiy yangilanishlar har doim ham silliq oʻtmaydi. Sharp misolida koʻrilgan bu holat yirik texnologiya brendlari oʻz serverlari va yangilanish jarayonlarini qanchalik ehtiyotkorlik bilan boshqarishi kerakligini yana bir bor eslatdi. Hozircha foydalanuvchilar kompaniyaning yakuniy patch va rasmiy tuzatishlarini kutishdan oʻzga chora topishmayapti.

SharpTelevizorXitoyTexnologiyaYangilanish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda televizorlar uchun yangi milliy standartlar joriy etiladiXitoyda televizorlar uchun yangi milliy standartlar joriy etiladi18 sentabr 01:53Sharp kompaniyasi oʻzining ilk aqlli soati va uzugini namoyish etdiSharp kompaniyasi oʻzining ilk aqlli soati va uzugini namoyish etdi16 iyun 11:27Xiaomi RGB-Mini LED texnologiyali yangi yirik televizorlar seriyasini taqdim etdiXiaomi RGB-Mini LED texnologiyali yangi yirik televizorlar seriyasini taqdim etdi24 sentabr 02:21Samsung, LG va Sony televizorlari narxi oshishi kutilmoqdaSamsung, LG va Sony televizorlari narxi oshishi kutilmoqda20 sentabr 21:53Samsung SmartThings yangilanishi muzlatgichlarni ishdan chiqardiSamsung SmartThings yangilanishi muzlatgichlarni ishdan chiqardi23 sentabr 16:56Xiaomi oʻzining ilk RGB-Mini LED televizorini namoyish etdiXiaomi oʻzining ilk RGB-Mini LED televizorini namoyish etdi26 avgust 21:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi