Aktyor Diyorbek Sadullayev qiziga qanday ism qo‘ygani ma’lum bo‘ldi
Aktyor Diyorbek Sadullayev va uning oilasida quvonchli voqea yuz berdi. Aktyor 19 sentyabr kuni qiz farzandli bo‘lgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabar berdi.
Qayd etilishicha, qizaloqqa Aylin Sa’diy deb ism qo‘yilgan. Diyorbek Sadullayev qizalog‘ini ilk bor bag‘riga olgan lahzalar aks etgan surat va videolarni ham muxlislari bilan bo‘lishgan.
Aktyorning yaqinlari va muxlislari oiladagi ushbu quvonchli voqea munosabati bilan iliq tilaklarini bildirishmoqda.
Yangi mehmon Aylin Sa’diyga uzoq umr, sog‘lik va baxt tilaymiz.
Izohlar 0
…