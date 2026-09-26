Toshkent dunyo shaharlari reytingida nechanchi o‘rinni egalladi?

·0·O‘zbekiston
Toshkent dunyo shaharlari reytingida nechanchi o‘rinni egalladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Oxford Economics'ning 2026 yilgi "Global Cities Index" reytingida Toshkent 343-o'rinni egalladi.
  • O'zbekiston poytaxti bir yilda 128 pog'ona yuqorilab, Markaziy Osiyo shaharlari orasida uchinchi natijani qayd etdi.
  • Reytingda Toshkent iqtisodiyot va inson kapitali bo'yicha yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lgan bo'lsa-da, hayot sifati, atrof-muhit va boshqaruv ko'rsatkichlari nisbatan past baholandi.

Oxford Economics tashkilotining 2026 yilgi “Global Cities Index” reytingida Toshkent 343-o‘rinni egalladi. O‘zbekiston poytaxti bir yil ichida 128 pog‘ona yuqorilab, Markaziy Osiyo shaharlari orasida uchinchi natijani qayd etdi.

Reytingda dunyodagi 1000 ta shahar iqtisodiyot, inson kapitali, hayot sifati, atrof-muhit va boshqaruv kabi beshta asosiy ko‘rsatkich bo‘yicha baholangan.

Markaziy Osiyo shaharlari orasida eng yuqori natija Qozog‘istonga tegishli. Olmaota 265-o‘rinni, Ostona 281-o‘rinni egallagan. Toshkent 343-o‘rin bilan ulardan keyin joylashgan. Bishkek 461-, Ashxobod 668- va Dushanbe 672-o‘rinni qayd etgan.

Toshkentning natijasi o‘tgan yilga nisbatan sezilarli yaxshilangan. Poytaxt 2025 yildagi 471-o‘rindan 343-o‘ringa ko‘tarilib, bir yilda 128 pog‘ona yuqorilagan.

Shaharning umumiy ko‘rsatkichiga iqtisodiyot va inson kapitali bo‘yicha natijalar sezilarli hissa qo‘shgan. Toshkent iqtisodiyot bo‘yicha 54,7 ball bilan 188-o‘rinni, inson kapitali bo‘yicha esa 61,5 ball bilan 108-o‘rinni egallagan. Bu inson kapitali yo‘nalishida Toshkentni dunyo shaharlarining yuqori 20 foizi qatoriga kiritgan.

Biroq hayot sifati, atrof-muhit va boshqaruv ko‘rsatkichlari nisbatan past natija qayd etgan. Toshkent hayot sifati bo‘yicha 47,5 ball bilan 644-o‘rinda, atrof-muhit bo‘yicha 806-o‘rinda, boshqaruv yo‘nalishida esa 825-o‘rinda qayd etilgan.

Hayot sifati ko‘rsatkichi aholining farovonligi va qoniqishi, moliyaviy ahvoli, salomatligi hamda shahar infratuzilmasidan foydalanish imkoniyatlarini qamrab oladi. Boshqaruvda esa shahar institutlarining barqarorligi, tartibga solish sifati va aholi hamda biznes uchun yaratilgan sharoitlar baholanadi.

Oxford Economics Toshkentning asosiy ustunliklari sifatida geografik joylashuvi va malakali ishchi kuchini ko‘rsatgan. Shu bilan birga, kishi boshiga to‘g‘ri keladigan YAIMning nisbatan pastligi, malakali kadrlarni yuqori daromadli mamlakatlarga yo‘qotish xavfi hamda suv tanqisligi asosiy muammolar sifatida qayd etilgan.

Toshkent, shuningdek, kelgusida tez o‘sishi mumkin bo‘lgan “kuzatuvdagi shaharlar” qatoriga kiritilgan.

Umumiy reytingda Nyu-York birinchi o‘rinni egallagan. Keyingi pog‘onalardan London, Parij, Sietl va San-Fransisko joy olgan. Reytingda yuqori natija qayd etgan shaharlar asosan kuchli iqtisodiy salohiyat, malakali aholi, hayot sifati va rivojlangan infratuzilma bilan ajralib turgan.

ToshkentOxford EconomicsGlobal Cities Index
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abadiy do‘stlik: O‘zbekiston va Ozarboyjon o‘rtasida 10 ga yaqin hujjat imzolandiAbadiy do‘stlik: O‘zbekiston va Ozarboyjon o‘rtasida 10 ga yaqin hujjat imzolandi23 avgust 21:06O‘zbekiston ushbu reyting bo‘yicha 94-o‘rinda: mintaqada kimlar oldinda?O‘zbekiston ushbu reyting bo‘yicha 94-o‘rinda: mintaqada kimlar oldinda?4 avgust 18:20Yakka tartibdagi sarguzashtlar uchun eng yaxshi yo‘nalishlar: O‘zbekiston nechanchi o‘rinda?Yakka tartibdagi sarguzashtlar uchun eng yaxshi yo‘nalishlar: O‘zbekiston nechanchi o‘rinda?3 sentabr 08:58O‘zbekiston tibbiyot reytingida MDHni ortda qoldirdiO‘zbekiston tibbiyot reytingida MDHni ortda qoldirdi4 avgust 19:29Internet tezligi bo‘yicha reytingda O‘zbekistonning o‘rni ma’lum bo‘ldiInternet tezligi bo‘yicha reytingda O‘zbekistonning o‘rni ma’lum bo‘ldi16 sentabr 23:45O‘zbekiston ayollar xavfsizligi bo‘yicha reytingda nechinchi o‘rinda?O‘zbekiston ayollar xavfsizligi bo‘yicha reytingda nechinchi o‘rinda?19 avgust 22:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi