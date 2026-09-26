Samsung arzon Galaxy smartfonlari toʻplamini qisqartirib, kabeldan ham voz kechdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samsung kompaniyasi Galaxy A07s va Galaxy A08 kabi arzon smartfonlari qutidan USB-C kabelini ham olib tashladi.
- Bu o'zgarish, avvalroq Galaxy S21 seriyasidan boshlab quvvatlash bloklarining yo'qolishiga o'xshash, foydalanuvchilar uchun qo'shimcha xarajatlarni yuzaga keltirishi mumkin.
- Galaxy A07s 7-sentyabrda sotuvga chiqqan bo'lib, Galaxy A08 esa taxminan 115 dollardan boshlanadi va MediaTek Helio G99+ protsessori hamda 6000 mA·ch akkumulyator bilan jihozlangan.
Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi oʻzining hamyonbop smartfonlari komplektatsiyasini yanada qisqartirishga qaror qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Galaxy A07s va Galaxy A08 modellari xaridorlari qutichadan nafaqat quvvatlash blokini, balki USB-C kabelini ham topa olmaydilar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu oʻzgarish birinchilardan boʻlib taniqli bloger Izzi Boye tomonidan Galaxy A08 modelini qutidan chiqarish jarayonida aniqlandi. Yangi qurilmalar qutisidan faqat smartfoning oʻzi, qisqacha qoʻllanma va SIM-karta uchun skanerigna oʻrin olgan, xolos. Ushbu qadam budjet segmentidagi qurilmalar xaridorlari uchun qoʻshimcha xarajatlarni keltirib chiqarishi mumkinligini koʻrsatadi.
Eslatib oʻtamiz, Samsung flagman qatordagi Galaxy S21 avlodidan boshlab quvvatlash bloklarini qutidan chiqarib tashlay boshlagan edi. Biroq, shundan keyin ham USB-C kabeli toʻplamning ajralmas qismi boʻlib qolayotgandi. Endilikda kompaniya ushbu soʻnggi zaryadlovchi aksessuardan ham voz kechishni boshlagani texnologiya bozorida katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda.
Budjet segmentidagi yangi standartlarMazkur qarorning naqadar keskin ekanini taqqoslash jarayonida yaqqol koʻrish mumkin. Masalan, oddiy Galaxy A07 modeli hali ham qutisida USB-C kabeli bilan taʼminlanadi. Shu boisdan ham Galaxy A07s va yangiroq Galaxy A08 modellari foydalanuvchidan blok va simni alohida sotib olishni talab qiluvchi ilk hamyonbop qurilmalarga aylanmoqda.
Joriy yilning 7-sentyabrida ayrim bozorlarda sotuvga chiqqan Galaxy A07s modeli aslida oʻzidan oldingi versiyaning yangilangan koʻrinishi boʻlib, u qutiyoq Android 16 operatsion tizimi hamda MediaTek Helio G99+ protsessori bilan taʼminlangan. 2026-yilgi 4G smartfoni boʻlgan Galaxy A08 esa yanada ilgʻor texnik xususiyatlarni namoyish etadi.
Xususan, Galaxy A08 modeli bazaviy 4/64 GB versiyasi uchun taxminan 115 dollar, 6/128 GB talqini uchun esa 135 dollar atrofida baholanmoqda. Ushbu qurilma MediaTek Helio G99+ chipi, LPDDR5X xotirasi, HD+ piksellar soniga ega 6,7 dyuymli ekran hamda 25 vattli tezkor quvvatlovchi 6000 mA·ch akkumulyator bilan jihozlangan. Shuningdek, uning korpusi IP64 standarti boʻyicha chang va namlikdan himoyalangan.
Qurilmaning taxminan 115 dollarlik boshlangʻich narxi hisobga olinsa, toʻplamda kabelning yoʻqligi ayniqsa seziladi. Endilikda mos keluvchi aksessuarlarga ega boʻlmagan xaridorlar ushbu vositalarni alohida xarid qilishlariga toʻgʻri keladi.
Izohlar 0
…