Ozoda Nursaidova ogohlantirdi: soxta videolarga ishonmang (video)

·200·Madaniyat
Ozoda Nursaidova ogohlantirdi: soxta videolarga ishonmang (video)

Ozoda Nursaidova o‘zining Instagram sahifasi orqali muxlislariga muhim murojaat yo‘lladi. Xonanda so‘nggi paytlarda uning nomidan sun’iy intellekt yordamida tayyorlangan yolg‘on videolar tarqalayotganini ma’lum qildi.

San’atkorning aytishicha, aynan shu sabab unga juda ko‘p qo‘ng‘iroqlar kelib tushmoqda. Ayrimlar uni turli ko‘z dorilari yoki uy-joy loyihalarini reklama qilganlikda ayblamoqda. Biroq xonanda bunday reklamalar bilan umuman shug‘ullanmasligini qat’iy ta’kidladi.

“Sun’iy intellektda tayyorlangan videolarga ishonmanglar. Men deyarli reklama qilmayman, faqat juda kam holatlarda — o‘zim ishongan mahsulot bo‘lsa, shunda ham rasmiy sahifam orqali e’lon qilaman,” — deya izoh berdi u.

Shuningdek, Ozoda Nursaidova yurtdoshlarimiz aynan shu kabi yolg‘on reklamalarga aldanib qolayotganini afsus bilan qayd etdi. U bunday firibgarliklarda o‘z nomidan foydalanilayotganidan norozi ekanini bildirib, odamlarni ehtiyotkor bo‘lishga chaqirdi.

“Kimningdir jinoyatiga sherik bo‘lishni xohlamayman. Agar men biror reklama qilsam, albatta uni Instagram sahifamga joylayman. Agar u yerda yo‘q bo‘lsa, demak men reklama qilmaganman,” — dedi xonanda.

Xonanda yakunda barchani ogohlikka chaqirib, pul va yolg‘on va’dalarga aldanmaslikni tavsiya etdi.

Ozoda NursaيدovaInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fahriye Evjen 40 yoshda : muhojir qizidan yulduzgachaFahriye Evjen 40 yoshda : muhojir qizidan yulduzgachaBugun, 15:31Gulbahor Dadamirzayeva qizini uzatdiGulbahor Dadamirzayeva qizini uzatdiBugun, 15:25Kaniza yangi “tansoqchisi”ni tanishtirdiKaniza yangi “tansoqchisi”ni tanishtirdiBugun, 14:25Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandiMunisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandiBugun, 14:03Shahzod Sultonov rasman nikohdan o‘tganini ma’lum qildi (video)Shahzod Sultonov rasman nikohdan o‘tganini ma’lum qildi (video)Bugun, 11:55Amir Xon 61 yoshida uchinchi bor uylanmoqdaAmir Xon 61 yoshida uchinchi bor uylanmoqdaBugun, 11:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Munisa Rizayeva imidjini keskin oʻzgartirishga qaror qildi (video)
Munisa Rizayeva imidjini keskin oʻzgartirishga qaror qildi (video)
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi