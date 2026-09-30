Yulduz Usmonova: “Balki bu sening rizqing emasdir” (video)

·54·Madaniyat
Yulduz Usmonova: “Balki bu sening rizqing emasdir” (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova oilada moddiy yukni ko‘taruvchi "parovoz" erkak ham, ayol ham bo‘lishi mumkinligini ta’kidladi.
  • Uning fikricha, ota-onalar farzandlariga birdek g‘amxo‘rlik qilib, ko‘proq daromad topgan bolaning hisobidan kamroq topgan bolasiga yordam beradi.
  • Xonanda, shuningdek, inson hayotidagi mol-dunyo va rizq masalasiga to‘xtalib, dunyoda yig‘ilgan barcha boylik inson bilan birga ketmasligini aytib o‘tdi.

O‘zbekiston xalq artisti, taniqli xonanda Yulduz Usmonova intervyularidan birida oiladagi moddiy mas’uliyat, ota-onaning farzandlariga munosabati va rizq haqida fikr bildirdi.

Xonandaning aytishicha, oilada odatda ro‘zg‘orni ko‘proq ta’minlaydigan bir kishi bo‘ladi. Uning fikricha, bu erkak ham, ayol ham bo‘lishi mumkin. Ota-ona esa farzandlaridan biri ko‘proq daromad topgan taqdirda ham, barcha bolalarini birdek ko‘rishga harakat qiladi.

“Men ham oldin onamdan xafa bo‘lardim. 'Ko‘zingni och, ona uchun hamma bola bir xil bo‘ladi. Pul topadiganidan olib, puli yo‘q farzandiga berar ekan. Bu shunaqa qonun ekan. 'Onam mendan olib, menga ilinmayapti, meni yaxshi ko‘rmayapti', deb o‘ylash kerak emas. Yo‘q, bolasiga ilinib turar ekan, baravar bo‘lsin deb”, — dedi Yulduz Usmonova.

Xonanda oiladagi asosiy moddiy yukni ko‘taradigan insonni “parovoz”ga qiyoslab, bu vazifa faqat erkakning zimmasida bo‘lishi shart emasligini ta’kidladi.

“Oilani, ro‘zg‘orni tortadigan parovoz bitta bo‘ladi uyda. Xoh erkak bo‘lsin, xoh xotin bo‘lsin. Ko‘proq erkaklar dod solib yuborishadi, xotinlari burab turganda. Xotinlar ham ovozini o‘chirib turishi kerak. Ko‘zingni och, seni ering topib turibdimi, balki sening rizqing emasdir”, — deya fikr bildirdi xonanda.

Yulduz Usmonova insonning hayotidagi mol-dunyo va rizq masalasiga ham to‘xtalib, dunyoda yig‘ilgan barcha boylik inson bilan birga ketmasligini ta’kidladi.

“Mushukning ham rizqi bo‘lar ekan. Unga ham rizq berar ekan. Aytilganki, kitobda: 'Sen dunyoni yig‘asan, yeganing seniki, qolgani qoladi'. Paypoq ham kiyib ketmaysiz. Yirtig‘i ham qoladi. O‘t qo‘yib yuborishadi, talon-taroj qilib yuborishadi”, — dedi u.

Xonandaning mazkur fikrlari ijtimoiy tarmoqlarda ham muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ko‘plab kuzatuvchilar uning gaplarini qo‘llab-quvvatlaganini yozgan.

Yulduz UsmonovaO‘zbekiston xalq artistimol-dunyo va rizqOiladagi moddiy mas’uliyat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...7 iyun 22:43Yulduz Usmonova yaxshi onami, buvimi yoki san’atkor? Xonandaning javobi (video)Yulduz Usmonova yaxshi onami, buvimi yoki san’atkor? Xonandaning javobi (video)24 iyul 08:34Yulduz Usmonova saraton bilan kurashayotgan bolalar holidan xabar oldi (video)Yulduz Usmonova saraton bilan kurashayotgan bolalar holidan xabar oldi (video)2 avgust 17:49Yulduz Usmonova va Prezident muloqoti ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi (video)Yulduz Usmonova va Prezident muloqoti ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi (video)2 iyun 13:18Nilufar Usmonova onasining uyidan yana nimalarni olib ketdi? (video)Nilufar Usmonova onasining uyidan yana nimalarni olib ketdi? (video)8 iyun 11:26“Opani odamiman” deb nomidan foydalanib yurganlarni Yulduz Usmonova keskin tanqid qildi“Opani odamiman” deb nomidan foydalanib yurganlarni Yulduz Usmonova keskin tanqid qildi21 may 18:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi