5 yoshli Yasmin Zaitovaning Instagram'dagi reklama narxi ma’lum bo‘ldi

·69·Madaniyat
5 yoshli Yasmin Zaitovaning Instagram'dagi reklama narxi ma’lum bo‘ldi

Milliarderlar bilan intervyulari orqali tanilgan bloger Jahongir Latipov xonanda Shirin Zaitova va bastakor Nodir Zaitov xonadonida mehmon bo‘ldi. Suhbat davomida u ularning qizi Yasmin Zaitovaning Instagram'dagi reklama narxlari bilan ham qiziqdi.

Jahongir Latipov Nodir Zaitovdan qizining sahifasidagi bitta reklama posti qancha turishini so‘radi. Bastakorning aytishicha, Yasminning Instagram'dagi bitta reklama posti narxi 5 ming dollargacha yetadi.

Nodir Zaitov reklama uchun taklif qilinayotgan mahsulot Yasminning yoshiga mos bo‘lishi va sifati yuqori darajada bo‘lishi kerakligini ham ta’kidladi.

Bloger reklama storis narxini ham so‘raganida, Nodir Zaitov uning qiymati 1 ming dollargacha ekanini aytdi.

Jahongir Latipov Yasminning reklama shartnomalari ko‘pligi bilan ham qiziqdi. Nodir Zaitov hozircha ikki-uchta kompaniya bilan shartnoma mavjudligini ma’lum qildi.

Suhbat davomida bloger Yasmin hali yosh bo‘lgani sababli reklama orqali topayotgan mablag‘lari qanday taqsimlanishi haqida ham savol berdi.

Nodir Zaitov esa qizining reklama orqali topayotgan pullari uning o‘ziga tegishli ekanini va mablag‘lar investitsiya qilinayotganini aytdi.

“Hammasini investitsiya qilib qo‘yganman. Individual hisobda yig‘ilgan. O‘ziniki — o‘ziga. O‘zining nomiga. Bankda ham bor”, — dedi u.

Shu tariqa, kichik yoshdagi Yasminning ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyati nafaqat obunachilar, balki reklama beruvchilar e’tiborini ham tortayotgani ma’lum bo‘ldi.

Jahongir LatipovNodir ZaitovYasmin ZaitovaInstagram reklama
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Munisa Rizayeva o‘g‘liga sovg‘a qilingan qimmatbaho avtomobilni ko‘rsatdi (video)Munisa Rizayeva o‘g‘liga sovg‘a qilingan qimmatbaho avtomobilni ko‘rsatdi (video)26 sentabr 19:10Kichkina bloger katta e’tiborda: Yasmina Zaitova 5 yoshga to‘ldi!Kichkina bloger katta e’tiborda: Yasmina Zaitova 5 yoshga to‘ldi!16 iyul 15:58Vazira Yunusova vaynlarda ko‘rinayotganining sababini aytdi: “Vaynda pul ko‘proq” (video)Vazira Yunusova vaynlarda ko‘rinayotganining sababini aytdi: “Vaynda pul ko‘proq” (video)15 sentabr 16:34“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?6 may 19:00Ozoda Nursaidova ogohlantirdi: soxta videolarga ishonmang (video)Ozoda Nursaidova ogohlantirdi: soxta videolarga ishonmang (video)8 iyun 07:51Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdiZebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi3 sentabr 11:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh