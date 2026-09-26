Samsung arzon Galaxy smartfonlari toʻplamini qisqartirib, kabeldan ham voz kechdi

·56·Texno
Samsung arzon Galaxy smartfonlari toʻplamini qisqartirib, kabeldan ham voz kechdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samsung kompaniyasi Galaxy A07s va Galaxy A08 kabi arzon smartfonlari qutidan USB-C kabelini ham olib tashladi.
  • Bu o'zgarish, avvalroq Galaxy S21 seriyasidan boshlab quvvatlash bloklarining yo'qolishiga o'xshash, foydalanuvchilar uchun qo'shimcha xarajatlarni yuzaga keltirishi mumkin.
  • Galaxy A07s 7-sentyabrda sotuvga chiqqan bo'lib, Galaxy A08 esa taxminan 115 dollardan boshlanadi va MediaTek Helio G99+ protsessori hamda 6000 mA·ch akkumulyator bilan jihozlangan.

Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi oʻzining hamyonbop smartfonlari komplektatsiyasini yanada qisqartirishga qaror qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Galaxy A07s va Galaxy A08 modellari xaridorlari qutichadan nafaqat quvvatlash blokini, balki USB-C kabelini ham topa olmaydilar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu oʻzgarish birinchilardan boʻlib taniqli bloger Izzi Boye tomonidan Galaxy A08 modelini qutidan chiqarish jarayonida aniqlandi. Yangi qurilmalar qutisidan faqat smartfoning oʻzi, qisqacha qoʻllanma va SIM-karta uchun skanerigna oʻrin olgan, xolos. Ushbu qadam budjet segmentidagi qurilmalar xaridorlari uchun qoʻshimcha xarajatlarni keltirib chiqarishi mumkinligini koʻrsatadi.

Eslatib oʻtamiz, Samsung flagman qatordagi Galaxy S21 avlodidan boshlab quvvatlash bloklarini qutidan chiqarib tashlay boshlagan edi. Biroq, shundan keyin ham USB-C kabeli toʻplamning ajralmas qismi boʻlib qolayotgandi. Endilikda kompaniya ushbu soʻnggi zaryadlovchi aksessuardan ham voz kechishni boshlagani texnologiya bozorida katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda.

Budjet segmentidagi yangi standartlar

Mazkur qarorning naqadar keskin ekanini taqqoslash jarayonida yaqqol koʻrish mumkin. Masalan, oddiy Galaxy A07 modeli hali ham qutisida USB-C kabeli bilan taʼminlanadi. Shu boisdan ham Galaxy A07s va yangiroq Galaxy A08 modellari foydalanuvchidan blok va simni alohida sotib olishni talab qiluvchi ilk hamyonbop qurilmalarga aylanmoqda.

Joriy yilning 7-sentyabrida ayrim bozorlarda sotuvga chiqqan Galaxy A07s modeli aslida oʻzidan oldingi versiyaning yangilangan koʻrinishi boʻlib, u qutiyoq Android 16 operatsion tizimi hamda MediaTek Helio G99+ protsessori bilan taʼminlangan. 2026-yilgi 4G smartfoni boʻlgan Galaxy A08 esa yanada ilgʻor texnik xususiyatlarni namoyish etadi.

Xususan, Galaxy A08 modeli bazaviy 4/64 GB versiyasi uchun taxminan 115 dollar, 6/128 GB talqini uchun esa 135 dollar atrofida baholanmoqda. Ushbu qurilma MediaTek Helio G99+ chipi, LPDDR5X xotirasi, HD+ piksellar soniga ega 6,7 dyuymli ekran hamda 25 vattli tezkor quvvatlovchi 6000 mA·ch akkumulyator bilan jihozlangan. Shuningdek, uning korpusi IP64 standarti boʻyicha chang va namlikdan himoyalangan.

Qurilmaning taxminan 115 dollarlik boshlangʻich narxi hisobga olinsa, toʻplamda kabelning yoʻqligi ayniqsa seziladi. Endilikda mos keluvchi aksessuarlarga ega boʻlmagan xaridorlar ushbu vositalarni alohida xarid qilishlariga toʻgʻri keladi.

SamsungGalaxy A08Galaxy A07sSmartfonTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy A08 savdoga chiqdi: 6000 mA·ch batareya va 50 MP kameraSamsung Galaxy A08 savdoga chiqdi: 6000 mA·ch batareya va 50 MP kamera12 sentabr 14:59Samsung Galaxy A07s hamyonbop smartfoni savdoga chiqarildiSamsung Galaxy A07s hamyonbop smartfoni savdoga chiqarildi7 sentabr 18:57Samsung Galaxy S27 flagmanlari xotira va tezkorlik borasida yangi bosqichga chiqadiSamsung Galaxy S27 flagmanlari xotira va tezkorlik borasida yangi bosqichga chiqadi24 sentabr 14:28Oppo Find X10 Pro Max va Samsung Galaxy S27 Ultra aloqasi maʼlum boʻldiOppo Find X10 Pro Max va Samsung Galaxy S27 Ultra aloqasi maʼlum boʻldi14 sentabr 18:23iQOO 16 smartfoni 10 000 nit yorqinlikdagi ilk Samsung M16 ekranini oldiiQOO 16 smartfoni 10 000 nit yorqinlikdagi ilk Samsung M16 ekranini oldi14 sentabr 15:53Samsung uch yillik tanaffusdan soʻng Galaxy S27 flagmanlari ekranini tubdan yangilaydiSamsung uch yillik tanaffusdan soʻng Galaxy S27 flagmanlari ekranini tubdan yangilaydi13 sentabr 14:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi