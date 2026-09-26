Xitoyda Sharp televizorlari ommaviy ravishda ishdan chiqa boshladi
Xitoy boʻylab Sharp brendiga tegishli televizorlar ishida ommaviy nosozliklar yuzaga keldi va bu holat minglab foydalanuvchilarning noroziligiga sabab boʻldi. Mamlakat isteʼmolchilari qurilmalarning toʻsatdan osilib qolishi, koʻk ekran (BSOD) namoyon boʻlishi hamda tizimni umuman yuklay olmaslik muammosiga duch kelishmoqda. Ushbu texnik nosozlik zamonaviy maishiy texnika vositalarining dasturiy taʼminot yangilanishlariga qanchalik qaram ekanini va xatoliklar qanday oqibatlarga olib kelishini yaqqol koʻrsatib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xaridorlar oʻz qurilmalarida bir xil turdagi gʻayrioddiy holatlarni kuzatishmoqda. Ayrim foydalanuvchilar televizorni oʻchirib-yoqish ham vaziyatni oʻzgartirmayotganidan shikoyat qilishgan. Boshqalar esa qurilma tizim ishga tushish vaqtidagi reklama rolikining soʻnggi soniyasida qotib qolishi va shundan soʻng butunlay javob berishdan toʻxtashini taʼkidlashgan. Mazkur holat kundalik foydalanishda jiddiy noqulayliklarni keltirib chiqarib, millionlab isteʼmolchilarning vaqtini olmoqda.
Sharp kompaniyasining rasmiy munosabatiVaziyat yuzaga kelgach, koʻplab xaridorlar kompaniyaning rasmiy internet-doʻkoni va mijozlarni qoʻllab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilishdi. Sharp vakillarining tushuntirishicha, mazkur ommaviy nosozlik alohida qurilmalarning jismoniy buzilishi bilan bogʻliq emas. Muammo kompaniyaning ichki tizimini yangilash va modernizatsiya qilish jarayonidagi xatoliklar tufayli kelib chiqqan boʻlib, u butun mamlakat boʻylab koʻplab foydalanuvchilarni qamrab olgan.
Kompaniya vakillari texnik guruh hozirda muammoni bartaraf etish ustida jadal ish olib borayotgani va yaqin orada televizorlar oʻzining odatiy ish rejimiga qaytishini maʼlum qilishdi. Biroq mijozlar tomonidan xizmat koʻrsatish markazlarining ish sifati yuzasidan ham jiddiy eʼtirozlar bildirildi. Xususan, tarmoq foydalanuvchilari qoʻllab-quvvatlash xizmati doimo band ekani, operatorlar muammoni tinglash oʻrniga shunchaki goʻshakni qoʻyib qoʻyayotganidan qattiq norozi boʻlishdi.
Foydalanuvchilar uchun tavsiyalar va vaqtinchalik yechimlarSharp texnik xizmati isteʼmolchilarga oʻzboshimchalik bilan qurilmalarni qismlarga ajratmaslikni va zavod sozlamalariga qaytarishga urinmaslikni qatʼiy tavsiya qildi. Shunga qaramay, tajribali foydalanuvchilar ayrim modellar uchun vaqtinchalik tiklash usullarini topib, internetda oʻzaro ulashishdi. Jumladan:
- Ovozli boshqaruvga ega televizorlarda «sozlamalarni ochish» buyrugʻini ogʻzaki aytib koʻrish tavsiya etiladi.
- Ayrim modellarda esa kirish manbasini tanlash menyusi orqali tezkor sozlamalarga oʻtib, tizimni qayta tiklash imkoniyati mavjud.
Izohlar 0
…