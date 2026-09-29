Bolalarga nisbatan zo‘ravonlik uchun jazo kuchaytirilishi kutilmoqda

·36·Jamiyat
Bolalarga nisbatan zo‘ravonlik uchun jazo kuchaytirilishi kutilmoqda

O‘zbekistonda bolalarni zo‘ravonlikning turli shakllaridan himoya qilish bo‘yicha qonunchilik yanada kuchaytirilishi mumkin. Buning uchun Jinoyat, Jinoyat-protsessual, Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodekslar hamda qator qonun hujjatlariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritishni nazarda tutuvchi qonun loyihasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga kiritildi.

Hujjat 29 sentyabr kuni quyi palataniң navbatdagi majlisida ko‘rib chiqilishi rejalashtirilgan.

Qonun loyihasi nimani o‘zgartirishi mumkin?

Yangi tashabbusning asosiy maqsadi — bolalarga nisbatan zo‘ravonlik holatlari uchun javobgarlik choralarini kuchaytirish va ularni himoya qilishning huquqiy mexanizmlarini yanada takomillashtirish.

Loyiha bilan bir vaqtning o‘zida bir nechta muhim kodekslarga o‘zgartirish kiritish taklif etilmoqda. Bu esa masalaning faqat jazo choralari bilan cheklanib qolmasdan, zo‘ravonlik holatlarini aniqlash, tergov qilish va bolaning huquqlarini himoyalash jarayonlarini ham qamrab olishini anglatadi.

Bolaning xavfsizligi ustuvor yo‘nalishga aylanmoqda

O‘zbekistonda bolalarni zo‘ravonlikdan himoya qilish bo‘yicha alohida huquqiy baza allaqachon shakllantirilgan.

2024 yil 14 noyabrda «Bolalarni zo‘ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish to‘g‘risida»gi qonun qabul qilingan. Unda bolalarni zo‘ravonlikning turli shakllaridan himoya qilish sohasidagi munosabatlar tartibga solingan.

Shuningdek, 2025 yil dekabrida 2026–2030 yillarga mo‘ljallangan Bolalarni zo‘ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish strategiyasi tasdiqlangan.

Strategiyada zo‘ravonlik holatlarini erta aniqlash, profilaktikani kuchaytirish, jabrlangan bolalarga huquqiy, psixologik va ijtimoiy yordam ko‘rsatish kabi yo‘nalishlar belgilangan.

Zo‘ravonlik holatini yashirishga ham e’tibor kuchaytiriladi

Strategiyani amalga oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturida ham bolalarni himoya qilish mexanizmlarini kuchaytirishga qaratilgan bir qator qonunchilik tashabbuslari belgilangan.

Jumladan, bolalarga nisbatan zo‘ravonlik holatlarini aniqlagan ayrim tashkilotlar xodimlari bu haqda xabar bermagani uchun ma’muriy javobgarlik belgilash, jabrlangan bolalarga davlat hisobidan yuridik yordam ko‘rsatish va protsessual harakatlarda bolaning manfaatlarini himoya qilish mexanizmlarini kuchaytirish taklif etilgan.

Shu bilan birga, zo‘ravonlikdan jabrlangan yoki unga guvoh bo‘lgan bolalar bilan ishlashda ularning qayta ruhiy jarohat olish xavfini kamaytirishga qaratilgan yondashuvlar ham nazarda tutilgan.

Endi navbat — qonun loyihasining muhokamasiga

Qonun loyihasi hozircha taklif bosqichida. U 29 sentyabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisida ko‘rib chiqilishi belgilangan.

Demak, hujjatning yakuniy mazmuni va undagi normalar keyingi muhokamalar jarayonida o‘zgarishi mumkin.

Biroq tashabbusning umumiy yo‘nalishi aniq: bolalarga nisbatan zo‘ravonlik holatlariga huquqiy munosabatni kuchaytirish, jabrlangan bolaning manfaatlarini himoya qilish va bunday holatlarning oldini olish mexanizmlarini takomillashtirish.

Bola xavfsizligi masalasida asosiy maqsad faqat jazoni kuchaytirish emas, zo‘ravonlikning oldini olish va jabrlangan bolani ishonchli himoya qilish mexanizmlarini mustahkamlashdan iborat.

Shu sababli 29 sentyabrdagi muhokama nafaqat huquqiy normalar, balki bolalarning xavfsizligi va huquqlarini ta’minlashga qaratilgan tizimning keyingi bosqichi nuqtayi nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Bolalarni zo‘ravonlikOliy MajlisBolalarni himoya qilish strategiyasiBolalarni zo‘ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish to‘g‘risida
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Namangandagi 5 yoshli qizaloq fojiasi: jazo masalasi yana kun tartibidaNamangandagi 5 yoshli qizaloq fojiasi: jazo masalasi yana kun tartibidaKecha 08:10Andijondagi shov-shuvli mojaro: «G‘amxo‘rlik» markazida nogiron bolalarga zo‘ravonlik qilinganAndijondagi shov-shuvli mojaro: «G‘amxo‘rlik» markazida nogiron bolalarga zo‘ravonlik qilingan2 sentabr 12:12Saida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizcha bilan bog‘liq qabohatga munosabat bildirdiSaida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizcha bilan bog‘liq qabohatga munosabat bildirdi27 sentabr 10:56«O‘lim jazosi berish”: Alisher Qodirov bolalar qotili va vahshiylarga oliy jazo talab qildi«O‘lim jazosi berish”: Alisher Qodirov bolalar qotili va vahshiylarga oliy jazo talab qildi27 sentabr 20:10«Bog‘chadagi dahshat»: Namanganda ombor mudiri 5 yoshli qizaloqni zo‘rlagani ma’lum bo‘ldi«Bog‘chadagi dahshat»: Namanganda ombor mudiri 5 yoshli qizaloqni zo‘rlagani ma’lum bo‘ldi22 sentabr 19:38Namanganda 5 yoshli qizga nisbatan jinsiy zo‘ravonlikda gumonlangan shaxsning surati tarqaldi (foto)Namanganda 5 yoshli qizga nisbatan jinsiy zo‘ravonlikda gumonlangan shaxsning surati tarqaldi (foto)Bugun 05:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi