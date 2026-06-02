Yulduz Usmonova va Prezident muloqoti ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi (video)

·1.7K·Madaniyat
Yulduz Usmonova va Prezident muloqoti ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi (video)

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirokida o‘tkazilgan san’atkorlarni mukofotlash marosimida Yulduz Usmonova bilan bo‘lgan muloqot ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda.

So‘zga chiqqan Usmonova davlat tomonidan berilayotgan e’tibor uchun minnatdorlik bildirar ekan, ayrim muammolarga ham to‘xtaldi. Uning ta’kidlashicha, har yili unvon olayotgan san’atkorlarning ayrimlari keyinchalik ijoddan uzoqlashib qolmoqda.

“Bu unvonlar san’atkorni rag‘batlantirish, motivatsiya berish va xalq uchun xizmat qilishga undashi kerak. San’atning nonini yegan ekansiz — ishlashingiz kerak. Davlat san’atdan hech qachon mablag‘ni ayamagan, endi biz ham bunga munosib javob qaytarishimiz lozim”, dedi xonanda.

Shuningdek, u ustoz-shogird an’analarini mustahkamlash, san’atkorlarning jamiyat va davlat bilan hamnafas bo‘lib ishlashi zarurligini ta’kidladi.

Prezident Mirziyoyev esa o‘z navbatida Yulduz Usmonovaning samimiy va dadil fikrlarini yuqori baholadi.

“Yulduz Usmonova ko‘plab muhim masalalarni ko‘tardi. Uning mehnatkashligi, o‘ziga bo‘lgan ishonchi va xalq orasidagi obro‘si alohida e’tiborga loyiq. Agar barcha san’atkorlar siz kabi ishlasa, konsert ham, kino ham, natija ham bo‘ladi”, dedi davlat rahbari.

Uchrashuv yakunida prezident san’at ahliga muvaffaqiyat tilab, ularning mehnati mamlakat taraqqiyoti uchun muhim ekanini yana bir bor ta’kidladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manzura nega kech turmush qurganini ma’lum qildiBugun, 13:51Shri Devining katta qizi premyerada qo‘rqinchli vaziyatga tushdi!Bugun, 11:37Sevinch va Kamrondan yangi duet: “Gul” tez kunda!Bugun, 11:12Ulug‘bek Rahmatullayevdan kutilmagan javob: baxt nimada? (video)Bugun, 10:59Xonanda Jasminning qiyofadoshi topildiBugun, 10:23Hande Yener mukofot olayotib sahnada noqulay holatga tushdiBugun, 10:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)